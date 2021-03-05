Yaban mersinli kek nasıl yapılır?

Tarif defterimden;

Çay saatlerine çok yakışan yaban mersinli zeytinyağlı & yoğurtlu kekin yapılışı da çok kolay... Aşağıda ölçüleri büyük boy aida çay bardağıyla hazırladığım haliyle verdim. Ayrıca baton kalıp yerine 22 cm ilk yuvarlak kalıp kullanabilirsiniz.

Servis: Baton kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

170 ml’lik büyük boy çay bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

1 tatlı kaşığı un, kalıba serpmek için

4 yumurta, oda ısısında

2 bardak toz şeker

1 bardak zeytinyağı

1 bardak yoğurt

3 bardak un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 limon kabuğu, rendelenmiş

125 gr yaban mersini

Üzerine;

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Baton kalıba tereyağı sürüp un serperek fazlalığını silkeleyin.

*Yumurtalar ve şekeri derin bir kaba alarak kremamsı hale gelene kadar mikserin yüksek deviri ile 3 - 4 dakika çırpın.

*Zeytinyağı ve yoğurdu sırayla ekleyip kısa süre çırpın ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edin (bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz). Un, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Spatula veya el çırpıcısı ile homojen kıvama gelene kadar alttan üste doğru karıştırın. Kek hamurunun yarısını kalıba dökün, diğer yarısına yaban mersinlerini ekleyip karıştırın, kalıptaki hamurun üzerine dökerek üzerini düzeltin.

*10 dakika önceden 170 derecede fanlı ayarda ısıtılmış fırında yaklaşık 50 dakika pişirin, kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısı ayarını 160 dereceye düşürerek 5 dakika daha pişirin. Fırın ısı ayarları markalara göre farklı olduğundan kek pişirdiğiniz ısıyı kullanın.

*Keki fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince servis tabağına alın. Soğuyunca üzerine pudra şekeri serpin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...