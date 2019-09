Uzun yolda dinlenebilecek en güzel 50 şarkı

Yolculuk yapmaya hazırlanıyorsanız size keyifli bir müzik listesi hazırladık.

Seyahate çıkarken her şey eksiksiz hazırlandı, tatil kıyafetleri valize yerleşti. Sırada uzun yol için en önemlisi, dinlenecek müzikleri seçmek. İşte sizin için yolda giderken dinleyebileceğiniz 50 şarkı.

Yabancı şarkılar:

Of Monsters and Men – Little Talks

Morcheeba – Enjoy the Ride

The Lumineers - Sleep On The Floor

Janis Joplin – Cry Baby

The Doors – Love Her Madly

The Everly Brothers – Bye Bye Love

Roger Miller – King of the Road

America – A Horse With No Name

Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son

Iggy Pop – The Passenger

She Keeps Bees – Owl

Theo Lawrence – 500 Dances

First Aid Kit - Wolf

Bratia Stereo, Tony Tonite – Ayayay

Malihini – Hopefully, Again

4 Non Blondes – What’s Up?

Günter Kallmann Choir – Daydream

Oi Va Voi – Yesterday’s Mistakes

HaBanot Nechama – So Far

Oi Va Voi – Vanished World

First Aid Kit – My Silver Lining

Tracy Chapman – Fast Car

Willie Nelson – On the Road Again

Eagles – Take It Easy

Voo Voo - Gdybym

Türkçe şarkılar:

Bülent Ortaçgil – Denize Doğru

Mor ve Ötesi – Güneye Giderken

Evdeki Saat – Biraz Olsun

Can Kazaz – Kırlangıçlar Gibi

Teoman – İstasyon İnsanları

Yüzyüzeyken Konuşuruz – Kaş

Can Güngör – Ben Oradaydım Zaten

Kargo, Mirkelam – Yollar

Barış Manço – Anlıyorsun Değil Mi?

Pinhani – Beni Sen İnandır

Duman – Yürek

Mirkelam – Hatıralar

Tarkan – Gül Döktüm Yollarına

Abkountry – Beni Bulun (Akustik)

Biz – Aklım Nerede

Yasemin Mori – Gel

Şebnem Ferah – Benim Adım Orman

MFÖ – Tam Ortasındayım

Pinhani – Haftanın Sonu

MFÖ – Bodrum Bodrum

Cem Karaca – Bu Son Olsun

Haluk Levent – Yollarda Bulurum Seni

Kalben – O Ye Bebek

Athena - Kaçak