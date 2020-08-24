Seksenlerin unutulmaz komedi dizileri

1980’lerin ortasından 90’ların başına kadar televizyonların gündüz kuşağında yayınlanan efsane diziler... İzleyince içimizi ısıtan Muhteşem İkili, Charles İş Başında, Altın Kızlar ve diğerleri... Televizyonun en fazla iki kanallı olduğu dönemde yayın saati dört gözle beklenen eğlenceli komedi dizilerini sizin için derledik.

Seksenlerin unutulmaz komedi dizileri
Yaşam
24 Ağustos 2020 Pazartesi

ALF

“Benim adım ALF. Melmac gezegeninden geliyorum. Sizden milyonlarca yıl ileride bir uygarlığın bir parçasıyım ve şimdi çamaşır makinesinin yanında bir çamaşır sepetinde yaşıyorum”. Müşfik Kenter’in yaptığı seslendirmeyle kalplerimize kazınan ALF, adeta aileden biri haline gelen ve herkesten gizlenmiş şekilde yaşayan bir uzaylıdır. Evin kedisini yemek için fırsat kollar ancak bir türlü amacına ulaşamaz. 1986-1990 yılları arasında büyük-küçük herkesin Pazar sabahlarını iple çekmesine sebep olan yapım, “tekrar yayınlansa” denilen dizilerden biri. ALF'in açılımını merak edenler için küçük bir bilgi: Kelime, Alien Life Form (uzaylı yaşam formu) anlamına geliyor.


Cosby Ailesi

80’lerin en ünlü dizisi Cosby’ler, özellikle de Sezai Aydın’ın seslendirdiği Bill Cosby karakteriyle döneme damgasını vuran diziler arasında. “Cosby Show”un 5 çocuklu Huxtable ailesi; Cliff ve eşi Claire, çocukları Theo, Denise, Sandra, Vanessa ve Rudy ile hareketli bir yaşam sürer. Ailenin babası, evini ofis olarak kullanan bir jinekolog doktordur. O dönemin genç kızları, ünlü yıldız Lisa Bonet’in canlandırdığı özgür ruhlu Denise karakterinin “Ben evlendim” diyerek geldiği sahneyi hala unutamazlar. Cosby Ailesi, 84-92 yılları arasında yayınlandı.



Muhteşem İkili

Gelmiş geçmiş en iyi sit-com dizileri arasında gösterilen Muhteşem İkili'deki Kuzen Larry ile Kuzen Balki'yi kim unutabilir ki? Orijinal adı “Perfect Strangers” olan dizide Larry ile Balky, birbirini daha önce hiç görmemiş iki kuzendir ve Balki Bartokomous'un bir Akdeniz adasında yaşadığı kırsaldan ABD’ye göç edip kuzeninin yanına gelmesiyle sevimli ikilinin ortak yaşamı da başlar. Tipik bir Amerikalı olan Larry, göçmen Balky ile yaşamayı baştan reddetse de kuzeninin saf haline fazla karşı koyamaz. Balki'nin "Kuzen Lari” deyişi hala kulaklarda…


Evli ve Çocuklu

“Love and Marriage” şarkısını duyan herkes artık bu diziyi hatırlıyor. Efsane haline gelmiş Bundy’ler… 1987’den itibaren 10 yıl boyunca yayınlanan "Married with Children", Amerikan rüyasını tüm karakterleri kendine has olan bir aile üzerinden ti’ye alıyordu. Al Bundy karakteri bir “loser”ın aile babası hali olarak tarihe geçti. Al, Peggy, Kelly ve Bud’ın “düzgün” komşular Marcy ve Jefferson ile tezat yaşamları tam 11 sezon boyunca milyonlarca izleyiciyi ekran başına çekti. "Evli ve Çocuklu", ülkemizde 2000'lerde tekrar yayınlandı. Dizinin yerli versiyonu da ayrıca çekildi.


Charles İş Başında

Baş rolünde Scott Baio’nun rol aldığı Charles İş Başında’yı izlemek özellikle de üniversite yaşamını hayal eden liseliler için ayrı bir keyifti. Günümüzde Charles İş Başında’yı izleyenler, Charles’ı gerçek dışı düzeyde becerikli ve iyiliksever bulsalar da Charles herkesin aklında örnek bir karakter olarak kaldı ve güzel izler bıraktı. Dizi, 1984-1990 yılları arasında 5 sezon boyunca yayınlandı. “Charles in Charge” şarkısı nostalji severlerin hala kulaklarında…


Patron Kim?

86-92 arasında, sekiz sezon boyunca yayınlanan "Patron Kim?", romantik hikayesi ve hayal kırıklığına uğratmayan finaliyle hafızalara kazındı. Beyzbolu bırakmak zorunda kalan bekar baba Tony Micelli, kızı Samantha ile birlikte yeni bir şehre taşınıp iş aramaya başlar. Başarılı iş kadını, reklamcı Angela’nın evinde kâhya olarak işe başlayan Tony’nin Angela ile olan patron-uşak ilişkisinde zamanla romantik kıvılcımlar oluşur. Angela’nın annesi Mona’nın renkli karakteriyle hatırlandığı dizi, güzel oyuncu Alyssa Milano’nun da dikkat çektiği ilk yapım.


Bir Ev Dolusu

Joey amca ve havalı Rock’çı Jessie ile birlikte çocuk büyütmek… 80’ler dizileri arasında en sevilenlerden biri olan “Bir Ev Dolusu”, eşini kaybeden bir babanın, üç kızını kayınbiraderi ve ev arkadaşının yardımıyla büyütmesini keyifli bir biçimde konu alıyordu. 2016 yılında “Fuller House” ve “Bizim Ev” adıyla Netflix dizisi olarak tekrar yayınlanmaya başlayan dizi, Tanner ailesinin maceralarını uzun yıllar sonra biraz farklı bir versiyonla ekrana taşıdı.


Altın Kızlar

80’li yılların efsane dizilerinden biri olan Altın Kızlar, emekli olduktan sonra hep beraber Miami'de bir eve taşınıp birlikte yaşamaya başlayan 4 kadının hikayesini konu alıyordu. Sevilen karakterler Rose, Dorothy, Blanche ve Sophia’nın maceraları 4 Altın Küre ödülü aldı. Dizinin daha sonra Türkçe versiyonu da yayınlandı. 1985’ten 1992’ye kadar yayınlanan dizinin karakterlerinden Rose rolündeki Betty White (98) halen hayatta.



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