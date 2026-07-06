Patlıcanlı üçgen börek 

Tarif defterimden;
Bol patlıcanlı, domatesli ve peynirli iç harcın çok yakıştığı gayet doyurucu ve leziz çıtır börekler...
Servis: 8 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 35 - 40 dakika
Malzemeler:
Sosu için;
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Üzerlerine;
Yapılışı:
*Patlıcan, biberler ve domatesi minik küpler halinde doğrayın.
*Zeytinyağını tavaya akıtın, açık ateşte yağ ısınınca patlıcanları ilave edin. Tavanın kapağını kapatıp patlıcanlar yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Biberler ve sarımsağı ekleyip karıştırın, domatesi ilave edip domates yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra tuzu ilave edip ocağı kapatın. Patlıcanlı iç harç ılınınca rende kaşarı ekleyip karıştırın.
*Sos malzemelerini küçük bir kasede iyice çırpın.
*Yufkanın birini tezgaha serin, yufkayı ıslatacak gibi üzerine sostan sürün, yanlardan katlayıp aralara sos sürerek kare şekline getirin (sostan 1 yemek kaşığını üzeri için ayırın). Soslanmış yufkayı 4 eşit parça olacak gibi kesin. Ortalarına patıcanlı harçtan pay edin. Ortadan kenara doğru katlayın ve pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapın.
*Kalan sosa yumurta sarısını ekleyip iyice çırparak böreklerin üzerine sürün ve susam serpiştirin.
*180 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
Kısa bir not;
*Patlıcanlı iç harcı önceden hazırlayabilirsiniz...
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...