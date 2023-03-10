Twitter Blue Türkiye'de!

Twitter’ın 12 Aralık 2022'de ilk kez yayınladığı premium abonelik hizmeti "Twitter Blue", Türkiye'de hizmete başladı.

Twitter Blue Türkiye'de!
Yaşam
Giriş: 10 Mart 2023 12:00
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ABD başta olmak üzere pek çok ülkede kullanıma açılan premium abonelik hizmeti "Twitter Blue" Türkiye'de de hizmete girdi. Kur farkından dolayı özel fiyatlandırma yapılması beklenen bu hizmetin belirlenen abonelik ücreti üzerinden yapılması sosyal medyada tepki çekti.


Twitter Blue ücreti ne kadar?

Henüz Android'te hizmet vermeyen Twitter Blue'nun iOS sürümü aylık 209 TL, yıllık 2.199 TL. Web sürümü ise aylık 150 TL, yıllık 1.569 TL. Üyeliğin ABD'deki fiyatları 11 dolar ile 114,99 dolar arasında değişiyor.


Twitter Blue nedir?

Twitter Blue, hesabınıza mavi bir onay işareti ekleyen ve "Tweeti Düzenle" gibi belirli özelliklere erken erişim sunan, isteğe bağlı, ücretli bir aboneliktir. Abone olunan hesapların tüm uygunluk kriterlerini karşıladığından emin olmak için inceleme yapılır ve ardından uygun profillere mavi onay işareti verilir. Bu işaret ile birlikte tüm Twitter Blue özellikleri hemen kullanılabilir. Bu özellikler arasında,"Tweeti Düzenleme, Yer İşareti Klasörleri, Özel uygulama simgeleri, NFT profil resimleri, Özel temalar, Özel gezinti, Sohbet odaları sekmesi, Popüler makaleler, Okuyucu tweeti geri al, Sohbetlerde öncelikli sıralamalar, Daha uzun videolar yükleme seçeneği, Daha az reklam, Daha uzun Tweetler ve SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama" gibi birçok seçenek bulunuyor.


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