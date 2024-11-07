Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse açılıyor

Türkiye'nin ilk Sanal Gerçeklik Müzesi Müzeverse, 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da ailelere, sanatseverlere ve teknoloji meraklılarına kapılarını açacak. Excurio ile iş birliğiyle, geleneksel müze kavramını fütüristik bir şekilde dönüştürmeye hazırlanan Müzeverse, ziyaretçilere tarihin önemli anlarını yakından keşfetme fırsatı sunacak. Bu yenilikçi müze, en son sanal gerçeklik (VR) teknolojisini sürükleyici hikaye anlatımıyla birleştirerek, geleneksel müze deneyimini devrim niteliğinde dönüştürmeye hazırlanıyor.

Açılış gösterimi olan Piramitlere Yolculuk

Antik Mısır’ın Keşfi, ziyaretçileri 4.500 yıl öncesine götürerek Kral Khufu’nun cenaze törenine tanıklık etme ve Giza Platosu, Sfenks ve Büyük Piramit'in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sunacak. Aynı anda 100 kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip Müzeverse, katılımcıları pasif izleyicilerden aktif tarih kaşiflerine dönüştüren eşsiz bir toplu deneyim sunuyor.

Geleneksel müze deneyimini dönüştürüyor

Müzeverse, son teknoloji VR teknolojisini entegre ederek benzeri görülmemiş bir etkileşim düzeyi sunarak geleneksel müze modellerini kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Bu sürükleyici platform sayesinde konuklar, tarihsel anlara adım atmaya, erişilmesi imkansız alanları keşfetmeye ve hikayenin bir parçası olmaya davet ediliyor. Müzeverse, insanların kültürel mirasla bağlantı kurma şeklini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

Müzeverse ile ilgili açıklamada bulunan VR Future Kurucusu Fahad Rehman, “Müzeverse, yalnızca VR teknolojisini müzelere getirmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihle nasıl etkileşim kurduğumuzu ve onu nasıl deneyimlediğimizi yeniden şekillendiriyor. Bu projeyle ziyaretçilere tarihsel olayların bir parçası olma fırsatı sunuyoruz ve bu sürükleyici deneyim, insanların kültürel mirasa bakış açısını nesiller boyu dönüştürecek.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik bilet fiyatları ise şöyle:

Öğrenci: 700 TL

Grup (4-5 kişilik): 700 TL

Tam bilet: 900 TL