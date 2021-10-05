Kot pantolon giyerken yapılan hatalar neler?

Aynı renklerde "jean to jean"

Kot parçaları bir araya getirmek oldukça şık duruyor bunda hemfikiriz. Peki gerçekten aynı tonları kullanmak zorunda mıyız? Tamamı kottan oluşan kombinler yeniden moda ve bu yüzden kot gömlekler ve kot pantolonlar ile ceketleri bir arada giyebilirsiniz. Renklerinin aynı oluşuna göre üst ve alt seçmenize gerek yok. Aksine, farklı tonlar bir kontrast oluşturacak ve görünümünüzü daha parlak hale getirecek.

Yanlış uzunlukta düz kesim kot pantolon

Düz kesim kot pantolonların evrensel bir gardırop üyesi olduğu kesin. Bu jeanlerin klasik modeli ayak bileğine kadar ulaşmalı. Çünkü çok uzun pantolon paçaları görsel olarak bacakları iri ve hatta şişman gösterebilir.

Dağınık paçalar

Kot pantolonun paçaları eşit boyda olmalı ve dağınık olmamalı. Pantolon paçalarındaki eşit mesafeyi ayarlayabilmek için başparmağınızı paçanın üzerine koymanız ve öyle ölçü almanız öneriliyor.

İki dikiş arasındaki mesafe

Kot pantolonun belinden bacak arasındaki dikişe kadar olan mesafe, pantolonun kişide nasıl görüneceğini büyük ölçüde etkiler. Bu sebeple vücudunuzun özelliklerini, gövde uzunluğunu vb. göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yüksek belli kot pantolonlar uzun gövdeli ve uzun boylu bir kadın için bile yetersiz yüksekliğe sahip olabilir. Bu durumda görsel olarak şık olmayan sonuçlarla karşılaşmak mümkün.

Dar çizmeler

Dar çizme giyecekseniz ve paçalarınızı içine sokacaksanız skinny pantolon tercih etmek en iyi fikir olacaktır. Daha gevşek modeller dizlerde şık durmayan potluklar oluşturabilir.

Botların içine sıkışmış pantolonlar

Pantolon paçalarınız kısa botların üst kısımlarıyla aynı seviyede olmamalı. Kot pantolon, ayakkabınızın paçasının 1-2 cm üzerinde bitiyorsa, pantolonunuz daha güzel görünür.

Orta belli kot pantolonları yüksek bel yapmaya çalışmak

Yüksek belli kot pantolonlar birkaç yıldır trend modeller arasında. Çünkü bu modeller şık görünüyor ve rahat giyiliyorlar. Orta belli kot pantolonların sizde daha iyi oturmasını istiyorsanız kemer kullanmanızda fayda var. Orta belli pantolonu olması gereken yerden daha yukarı şekerseniz bacak aranızda potluk ve kıvrım oluşmasına neden olur.

Vücudunuza göre olmayan bir kesim

Trendleri körü körüne takip etmemeli, vücut şeklinizin özelliklerini dikkate almalısınız. Örneğin modaya uygun bol bir kot pantolon, pantolonun diz bölgesinden açılmaya başlayacak şekilde seçilmelidir. Açılma çok genişse ve kalçadan başlıyorsa bu modeller, boy olarak daha kısa ve kıvrımlı hatlara sahip olan kadınlar için uygun olmayacakken uzun ve ince olan kadınlarda harika olabilirler.

Orta belli kot pantolonları düşük bel yapmaya çalışmak

Orta belli kotları kalçalarınıza indirirseniz, modaya uygun, gündelik oversize bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak, uzun boylu değilseniz, bunu yapmanıza gerek yok çünkü bu model, güzel bir vücut şeklinin görüntüsünü bile bozabilir.

Fazla uzun skinny kotlar

Kısa ve saçaklı kotların moda olduğu şu zamanlarda, bilek kısmı katlanmış skinny kot pantolonlar biraz modası geçmiş görünüyor. Bunun için paçanızı boyunuza özel bir şekilde kestirmeniz en iyisi.

Düşük belli kot pantolonların kısa üstlerle kullanılması

Genelde kısa bir üst ile yüksek belli kot pantolonların kombinlenmesi tavsiye ediliyor. Aksi takdirde ilginç bir vücut ölçüsü görünümüne sahip olma riskiniz var. Düşük belli kot pantolon ile crop bir bluz giymek mükemmel ve dümdüz bir karnınız olsa bile gövdenizi olduğundan fazla uzun göstermenize neden olur. Bu da şık bir görüntü yakalayamamanıza sebep olur.

Yanlış boyda İspanyol paça kot seçimi

İspanyol paça kotların ideal uzunluğu yerden 1.5 cm yukarıda olacak şekilde olmalı. Kısa pantolon paçaları bacaklarınızı olduğundan daha dolgun gösterebilir. Çok uzun pantolon paçaları ise zeminde sürüklenebilir, kirlenir ve yıpranmış görünür.

Çok bol kotlar giymek

Kot pantolon alırken çoğu zaman 2 beden arasında tereddüt ederiz. Ancak deneyimli modacılar, daha küçük olanları almanın daha iyi olduğunu ifade ediyorlar. Kumaş kullanım sırasında esner. Dolayısıyla alınan daha büyük bir kot pantolon belinizden sarkabilir ve büyük durabilir.

Hoş durmayan arka cepler

Arka ceplerin şekli ve konumu, vücut şeklini tanınmayacak kadar değiştirebilir. Bu sebeple geniş cepler görsel olarak kalçaları daha geniş gösterecektir. Çok ve sık dikilmiş ceplerle bacaklarınız daha uzun ve vücut şekliniz daha dolgun görünebilir.

Kemersiz skinny kotlar

Skinnyler 5 yıl önceki kadar popüler değil ama yine de özellikle belinizi bir kemerle vurgularsanız giyilebilirler. 2021'de kemerler zirvede ve bu modaya uygun bir aksesuar sizi daha modern gösterecektir.