2026 yılının son çeyreğine damgasını vuracak bir Venüs Retrosu geliyor. Hem bireysel hem de kollektif etkilerin oldukça yoğun yaşanabileceği bir döneme giriş yapıyoruz. Venüs, 3 Ekim’de karmayı sembolize eden Akrep burcunun 08 derecesinde retro hareketine başlayacak. 14 Kasım 22 derecede, adaleti sembolize eden terazi burcunda retro hareketini tamamlayacak.

Sevgi, aşk, ilişki, özdeğer, hayattan zevk aldığımız konular, maddi varlıklarımız, huzur, sanat, güzellik ve estetik algımız gibi konuları sembolize ettiğinden Venüs, retro hareketi sırasında hayatımızda sembolize ettiği konular için yavaşlama, aksaklık ve memnuniyetsizlikler getirebilir. Zorlayıcı taraflarına mukabil farkındalık kazandıracağı da yadsınamaz gerçektir.

Venüs Retrosu öncesi ve sonrası aynı kişi olmayız

Retrodan önceki benliğimiz, seçimlerimiz ve davranışlarımız aynı olmayacaktır. Bu dönem uzun süredir görmezden geldiğimiz çok konuyu artık masanın üstüne alıp ertelenemez bir şekle büründürebilir.

Yorgun kalpler, iş hayatındaki değersizlikler, arkadan dönen dolaplar, entrikalar ve finansal yatırımlar açısından bu dönem oldukça hassas çalışabilir.

Önümüzdeki 1,5 aylık süreçte, özdeğerimiz, gerçek sevgi, gönül bağı ve hayata bağlanmamızı sağlayan motivasyonlarımız hakkında düşünüp, içgörü sağlamak için bu dönem oldukça farkındalıklı etkilerle de dolu olacaktır.

Bu dönem yüzeysel bir bilinç ve kabulden ziyade, hayatta ertelenen, bastırılan duyguların yüzleşmesini bir çok alanda karşımıza çıkarabilir. Bu dönemi verimli kullanmanın yollarından biri kendimize doğru soruları sorarak, cevaplarından kaçmayarak aydınlanma yaşamak olacaktır.

Nasıl bir ilişki istiyoruz?

Nasıl bir karakterle birlikte olmak istiyoruz?

Nasıl bir hayat istiyoruz?

Hayattan beklentilerimiz neler?

Mutlu muyuz, mış gibi mi yapıyoruz?

Zaman içinde yarattığımız tutkularımızın, sistemin, etiketlerin esiri mi oluyoruz?

Hayattaki öncelik değerlerimiz neler?

Ben kendi değerimin, biricikliğimin, yeteneklerimin yeterince farkında mıyım?

Özdeğerimi dışardan onaylarla, alkışlarla mı bekliyorum yoksa kendi varlığımın bilincinde miyim?

Hayatta gerçek bir ilişki ve gönül bağı nasıl olmalıdır?

Gerçek güzellik nedir?

Neden kendi bedenimi, güzelliğimi beğenmiyor olabilirim?

Hayatta tutkumu buldum mu?

Gibi gibi pek çok soru daha…

Bu sorulara dürüstçe cevaplar verip üzerine mesai harcadıkça, hayat yeni sürprizleri ve mucizeleri getirecektir. Farkındalığın iki yolu vardır. Hayat görmek istemediğimiz şeyleri zorla göstererek, mecbur bırakarak öğretir veya yüksek bilinçle, farkındalıkla olduğumuzda, çok büyük bir konu ve kriz yaşamadan gözlem yoluyla, ilhamla ve bilgelikle o konularda aydınlanma yaşarız. Bu dönem oldukça eğiti bir özelliğe sahip. Önemli olan doğru anlamlandırmak.

Akrep burcunda bir Venüs Retrosu oldukça manidar

Venüs 8 yıllık periyodlarda gökyüzünde pentegram çizer ve aynı burçta retro yapar. Konu her ne ise 8 yıllık bir döngüyü kapatmaya geliyor. Bu dönem yaşayacağınız etkiler 2018 yılı ile de bağlantılı olabilir. O yıla dair başlattığınız işleri, ilişkileri ve yaşadığınız diyalog ve deneyimleri düşünmenizi tavsiye ederim.

Pek tabii ki birebir aynı konularda etki yaşanacak anlamına gelmez. Çoğu insan hayatında haksızlığa uğradığında, üzüldüğünde, haketmediği bir süreçle karşılaştığında, adaletin aynı konulardan karşı tarafa tecelliği etmesini bekler.

Bu hayat örüntüsü içerisinde yanlış bir bakış açısıdır. Çünkü hayatın adalet sisteminde, karma çok uzun bir zaman örüntüsüyle çalışır. Bu sizi iş yerinde üzen ve haksızlık yapan müdürünüzün illa iş hayatından ve kariyerinden sınanacağı anlamına gelmez. Hayat başka alanlardan sınar daima. Özel hayatınızda, ilişkinizde sizin kalbinizi kıran partnerinizle yollarınızı ayırdığınızda yeni ilişkisinde çok mutlu olduğunu duyabilirsiniz. Ama eğer ortada bir haksızlık var ise evrensel sistem çok farklı alanlardan kişinin ruhunu tekamül ettirecek şekilde testler ve zorlayıcı etkiler yaşatabilir. Konu her zaman aynı alanlardan gelmediği için insanlar karmayı veya yaptığı haksızlığın karşılığını aldığını fark edemezler.

Ektiğini biçme yasası kadim bir öğretir. Nesiller boyu bize aktarılan bir bilgidir. Bunu görmezden gelmemek gerekir. Hayatta en önemli şeylerden biri de etrafımızdaki herkese bize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle davranmak gerektiğidir.

