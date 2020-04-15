Mutfağınızın en kirli 5 yeri

Mutfağın en kirli yerleri

Mutfağınızın en çok kirlenen yerlerini biliyor musunuz? Bu yerlerin temizliğine özen göstermelisiniz.

Görünürde pırıl pırıl ve tertemiz olan bir mutfakta bile hiç aklınıza gelmeyecek bölgelerde bakteriler ve mikroplar cirit atıyor olabilir. Bu mikroplar, kesme tahtasından çekmece kulbuna, tezgâh üstünden çatal bıçaklara, yiyeceklere ve oradan da sindirim sisteminize geçebilir ve çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Buzdolabı kapağı

Tavuk eti ve kırmızı etin üzerinde yaşayan mikroplara genellikle buzdolabı kapağı üzerinde rastlanmaktadır. Mutfaktaki en büyük problem mikropların oradan oraya bulaşmasıdır. Örneğin, eti hazırlarken bıçak almak için çekmeceyi açtığımızda mikroplar çekmeceye oradan da çatal bıçağa geçebilir. Kirliliği önlemenin en hızlı ve kolay yolu ise el yıkamaktır. Uzmanlara göre doğru el yıkama şu şekilde olmalıdır; el hijyeni için yapılması gereken en az 15 saniye boyunca eli su ve sabunla yıkamak ve musluğu peçeteyle ya da dirsek kullanarak kapatmaktır. Musluğu el ile kapamak musluğu açarken elimizde bulunan mikropların tekrar temiz ele geçmesine neden olur.

Musluk suyu

Yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan su son derece önemlidir. Örneğin, kuyu suyu kullanıyorsanız, şiddetli yağmur sonrası suya karışan toksinlere ve atıklara dikkat etmelisiniz. Şebeke suyu da çeşitli faktörlere bağlı olarak kirli olabilir. Her iki durumda da musluk suyunu kullanmadan önce test ettirmeli ve şüpheli bir durum varsa şişe suyu ya da su temizleme cihazı kullanmalısınız.

Bulaşık kurulama bezleri

İnsanlar genellikle bulaşık kurulama bezlerinin sürekli kuru oldukları ve yeni yıkanmış bulaşıklarda kullanıldığı için mikropsuz olduğunu düşünür. Ancak bulaşıklar kurulandıktan sonra bez nemli kalır. Nem, mutfaktaki ısı ile birleşince de mikropların çoğalması için uygun bir ortam hazırlanır. Uzmanlar bulaşık kurulama bezlerinin sık sık değiştirilmesini ve çamaşır suyu ile yıkanması gerektiğini öneriyor.

Bulaşık süngeri

Temizlik yaparken sünger kullanmanız süngerin temiz olduğu anlamına gelmez. Sünger mutfaktaki en kirli araç. Uzmanlara göre insanların en büyük hatası, aynı sünger ile hem lavaboyu hem de tezgâhı silmek. “Mutfak lavabosu, evin neredeyse en kirli yeridir ve son derece tehlikeli bakteriler ve mikroplar yaşar. Mutfak lavabosunda kullanılan bir süngeri başka bir bölgede, özellikle yiyecek hazırladığımız tezgâhta kullandığımızda, bu mikropları yaymış oluruz" diyorlar. En kolay çözüm maliyeti düşük olduğu için sık sık süngeri değiştirmektir. Eğer bu çözümü yapamıyorsak, süngerleri mikrodalga fırında dezenfekte edebiliriz.

Lavabo gideri

Gider borularını görmüyor olabiliriz ancak bu borular bakteri, küf ve mantarlar için son derece uygun yaşam alanıdır. Zaman içinde çeşitli patojenler borulardan lavaboya geçebilir ve oradan mutfak eşyalarına bulaşabilir. Haftada bir kere lavaboya kaynar su dökmek, burada yaşayan zararlı canlıların ölmesi için yeterlidir.