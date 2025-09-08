Peynirli cevizli pancar salatası

Tarif defterimden;
Fırınlanmış pancarlı, beyaz peynirli ve kavrulmuş cevizli sağlıklı ve leziz salata.
Servis: 2 - 3 kişilik
Pişirme süresi: 30 dakika
Hazırlama süresi: 10 dakika
Malzemeler:
- 2 orta boy pancar
- 100 gr karışık yeşillik, yıkanmış
- 100 gr beyaz peynir
- 50 gr ceviz içi, kavrulmuş
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
Yapılışı:
*Pancarları önce pişirme kağıdı, sonra folyoya sararak 200 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Pişen pancarların ilk sıcaklığı geçince kabuklarını soyarak küçük bir kaseye alın (kasenin dibinde biriken pancar suyunu daha sonra sos yaparken kullanacağız).
*Yeşillikleri servis tabağının tabanını kaplayacak gibi yayın. Pancarları ince dilimleyerek yeşilliklerin üzerine sıralayın. Üzerine ufalanmış peynir ve cevizleri serpiştirin.
*Pancarların dibinde kalan suya limon suyu, zeytinyağı, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırarak salatanın üzerine gezdirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
