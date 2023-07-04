Para çiçeğinin (Pilea) anlamı ve faydaları

Çin para bitkisi veya Ufo bitkisi olarak da bilinen bu popüler ev bitkilerine bakmak hem kolay hem de birçok faydası var...

Para çiçeğinin (Pilea) anlamı ve faydaları
Yaşam
Giriş: 04 Temmuz 2023 16:00
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Çin para bitkisi, 700'den fazla farklı tür içeren çiçekli bitkilerin Pilea cinsine aittir. Pilea, Urticaceae veya ısırgan otu ailesinin bir parçasıdır. Çin para bitkisi, iyi şans ve para getirdiği düşünülen yaygın bir ev bitkisidir. Bu sevimli bitki; gür, parlak ve madeni para şeklindeki yaprakları olan dik gövdeye sahiptir. Para çiçeği (Pilea Peperomioides); düşük bakım gereksinimleri, hava temizleme özellikleri, yayılma kolaylığı ve şansı sembolize etmesi nedeniyle popüler bir ev bitkisi haline geldi.


Faydaları

Feng Shui'de kullanılıyor

Çin kültüründeki Feng Shui uygulamaları, evinizde veya ofisinizde bitkiler gibi öğeleri nereye yerleştireceğinize karar vermenize yardımcı olurlar. Para çiçeğinizin konumu, belirli pozitif enerji türlerini çekebilir veya negatif enerjiyi püskürtmed yardımcı olabilir bu uygulamalara göre. Feng Shui'nin beş unsuru tahta, ateş, toprak, su ve metaldir. Çin para bitkisi ve onun türleri eylem, enerji ve büyüme ile ilişkili olan "ahşap" elementiyle eşleştiriliyorlar. Hatta Çin para bitkisi, yuvarlak (madeni para şeklindeki) yaprakları nedeniyle para ve finansal başarı ile daha da bağlantılı bulunuyor. Pilea Pepermioides'inizi bir odanın veya evin kuzeybatısına yerleştirmek, bitkinin enerjiyi Xun bölümüne çekmesi anlamına gelir. Bu ise zenginlik ve refah ile ilişkilidir.


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Mental sağlığı güçlendirip stresinizi azaltabilir

Çin para bitkisi gibi bitkilerle dolu bir oda, kaygı ve stres düzeylerinde azalmaya yol açar. Bu, zihinsel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Birkaç çalışma, yeşil yaprakların görünümünün stres seviyelerini düşürdüğünü ve insanların daha sakin hissetmelerine yardımcı olduğunu gösteriyor. Öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışma, bitkilerle dolu bir odada derse katılan bir grubun, bitkilerin olmadığı bir odadaki öğrencilere göre daha az stres ve kaygıya sahip olduğunu buldu. Benzer şekilde çiçeklere bakmak da insanların kendilerini daha mutlu hissetmelerine yardımcı olur. Çiçek resimlerine bakmak bile daha düşük kan basıncı ve stres hormonu seviyeleri gibi fizyolojik etkilerle sonuçlanır.


Daha iyi bir hafıza ve yaratıcılık

Araştırmalar, bitkilerin etrafında olmanın, insanların görevleri tamamlama ve konsantre olma konusunda daha fazla geliştiğini gösteriyor. Süs bitkilerinin bulunduğu ofislerde, çalışanlar daha kaliteli işler sergilemektedir. Doğada bitkilerin yanında olmanın hafızayı ve konsantrasyonu yüzde 20'ye kadar geliştirdiği düşünülüyor. Bu sebeple para çiçeği gibi bitkiler üretkenliği ve hafızayı artırabilirler. Araştırmalar, bitkilerle dolu ofislerde çalışan insanların gelişmiş duygusal, bilişsel ve fiziksel performans gösterdiğini gösteriyor ve bu oran genel olarak hiç de az olmayan %15 oranında.


Alerjilere iyi gelebilir

Mevsimsel alerjiniz varsa, evinize veya ofisinize Çin para bitkileri gibi ev bitkileri yerleştirmek yardımcı olabilir. Pilea pepepromiodes gibi bitkiler iç mekanlarda yetiştirildiğinde "terleme" adı verilen bir süreçle havadaki nem seviyelerini yükseltmeye yardımcı olurlar. Araştırmalar iç mekan bitkilerinin havadaki kirleticileri azaltabileceğini ve hatta mikrop sayısını dahi azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyorlar. Bu tür havadaki kirleticiler, alerjileri daha da kötüleştirebiliyorlar. Artan nemin alerjilerinizi hafifletmeye yardımcı olup olmadığını görmek için yatağınızın veya masanızın yakınına birkaç ev bitkisi yerleştirebilirsiniz. Yine de bu konuyu doktorunuza danışmanızda fayda var.


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