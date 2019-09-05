Uzun yolda dinlenebilecek en güzel 50 şarkı

Seyahate çıkarken her şey eksiksiz hazırlandı, tatil kıyafetleri valize yerleşti. Sırada uzun yol için en önemlisi, dinlenecek müzikleri seçmek. İşte sizin için yolda giderken dinleyebileceğiniz 50 şarkı.
Yabancı şarkılar:
Of Monsters and Men – Little Talks
Morcheeba – Enjoy the Ride
The Lumineers - Sleep On The Floor
Janis Joplin – Cry Baby
The Doors – Love Her Madly
The Everly Brothers – Bye Bye Love
Roger Miller – King of the Road
America – A Horse With No Name
Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son
Iggy Pop – The Passenger
She Keeps Bees – Owl
Theo Lawrence – 500 Dances
First Aid Kit - Wolf
Bratia Stereo, Tony Tonite – Ayayay
Malihini – Hopefully, Again
4 Non Blondes – What’s Up?
Günter Kallmann Choir – Daydream
Oi Va Voi – Yesterday’s Mistakes
HaBanot Nechama – So Far
Oi Va Voi – Vanished World
First Aid Kit – My Silver Lining
Tracy Chapman – Fast Car
Willie Nelson – On the Road Again
Eagles – Take It Easy
Voo Voo - Gdybym
Türkçe şarkılar:
Bülent Ortaçgil – Denize Doğru
Mor ve Ötesi – Güneye Giderken
Evdeki Saat – Biraz Olsun
Can Kazaz – Kırlangıçlar Gibi
Teoman – İstasyon İnsanları
Yüzyüzeyken Konuşuruz – Kaş
Can Güngör – Ben Oradaydım Zaten
Kargo, Mirkelam – Yollar
Barış Manço – Anlıyorsun Değil Mi?
Pinhani – Beni Sen İnandır
Duman – Yürek
Mirkelam – Hatıralar
Tarkan – Gül Döktüm Yollarına
Abkountry – Beni Bulun (Akustik)
Biz – Aklım Nerede
Yasemin Mori – Gel
Şebnem Ferah – Benim Adım Orman
MFÖ – Tam Ortasındayım
Pinhani – Haftanın Sonu
Bülent Ortaçgil – Denize Doğru
MFÖ – Bodrum Bodrum
Cem Karaca – Bu Son Olsun
Haluk Levent – Yollarda Bulurum Seni
Kalben – O Ye Bebek
Athena - Kaçak