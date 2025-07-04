Fırın poşetinde patatesli tavuk but 

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden; fırında kolaylıkla pişirebileceğini patatesli tavuk but...

Fırın poşetinde patatesli tavuk but 
Yaşam
Giriş: 04 Temmuz 2025 08:38 Güncelleme: 04 Temmuz 2025 09:15
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Tarif defterimden;

Fırın poşetinde kolaylıkla pişirebileceğiniz nar gibi kızarmış baharatlı patatesli tavuk butları...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 1 saat


Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy fırın poşeti + 1 tatlı kaşığı un

Baharatlı sosu için;

  • 1 limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım bardak su, 100 ml

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  • 4 adet kalçalı derili tavuk but, 1 kg
  • 4 diş sarımsak, her biri ikiye bölünmüş
  • 8 adet mini patates, kabukları soyulmuş
  • Yarım limonu kabuğu, 4'e bölünmüş
  • 4 dal taze biberiye




Yapılışı:

*Büyük boy fırın poşetine un serpin ve fırın tepsisine yerleştirin.


*Baharatlı sos malzemelerini geniş bir kap içinde karıştırın. Tavuk butlarını sosa iyice bulayıp her birinin deri altına sarımsakları yerleştirerek altlarına limon kabuklarını koyun ve fırın poşetine sıralayın. Patatesleri ikiye bölüp kalan sosa bulayarak tavuk butlarının aralarına yerleştirin. Taze biberiye dallarını da aralara yerleştirip poşetini ucunu bağlayın. Poşetin üzerine bir kaç yerinden minik delikler açın.


*200 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirdikten sonra ısıyı 180 dereceye düşürerek üzerleri kızarana kadar 40 - 45 dakika daha pişirin.


Kısa bir not;

*Vaktiniz varsa tavuk butlarını sosa buladıktan sonra poşet içinde tepsiyle birlikte buzdolabında 1 saat dinlendirirseniz lezzeti kat kat artıyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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