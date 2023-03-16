Venüs Boğa burcunda (17 Mart - 11 Nisan 2023)

Kendimize verdiğimiz değer; ilişkilerimizde bize sunulan değeri, ilişkilerimiz içindeki dengeyi, dünyaya aidiyet hissimizi, bolluk bereketimizi, saygınlığımızı, hayattan aldığımız keyif ve neşeyi belirler.

17 Mart'ta başlayacak yepyeni döngü ile ilişkilerdeki karmik zincirler çözülürken, kalbimizdekine değer olanla buluşmaya hazırlanacağız. Kendi değerimizden emin oldukça, kaderimizdeki güzellikleri yaşamaya yakınlaşacağız. İlişkilerde; sözcüklerden çok davranışlar, anlık hazlardan çok güvende hissetmek, duygularımızı adım adım, tüketmeden yaşamak, kalbe sakince dokunabilmek gündemimizde olacak.

Bu süreçte; bize güven veren, aidiyet hissettiğimiz, sabırla çaba harcayan, verdiğimiz değeri yükseltebilen kişilere çekileceğiz. Güvenle köklenerek birlikte çiçek açabildiğimiz, renklerimizi sunarken özgür ve canlı hissettiğimiz aşklara başlayacağız. Satürn Venüs açısı ile özellikle 20 - 24 Mart arası başlayan ilişkiler; kalıcı, güven veren, özgürleştiren, besleyen, yükselten etkiler taşıyor olacak.

Bu dönemde üretkenliğe, değerlerimizi korumaya ne kadar özen gösterirsek, o kadar bolluk bereketi çekebileceğiz. Güvende hissetmek adına birikimler yapmak, yükselen yaratıcılığımızla yeni iş ve projeler üretmek için destekleneceğiz. Ne kadar eylemde, kararlı ve istikrarlı olursak, o kadar güzel işler başarabilecek ve emeklerimizin karşılığını alabileceğiz.

Bu dönemde dünyaya daha fazla ait hissetmek ve bedenimizi daha çok keşfetmek isteyeceğiz. Bu içsel ihtiyaçlarla; gezme, pişirme, beslenme, güzel yerler görme, güzel kokular deneme, çiçekler yetiştirme, doğada daha fazla zaman geçirme, dekoratif çalışmalar yapma, dokunma ihtiyacımız da artıyor olacak.

20- 31 Mart arası Ay düğümleri etkileşimi ve tutulma tetiklenmeleri ile kadersel ruh eşlerimizle buluşabiliriz. Devam eden ilişkilerde ise ilişki geleceğine dair teklif, nikah, evlilik, çocuk gibi bağlayıcı adımlar atabiliriz, daha romantik zamanlar geçirebiliriz. Gerçek bağlar kurulmamış ilişkilerde hakikatleri görerek radikal kararlar alabiliriz. Hayatlarımızda bizi ileriye taşıyacak ve geliştirecek kadersel olaylar yaşayabiliriz.

Dünyada; güvenli binalar inşa etmek, yeni ürünler yetiştirmek, yeni ekonomi ve tarım politikaları oluşturmak, çiftçilik, tarım, gıda, hayvancılık konuları daha fazla gündemimizde yer alabilir. Ülkemizin geleceği için daha fazla güvende hissettiren ve somut kanıtlar sunabilen kişilere çekilebiliriz.

Burç & yükselen burca özel etkileri

Koç: Öz değerinizi güçlendirmek, alma verme dengenizi korumak, yükselen yaratıcılığınızla daha fazla üretmek, mali kazançlarınız konusunda güvence elde etmek, bolluk bereketinizi çoğaltmak için desteklendiğiniz kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Boğa: Kendi değerinizden emin olmak, hayatınızda herkesi olması gereken yere koyabilmek, dış görünüşünüzü yenilemek, alışverişler yapmak, ışığınızla parlamak ve diğer insanlara rehberlik etmek, hayat sahnenize çıktıkça daha fazla takdir toplamak ve etki yaratmak için desteklendiğiniz kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

