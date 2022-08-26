Uranüs retrosu: 23 Ağustos 2022 - 24 Ocak 2023

İnci Gücen, 23 Ağustos 2022 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında bizi etkileyecek olan Uranüs retrosu hakkında yazdı...

Uranüs retrosu: 23 Ağustos 2022 - 24 Ocak 2023
Astroloji
26 Ağustos 2022 09:38 Güncelleme: 26 Ağustos 2022 09:38
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Uranüs keşfedilmeden önce gökyüzündeki son keşfedilen gezegen Satürn’dür. Fakat 1781 yılında beklenmedik şekilde keşfedilen bu yeni gezegen birçok hesaplamayı değiştirmiş, astronomiye yeni bakış açıları kazandırmıştır. Çünkü Uranüs, kuzey- güney- doğu- batı yönlü olarak dört kutupludur. Güneş sisteminde doğu- batı ekseninde değil kuzey- güney ekseninde döner. Uranüs’ün dönüş ekseni, eğiminden 98 derece büyüktür. Ve bu durum bir gezegenin doğası için oldukça farklıdır.


Satürn sınırlardır, Uranüs sınır ötesidir. Kolektifi temsil eden ilk gezegendir ve Kova burcunun modern yöneticisidir.


Uranüs’ün keşfedildiği zamanlarda yeryüzünde; Fransız İhtilali, Amerika Bağımsızlık Savaşı, Endüstri Devrimi yaşanmıştır. Bu süreçte; Gerilla Ayaklanmaları, siyasi başkaldırılar olmuştur. Aydınlanma ve değişim enerjisini yeryüzüne yansıtarak varlığını büyük ölçüde hissettirmiştir.


Uranüs içimizdeki bağımsızlaşma ihtiyacıdır, kişisel devrimlerimizdir. Bulunduğu yerde düzen istemeyiz. Otorite istemeyiz. Bizi diğerlerinden özgün yanlarımızı vurgular.


Uranüs kaostur. Satürn düzendir. Son 2 yıldır aralarındaki açı önce değişim enerjisini ve kaosu yaşatırken, ardından kaosa düzen gelecek ve yepyeni bir dünya düzeninin yaratım enerjisi kalıcı olacaktır.


Uranüs, 23 Ağustos 2022 tarihi ile birlikte durağan (S) konumda olacaktır. 25 Ağustos tarihinde ise Boğa burcunun 18 derecesinde retro hareketine başlayacaktır. Bu süreç 24 Ocak 2023 tarihine dek sürecektir.


Doğum haritamızda en çok Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burcunun bulunduğu alanları etkileyecektir.


Uranüs’ün durağan hareketi ve önümüzdeki Yeniay ile hayatımızdaki yeni başlangıçları 30 – 31 Ağustos ile başlatmak çok daha doğru olacaktır. Bu sürece dek dinlendiğimiz, yeni bir düzen için yaşamımızı gözden geçirdiğimiz günlerde olacağız. 31 Ağustos’a dek planların iptal olması, beklenmedik değişimler yaşanması söz konusu olabilir.


Karma astrolojiye göre Uranüs, retro harekette iken daha verimli çalışır. Retro dönemi boyunca vizyonlarımızı gözden geçirebilir, yenilikler yapmamız gereken alanları daha net görebiliriz. Sezgilerimiz güçlenir ve geleceğe dair daha yenilikçi fikirler üretebiliriz. Tutunduğumuz, kopamadığımız, özgürleşemediğimiz yerleri fark edebiliriz.


Uranüs kolektif bir gezegen olduğu için toplumsal olarak son zamanlarda yaşadığımız kaos ve yaratım süreçlerinin üstünden geçeceğiz. Özellikle Eylül ayında yeniden Satürn – Uranüs karesi yaşayarak 2021 yılındaki değişim ihtiyaçlarımızı karşılayıp karşılamadığımızı göreceğiz. Geldiğimiz noktada yenilenmesi gereken kolektif ihtiyaçlarımızı fark edeceğiz. Dünyamız, iklimler, ekonomi, toprak, gıda, iletişim araçları, teknolojik konular, buluşlar, yapay üretimler, elektrik enerjisi, medya konuları gündemimizde olacaktır.


Bizi özgürleştiren, yenileyen, bir değişim şansı daha veren bugünlerin sonunda; yeni bakış açılarına uyanacak, yepyeni kararlarla yeni rotalar çiziyor olacağız.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi




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