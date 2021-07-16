Vişneli kremalı çikolatalı pasta

Altında çikolatalı keki, ortasında sütlü kreması ve üzerindeki vişne sosuyla yaz akşamlarının vazgeçilmez tatlısı olacağı kesin! Müjgan Yurtseven’in tarif defterinden vişneli kremalı çikolatalı pasta…

Vişneli kremalı çikolatalı pasta
Yaşam
19 Temmuz 2021 Pazartesi

Üç aşamalı yapılıyor olması gözünüzü korkutmasın, keki pratik bir şekilde hazırlayıp sadece 15 dakikada pişiriyoruz, kek ılınana kadar sütlü kremasını hazırlıyoruz, sonrasında vişneli sosu kremanın üzerine yayıyoruz. Doğum günü, kutlama gibi özel günleriniz için veya kendinizi şımartmak istediğinizde bu nefis lezzetten mahrum kalmayın derim... Ben sunum için yuvarlak kalıplarla kestim, kare veya dikdörtgen dilediğiniz gibi dilimlere ayırabilirsiniz.


Servis: 20*29 cm veya 24*24 cm’lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 + 10 + 8 dakika


Vişneli kremalı çikolatalı pasta için malzemeler:

200 ml lik klasik su bardağı ölçüsüyle;


Keki için;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, fırın kabına sürmek için

  • 125 gr tereyağı

  • 150 gr bitter çikolata

  • 2 yumurta

  • 100 gr toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 1 yemek kaşığı vişne suyu

  • 70 gr un

  • 1 tutam tuz

Kreması için;

  • 2,5 bardak süt

  • 1/2 bardak buğday nişastası

  • 1/2 bardak toz şeker

  • 1 yumurta

  • 1 paket vanilya

  • 60 gr tereyağı

Vişne sosu için;

  • 400 gr vişne, çekirdeği çıkartılmış net ölçü

  • 1/2 bardak su

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı toz şeker




Vişneli kremalı çikolatalı pasta yapılışı:

*Kek için; Fırın kabının tabanına ve yanlarına tereyağı sürün.


*Tereyağını sos tenceresine alarak kısık ateşte eritin, ocağı kapattıktan sonra bitter çikolatayı parçalara ayırıp tereyağına ilave edin, çikolata eriyene kadar karıştırın (tereyağının sıcaklığıyla çikolata kolayca eriyecektir).


*Yumurtaları çırpma kabına alarak kremamsı hale gelene kadar 7 - 8 dakika çırpın, toz şekeri ilave ederek 2-3 dakika daha çırpın (bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz).


*Çikolata & tereyağı karışımı ve vişne suyunu yumurtalı karışıma eklerken altan üste doğru spatula ile yavaş yavaş karıştırın.


*Un, vanilya ve bir tutam tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin, spatula ile homojen hale gelene kadar alttan üste doğru karıştırarak fırın kabına aktarın. 175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Ilınması için kenarda bekletin.


*Kreması için; Süt, nişasta, şeker ve yumurtayı küçük bir tencereye alarak el çırpıcısı ile iyice çırpın, sonrasında orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağı kapatıp vanilya ve tereyağını ilave edin, mikserle 5 - 6 dakika çırpın, kremayı ılınan kekin üzerine dökerek üzerini spatula ile düzeltin. Buzdolabında 1 saat kadar bekletin.


*Vişne sosu için; Vişne, su ve toz şekeri küçük bir tencereye alın, Vişne suyunu salıp kaynayana kadar orta ateşte pişirin, nişastayı küçük bir kaseye alarak vişne suyundan 1 kepçe kadar yavaş yavaş eklerken bir yandan hızlıca karıştırın ve vişnelerin olduğu tencereye aktarın. Koyulaşana kadar yaklaşık 2 - 3 dakika pişirip ocağı kapatın. Vişne sosunu kaşık yardımıyla kremanın üzerine yayın. Buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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