Uçak fobinizi yenmek için ne yapabilirsiniz?

Uçakla seyahat etmek bazı insanlar için eziyet gibidir. Peki bunun üstesinden nasıl gelebilirsiniz?

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Uçak fobinizi yenmek için ne yapabilirsiniz?

Çoğu insanın fobi seviyesine ulaşmasa bile uçağa binme korkusu vardır. Hatta bazılarını bırakın uçakta olmak, uçağa binme fikri bile tedirgin eder. Yükseklikten veya kaza olmasından korkmak ya da uçakların nasıl çalıştığını tam olarak anlayamamak uçak fobisine sebep olabilir. Bunun haricinde televizyonda ya da internette gördüğünüz uçak kazaları da gözünüzü korkutuyor olabilir. Uçak fobiniz, başka fobilerinizle bağlantılı olarak da ortaya çıkabilir. Klostrofobiniz (kapalı alanlarda kalma korkusu), kalabalık ya da yükseklik fobiniz varsa bunlar da uçak fobinizi tetikleyebilir.

Uçak fobinizi yenmeniz ve uçakla daha kolay seyahat edebilmeniz için önerilerimiz ise şu yönde:

 

Uçakların nasıl çalıştığını öğrenin

Uçaktan korkmanın en temel sebeplerinden biri uçağın havada nasıl uçabildiğini anlayamamaktır. Fakat arabalar nasıl yolda sürülmek için tasarlandıysa uçaklar da havada uçmak için tasarlanmışlardır. Uçaklar en basit mantıkla kanatlarının üst ve alt tarafındaki basınç farkını engellemesi sayesinde havada dengede kalıp uçarlar.

 

Pilotlara güvenin

Unutmayın ki pilotlar çeşitli eğitimlere katılıp zorlu sınavlardan geçerek pilot olmaya hak kazanmışlardır. Bu yüzden herhangi bir sorun çıkma ihtimali olduğunda kontrolün uçağın pilotunun elinde olduğunu düşünün ve ona güvenin.

 

İlaç kullanmayın

Sürekli olarak uçakla yolculuk yapan biri değilseniz uçağa binmeden uyku ilacı almak ya da alkolle sakinleşmek kötü bir fikir olmayabilir. Fakat uçağa sürekli binen biriyseniz bu yollarla korkunuzu bastırmak mantıklı değildir. Korkunuzun temeline inip onu yok etmeye çalışmak daha mantıklıdır

 

Türbülans nedir anlayın

Türbülansların oluşması doğaldır. Ve unutmayın ki uçaktaki tüm personel en kötü türbülansla bile nasıl başa çıkmaları gerektiğini bilir. Bu yüzden emniyet kemerinizi takıp sakin olun.

 

Uçuşa hazırlanın

Uçak fobisi olan çoğu insna uçağa binmeden önce endişe dolu bir halde olur. Fakat bunun yerine uçağa binmeden önce kendinize tam olarak neden korktuğunuzu sorun. Uçağa bindiğinizde en kötü ne olabileceğini düşündüğünüzü anlamaya çalışın. Bunları yapmak aslında korkacak bir şey olmadığını anlamanızı sağlar. Uçağa bindikten sonra da kötü düşüncelere odaklanmak yerine düzgün bir şekilde iniş yaptığınız anı gözünüzün önüne getirin.

 

Nefesinize odaklanın

Gerilmeye başladığınızı anladığınız anda nefesinize odaklanmaya başlayın. Nefesinizi kontrol altında tutmak panik olmanızı engeller. 4 saniye nefes alıp 4 saniyede aldığınız nefesi vermeyi deneyin, bu sizi sakinleştirecektir.

 

Dikkatinizi başka şeylere verin

Korkunuza odaklanmak uçaktayken yapmanız gereken en son şey bile değil. Dikkatinizi başka bir şeye yönlendirip dergi veya kitap okumayı deneyebilirsiniz.

 

Bu öneriler çok ciddi derecede olmayan uçak korkularını yenmek için faydalı olabilir. Fakat fobinizle başa çıkamıyor ve bir türlü üstesinden gelemiyorsanız bir uzman desteği almanızda fayda var.

 

FOBİ ÇEŞİTLERİ

 

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: The Independent

Time

Medical News Today

 

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