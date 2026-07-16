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Seyahat

Doğanın gizli hazinesi: Faraşin Yaylası

Şırnak, Hakkari ve Van sınırlarında yer alan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, yaz aylarında hayvanlarını yaylaya götüren göçerler ve doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Giriş: 16 Temmuz 2026, Perşembe 11:33
Güncelleme: 16 Temmuz 2026, Perşembe 11:33
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, yaz mevsiminde yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler, yeşile bürünen geniş çayırları ve kar sularıyla beslenen buzul gölleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

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İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yayla, karların erimesiyle birlikte farklı tonlarda yeşile bürünen geniş çayırları, rengarenk çiçekleri ve zengin su kaynaklarıyla dikkati çekiyor.

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Kar ve yağmur sularıyla beslenen ve çevresi yeşile bürünen menderesler sayesinde doğa tutkunları hem güzel manzara eşliğinde gezinti yapma hem de serinleme imkanı buluyor.

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Yaylanın üst kısımlarında yer alan ve birçok endemik bitki türünün yaşadığı buzul Çalyan Gölü de erimeyen kar ve buz kütleleri ve doğasıyla ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

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Kimi ziyaretçiler günübirlik gezi için yaylayı tercih ediyor kimi de çadır kurarak bölgenin doğal güzellikleri arasında vakit geçiriyor.

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Yaz mevsiminde serin havasıyla öne çıkan yayla, doğa ve kamp tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Kıvrımlı yapılarıyla 4 mevsim yaylaya görsel güzellik katan menderesler ve buzul gölü dronla görüntülendi.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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