Vücudu kışa hazırlamak için 5 öneri

Mevsim geçişinde bedenimize daha iyi bakarak kışa sağlıklı bir şekilde hazırlanabiliriz.

Vücudu kışa hazırlamak için 5 öneri
Yaşam
21 Ekim 2020 Çarşamba

Vücudumuzu kışa hazırlamak için alacağımız önlemler, hem mevsim geçişi nedeniyle yaşanabilecek yorgunluk, uykusuzluk ve benzeri şikayetlerin azaltılmasında yardımcı olur hem de kış mevsiminde karşılaşabileceğimiz mevsimsel hastalıklara karşı direnç kazanmamızı sağlar. Özellikle virüslerden kaçındığımız şu günlerde sağlığımızı korumak için alabileceğimiz önlemler basit. Tamamlayıcı tıp ve bitkilerle tedavi uzmanı Dr. Tieraona Low Dog, kış mevsimine geçişte sağlığımızı korumak için 5 noktaya dikkat etmemizi öneriyor:


1- Susuz kalmayın ve iyi beslenin

Sıcaklık azaldıkça nem oranı da düşüyor ve hava daha kuru hale geliyor. Hele bir de ısıtıcılar çalışmaya başladığında, evde ve ofiste daha fazla kuru havaya maruz kalıyoruz. Bu da yaz boyunca daha nemli olmaya alışmış burun kanallarımızın kurumasına ve tahriş olmasına yol açabiliyor. Burnumuzun içindeki ve sinüslerimizdeki koruyucu dokulardaki kurumayla beraber meydana gelen çatlaklar, rahatsızlık hissinin yanı sıra virüslere karşı ilk savunma hattımızda tehlikeli boşluklar da oluşturuyor. Dr. Low Dog, burun ve boğaz yollarındaki kurumayı engellemek için, öncelikle yeterince su içilmesi gerektiğini söylüyor.


Sağlıklı beslenme ise yılın her zamanında sağlıklı kalmak için önemli ancak mevsim geçişlerinde daha da önemli hale geliyor. Dr. Low Dog, özellikle bu zamanda sarımsak, soğan gibi Allium ailesinden sebzeleri tüketmeyi soğuk algınlığı ve diğer hastalıklarla baş etmede etkili olacağı için öneriyor. Yoğurt ve kefir gibi probiyotik içeren gıdalar da üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili. Bağışıklık sistemini desteklemek için de bolca vitamin ve mineral içeren sebze ve meyveleri beslenmemizen sıklıkla dahil etmemiz şart.


Mevsim geçişlerinde nelere dikkat etmeli?
Mevsim geçişlerinde nelere dikkat etmeli?

2- Yeterince uyuyun

Dr. Tieraona Low Dog, iyi bir uyku düzeninin bedeni günlük stresin etkilerinden korumak için en önemli faktör olduğunu söylüyor. Stresle baş etmek, sadece psikolojik sağlığımızı değil, fiziksel sağlığımızı korumanın da en önemli adımlarından biri. Bağışıklık sistemimizin doğru bir şekilde yenilenebilmesi için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kadar uyumak şart. Aynı zamanda mevsimsel afektif bozukluk ya da mevsimsel depresyon olarak bilinen duruma da yatkınsanız uykunuza özellikle dikkat etmeniz gerekiyor.


3- Egzersize devam edin

Hava değiştikçe ve günler kısaldıkça fiziksel motivasyonun azalması oldukça yaygın bir durum. Ancak hareket etmeyi bırakmamak gerek. Evde uygulayacağınız hafif egzersizler veya yoga pratikleri, mevsim geçişinde bedeninizi ve zihninizi diri tutmanıza yardımcı olurken, hastalıklara karşı korunmanız için etkili olacak. Aynı zamanda iyi bir uyku için de!


Vücudunuzu kışa hazırlayın!
Vücudunuzu kışa hazırlayın!

4- Gıda takviyeleri alın

Dr. Low Dog, mevsim geçişinde alınabilecek gıda takviyelerini şöyle özetliyor:

Mürver çiçeği: Bağışıklık sistemini desteklemek için etkilidir. Şurup, tentür ya da tablet formunda alınabilir.


C vitamini: Canlandırıcı etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı korunmak için şart. Günde 200 mg kadar alınabilir.


Çinko: Organların işlevlerini yerine getirebilmeleri için önemli minerallerden biri olan çinko, hastalıklara karşı koruma sağladığı kadar, hastalandıktan sonra iyileşmeyi de kolaylaştırıyor. Günde 15 mg kadar alınabilir.


5- Ellerinizi yıkayın!

Virüslere karşı korunmanın en etkili yollarından biri, ellerimizi düzenli olarak yıkamaktır. Sadece koronavirüse karşı korunmak için değil, çevremizdeki bakterilerin ve virüslerin vücudumuza ulaşmasını engellemek için de sık sık ellerimizi yıkadığımızdan emin olmalıyız.


Mevsimsel depresyon
Mevsimsel depresyon


Referans: Şuradan alındı: https://drlowdog.com/five-tips-winter-health/



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