İkizler: İlham, yaratıcılık enerjilerinizin arttığı, inzivaya çekilebildiğiniz, kendi ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarınıza önem vererek şifalandığınız, kadersel olarak korunduğunuz, neye ve kime güvence duyabileceğinizi, fedakârlık dengenizi gözden geçirdiğiniz, geçmişte yaşadıklarınızın hak edişlerini aldığınız kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Yengeç: Toplum önünde ışığınızı parlatmak, daha fazla sosyalleşmek, size iyi gelen çevreler edinmek, sosyal çevrenizden özel kişilerle tanışmak, hayallerinizi hayata geçirmek, kazançlarınızı çoğaltmak, yeni projeler içinde bulunmak için desteklendiğiniz kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Aslan: Adeta Güneş'in en tepede olduğu zaman ışığını en güçlü biçimde sunduğu gibi; ışığınızı parlatmak, kariyerinizde zirveyi yaşamak, yükselmek, geleceğinize dair radikal kararlar almak, aşk ve işinizde kararlı biçimde yeni yollar çizebilmek için desteklendiğiniz kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Başak: Ruhunuzu ve zihninizi farklı yerler, insanlar, kültürler ve hikayelerle beslediğiniz, keşfetme arzunuzun arttığı, eğitim, yurt dışı, hukuk, ticaret gibi alanlardan hak edişlerinizi aldığınız, uzaktaki yakınlarınızla yeniden bir araya geldiğiniz, maneviyatınızın ve sezgilerinizin yükseldiği kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Terazi: Hayatta maddi manevi gerçekten güvenmeniz gerekenleri anladığınız, kazançlarınızı paylaştıkça çoğalttığınız, ruhunuzun en derinlerini keşfettiğiniz, tutkularınızın yükseldiği, ortak kaynaklarınızı çoğalttığınız, ödeme gibi işlerinizin kolaylıkla akabileceği kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Akrep: Ruhunuza denk olan kişiyle buluşmak, eş olmak, kalıcı aşklara başlamak, ilişkilerinizde hakikatleri görmek, bağlayıcı kararlar almak, kendi değerinizi nasıl yansıttığınızı partnerinizin aynasında fark etmek, ilişki ve ortaklıklarınızı iyileştirmek için desteklendiğiniz kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Yay: Günlük yaşam akışınızı iyileştirmek, size iyi gelen güvenli rutinler yaratmak, dinlenmek, sağlığınızı şifalandırmak, sizi yükselten ve güven veren kişilerle birlikte çalışmak, evcil hayvan sahibi olmak- onun sağlığına iyi gelmek için desteklendiğiniz kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Oğlak: Yaşam enerjinizin çoğaldığı, uzun soluklu ve size güven veren, aidiyet hissettiğiniz aşklara başlayabileceğiniz, hayat sahnenizde yeteneklerinizi göstererek parladığınız, ilişkinizde güzel kararlar alabileceğiniz, yepyeni hobiler edineceğiniz, çocuğunuzla ilişkinizi güzelleştirebileceğiniz, yatırımlardan kazanç elde edebileceğiniz kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Kova: İçsel huzurunuzun arttığı, aile ilişkilerinizi ve yaşam alanınızı güzelleştirdiğiniz, bahçenizle ve doğayla ilgilenmenin size iyi geleceği, karmik köklerinizle barışabileceğiniz ve geçmişinizi şifalandırabileceğiniz, ev sahibi olmak veya evlenmek için desteklendiğiniz kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Balık: Cümlelerinizle daha fazla etki yaratabileceğiniz, bol bol şarkı söylemenin ruhunuza iyi geleceği, fikirlerinizin, sosyal medya paylaşımları ve yazışmalarınızın daha fazla değer göreceği, eğitim, seyahat ve ticari faaliyetler için desteklendiğiniz, yakın çevre ilişkilerinizin şifalanacağı kadersel güzellikler yaşıyor olacaksınız.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi