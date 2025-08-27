Dolma biberlerin cinsiyeti var mı?

Sosyal medyada, dolma biberlerin cinsiyetiyle ilgili miti görmüşsünüzdür. “Dolmalık biberleri ters çevirip kontrol edin. Dört çıkıntısı olanlar dişi, üç çıkıntısı olanlar erkektir. Dişi biberler bol tohumludur, daha tatlıdır ve çiğ olarak yenmesi daha iyidir; erkek biberler ise pişirme için daha uygundur. Peki bu doğru mu?

Çıkıntı sayısı cinsiyeti göstermez

2015 yılında bu iddia çürütüldü. Kaliforniya Üniversitesi Riverside’tan pomolog (meyve uzmanı) David Karp: “Dolmalık biberlerde erkek ve dişi olduğu yönündeki varsayım yaygın bir yanılgıdır, ama doğru değil. Biberler hem erkek hem de dişi kısımları olan çiçeklerden oluşur. Meyvelerin bir cinsiyeti yoktur” açıklamasında bulundu.

Dolmalık biber bitkileri, hem çanak yaprak (kalyks), taç yaprak (korolla) hem de erkek ve dişi üreme organlarını içerdiği için 'tam çiçekler' olarak bilinir. Yani biber çiçeklerinde hem erkek hem dişi organlar bulunurken, bitkinin meyvesi olan dolmalık biberlerde cinsiyet yoktur.

Ohio Eyalet Üniversitesi Gıda, Tarım ve Çevre Bilimleri Fakültesi, her dolma biberin tohum üreten yumurtalıklara sahip olduğunu ve her bir biberin kendine döllenme yoluyla oluştuğunu açıkladı. Tohumlar, döllenmeden sonra biberin içinde oluşur ve bu tohumlarla yeni biber bitkileri yetiştirilebilir. Yani çıkıntıların fazla veya az olması esasen çeşide ve yetiştirme koşullarına bağlıdır.

Peki tohum miktarı?

Paylaşılan video ve görsellerde, dişi' dolma biberlerin daha fazla tohum içerdiği de ima ediliyor. Dört loblu bir biberin üç loblu bir bibere göre daha fazla tohuma sahip olabileceği iddia edilebilir ama bu durum çıkıntı sayısından çok biberin genel boyutuyla ilgilidir.

Hatta bazen küçük bir dolma biberin büyük olanlarına göre daha fazla tohumu olabilir. İçinde neredeyse hiç tohum olmayan devasa biberler de bulunabilir. Hatta bazı küçük biberler sayısız tohum barındırabilir.

Tatlılık meselesi?

Başka bir iddia ise şu: Dört loblu yani 'dişi' dolmalık biberler, üç loblu 'erkek' biberlerden daha tatlıdır.

Biberlerin çıkıntı sayısı, tatlılık derecesiyle hiçbir şekilde ilgili değildir; bu durum yetiştirme koşulları ve genetik tarafından belirlenir. Ayrıca, çıkıntı sayısının tat üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Tıpkı diğer meyve ve sebzelerde olduğu gibi, dolmalık biberler de olgunlaştıkça renk değiştirir; bu da lezzetle ilgilidir. Tüm dolmalık biberler yeşil olarak başlar. Sarı, turuncu, kırmızı veya mor renge dönüştüğünde yani olgunlaştığında genellikle daha tatlı hale gelir.

Dolmalık biberlerin cinsiyetinin çıkıntı veya lob sayısıyla belirlendiği iddiası YANLIŞ. Çıkıntı sayısı ve tohum miktarı genellikle biberin büyüklüğüyle ilgilidir. Tatlılık ise cinsiyetle değil, biberin olgunluğuyla ilişkilidir.

Kaynak: Nayeli Lomeli. "Fact check: Bell peppers do not have a gender; false claim based on number of lobes is a myth". Şuradan alındı: https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/06/fact-check-bell-peppers-bumps-do-not-indicate-gender/4819891001/. (06.04.2021).