Venüs Retrosu'nun genel etkileri!

İlişkiler & Ortaklıklar:

Bu dönem sağlam olmayan ikili ilişkileri testten geçirebilir. Akrep burcu arketipi manipülatif davranışları sembolize ettiğinden, Venüs burada retro yaparken, hakikati görememe, kandırılma, değersizlik duygularıyla yüzleşme gibi temalar yaşatabilir. Romantik ilişkilerde ve iş ortaklıklarında bu dönem, dürüstlük çok önemli olacak. Birçok ilişki güven testine tabii kalabilir.

Tutku, hedonizm ve cinsel çekim ön planda olacağından hızlı başlayan, hızlı biten ilişkileri beraberinde getirebilir. Aldatma ve aldatılma gibi konuları tetikleyebilir. Bu dönem ilişkilerde gözlemci kalmak iyi olacaktır.

Güvenli zeminde olmayan ilişkiler açısından, kaprislere, yanlış anlaşılmalara açık bir süreç olduğundan bu dönem ilişkilerde açık iletişimi benimsemek, gereksiz kapristen uzak durmak daha iyi olacaktır.

Bu dönem kafaların karışık olduğu, ne istediğini bilememe halleri çokca yaşanabilir. Eski sevgililerin geri dönme ihtimali klişesi ise doğrudur. Ancak bu dönem ilişki konularında radikal bir karar almamak en doğrusu olur. Keza Venüs Retro bitiminden sonra gerçek gönül bağı kuramamış ilişkilerin tekrar bitme ihtimali yüksektir. Bu konu bireysel doğum haritanızın aldığı etkilere göre değişiklik gösterebilir.

Kişisel doğum haritalarınız da eğer destekliyorsa, geçmişten gelen veya yarım kalmış karmik karşılaşmalar ikinci şansı hak ediyor olabilir.

Ayrıca bireyler üzerinde değersizlik ve yetersizlik duygularını tetikleyebilir. İlişkide alma-verme dengeleri, değer görme, sevilme, beğenilme, şefkat konularında zorlanmalar yaşanabilir. Önce kendizi sevmeniz gerektiğini ve kendi değerinizi kendiniz biçmeniz gerektiğini unutmayın!

Bazı dönemler ilişkide test dönemi olarak yaşanır ancak bu ilişkinin biteceği anlamına gelmez. Genel olarak ilişkinize ve partnerinize özenli davranmak bu dönemin zorlayıcı etkilerini hafifletecektir.

Güzellik ve estetik;

Mitolojinin Afrodit’i retro hareket yaparken, güzellik ve estetik işlemleri, radikal imaj değişiklikleri (saç rengi değişimi vs) ev dekorasyonu, pahalı alışverişler, gibi konuları geçici süreliğine kenara park etmemiz daha iyi olabilir. Aksi taktirde alınan kararlar bizi mutlu etmeyebilir, yapılan işlemler içimize sinmeyebilir. Eğer imkanınız varsa 15 Kasım sonrasına bırakmanız daha iyi olacaktır.

Finansal etkileri;

Bu dönem venüs para ve değerli varlıkları da sembolize ettiğinden, Akrep burcunda yaşanacak bu retro etkisiyle, finansal açıdan değişken piyasa koşulları yaşanabilir. Bu dönem ani yatırım kararları almamak faydalı olabilir. Alım-satım, ticari girişim, para yatırım kararları ve alanlarına ekstra dikkat etmek önemli olacaktır.

Ayrıca ortaklık kurmak, yeni girişimler yapmak, imza atmak için retro bitmini beklemekte fayda var. Ekonomik kaynakları kontrollü ve tedbirli yönetmek, gereksiz alışverişlerden uzak durmak retro bitimine kadar hatırlamamız gereken detaylar. (Yatırım tavsiyesi değildir.)

Sağlık etkileri;

Akrep burcu, üreme organları, genital bölge, penis, rahim hastalıkları, mesane bölgesi ve cinsel hastalıklar ile alakalıdır. Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklarda bu dönem ekstra dikkatli olmakta fayda var. Terazi burcu ise, böbrekler, bel bölgesi, denge sistemi, taş veya kum dökmek, sırtta güçsüzlük gibi hastalıkları sembolize eder.

Venüs Akrep ve Terazi burçlarında retro yapacağından, burçların sembolize ettiği vücudumuzda bu bölgelere bu dönem daha çok dikkat etmek gerekebilir.

Eğer bu bölgelerde risk taşıyorsanız doktor kontrollerinizi aksatmamanızı tavsiye ederim.

Retrolar insanın iç dünyasına ruhuna ve zihnine dönüş zamanlarıdır. Bu yüzden korkulacak etkilerden ziyade farkındalık zamanları olarak kullanılması gerekir.

Ek olarak,

Kendi değerinizi sorgulamak, kişisel gelişiminizi önceliklendirmek, öz-sevgi pratikleri yapmak,

Sanata, yaratıcılığa hayatın estetik ve keyifli taraflarına odaklanmak,

Sahip olduklarınıza şükretmek, fazla olanları paylaşmak, gereksiz eşyaları elemek,

Eski ve bize iyi gelmeyen ilişkileri,insanları fark etmek, kalp kırıklıklarını şifalandırmak, varsa gönül alacak, özür dilenecek veya teşekkür edecek biri-birileri, bu dönem değerlendirilebilir.

Güzellikler getirmesini dilerim.

Çok sevgiler,

Buşra Efe

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: busra.efe_