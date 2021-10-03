Yalnız yaşayacaklara tavsiyeler

Kendi eviniz ve eşyalarınızın olması, ailenizle yaşamanın ötesini tecrübe etmek veya iş/okul için başka bir şehre taşınmak gibi sebepler yalnız yaşama kararı için yeterlidir. Bu kararı vermek kolay gibi görünse de aşmanız gereken birçok unsur olabilir. Yalnız yaşamaya başlama kararınızı kolay hale getirmek için bu tavsiyeler işinize yarayabilir.

Yalnız yaşama kararı olumlu şekilde alınmadıysa...

Özgür ve keyifli görünse de yalnız yaşama kararı her zaman çok da keyifli bir sebeple verilmeyebilir. Aile ile aranın bozulması, boşanma veya iş/okul sebebiyle şehir değiştirmek yalnız yaşama kararı vermeye mecbur bırakabilir. Bu kararı mecburi olarak aldıysanız belli bir süre alışma dönemi yaşayacağınızı hesaba katın. Her değişimin bir alışma süresi gerektirdiğini baştan kabul edin ve zorlandığınız anlarda duygularınıza göz atın. Kaygı, endişe, korku gibi duygularınız varsa bunları kabul edin. Sizi rahatlatacak şeylere daha fazla zaman ayırmaya çalışın. Aldığınız karardan emin olmanız veya alışmanız zaman alabilir, sabırlı olun.

Kendinizi tanıma fırsatı olarak değerlendirin

İyi gelişmiş bir benlik duygusu, başkalarıyla olan ilişkilerden ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu belirlemeyi kolaylaştırabilir. Evden yeni ayrıldıysanız veya bir ilişkiyi sonlandırdıysanız, gelecekteki hedeflerinizi ve kişisel değerleri bulmak için yalnız yaşamak iyi bir fırsat olabilir. Kimliğiniz ve hayatınızın gitmesini istediğiniz yol hakkında biraz fikir edinmek için kendi başınıza geçireceğiniz zamanlar oldukça işe yarar, bundan faydalanın. Bunun için bir günlük tutmakla başlayabilirsiniz.

İlişkilerinizi güçlü tutun

Yalnız yaşama motivasyonunuz yüksek olsa da yakınlarınız, aileniz ve akrabalarınızla ilişkilerinizi tamamen göz ardı etmek iyi bir fikir olmayabilir. Bir süreliğine uzak kalmak bazen iyi gelse de sadece evinizde geçirdiğiniz zamanı ve gündelik yaşamınızı değil, uzun vadede tüm çevrenizle olan ilişkinizi hesaba katmanız faydalı olur. Hastalık gibi zor zamanlarda yardım isteyebileceğiniz kişiler ve hatta komşularınızla ilişkilerinizi iyi tutmak sizi mutlu eder. Dengeyi kurmak başlarda kolay olmasa da bunun için emek vermeye değer. İçe dönük bir yapıdaysanız, bu yazı ilginizi çekebilir.

Kendinizi en yalnız hissettiğiniz zamanı belirleyin

Yalnız yaşamaktan ne kadar keyif alırsanız alın, zaman zaman kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bu duygular, yalnız yaşamadan önce evde birilerinin olduğu ve onlarla bir arada kaldığınız saatlerde ortaya çıkabilir. Alışkanlıklara bağlı duygular sizi zorlayabilir. Böyle zamanlarda gerçekten neyi özlediğinize bir bakın. Örneğin kahvaltıda sohbet etmeyi gerçekten seviyorsanız, arkadaşlarınızla bir kahvaltı-brunch organizasyonu yapmayı arada sırada planlayabilirsiniz. Yemek hazırlarken müzik açmak, belirli saatlerde televizyonu açık tutmak da evdeki sessizlikten sıkıldığınız zamanlarda size yardımcı olur. Belli rutinler belirleyebilir, o rutinlerin içine telefon konuşmalarını katabilirsiniz. Yalnızlığınızı fiziksel olarak hissediyorsanız, kendinize sarılmanın güzelliğini gözden kaçırmayın.

Bir evcil hayvan sahiplenin

Eğer evin dışında çok fazla zaman geçirmiyorsanız, barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen bir hayvan dost edinebilir ve sevgi dolu bir ev arkadaşı ile yaşamınızı paylaşmanın tadını çıkarabilirsiniz. Hayvan dostlara dair sorumlulukları da elbette hesaba katmalısınız. Sık sık eve geç gelen biriyseniz, duygusal bir anınızda bu kararı vermeniz iyi olmayabilir.

Belli bir düzen oturtun

Evi çekip çevirmekle ilgili tecrübeniz yoksa ilk günlerde bocalamanız muhtemeldir. Zorlanacağınız konulardan biri, ev temizliği olabilir. Bunun içinse en az haftada 1 günlük bir rutin belirlemek işlerin birikmesini önler. Rutin oluşturmak sizi ayrıca huzurlu ve güvende hissettirir. Fazla kirlenmiyor gibi görünse de ipin ucu kaçmadan temizlik yapmak sonradan daha az yorulmanızı sağlar. Gözünüzde büyütmeden bir yerden başlayın. Buzdolabının içi, dolapların üstleri, avizeler ve perdeler gibi detay temizlik işlerini de hesaba katın ve gerekirse bir liste yaparak temizlik ve düzen konusunu rutine oturtun. Fazla dağılmamış ve nispeten temiz bir yaşam alanı kurmak kendinizi daha iyi hissetmenizi ve evinizden hatta yaşamdan keyif almanızı sağlar. Evinize henüz yerleşme aşamasındaysanız kendi zevkinizi yansıtacak dekorasyon dokunuşları yapmanın tadını çıkarabilirsiniz. Örneğin evinizi kendiniz boyayabilirsiniz.