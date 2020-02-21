Tüp bebek merkezi nasıl seçilir?

Bir tüp bebek merkezi ile yola çıkıp, tedavi ile gebelik elde etme yönünde adım atmak istiyorsunuz ama hangi tüp bebek merkezini seçmek gerektiği konusunda kararsızsınız. “Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat etmeli?” sorusuna yanıt arıyorsanız bu tavsiyelere kulak verin…

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Tüp bebek merkezi seçiminde dikkat edilecek konular nelerdir?

En az bir yıldır korunmasız olarak sürdürdüğünüz cinsel bir hayatınız var, gebelik önünden şanslı olan günleri değerlendiriyorsunuz, ovülasyon nedir öğrendiniz, takvime bakıp sevişme tarihi belirlemek konusunda uzmanlaştınız ama gebelik elde edemediniz. Doktor kapısını da çalmayı ihmal etmediniz ve hem eşiniz hem sizin için gerekli testleri yaptırdınız. Tüplerin açık olup olmadığı, yumurtalık rezervleri, sperm sayı ve kalitesi kontrol edildi ve herhangi bir sebeple yada hiçbir sebep olmaksızın doğal yollarla gebelik elde edemeyeceğinizi anladınız. Bir tüp bebek merkezi ile yola çıkıp, tedavi ile gebelik elde etme yönünde adım atmak istiyorsunuz ama hangi tüp bebek merkezini seçmek gerektiği konusunda kararsızsınız. “Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat etmeli?” sorusuna yanıt ararken, bazı tavsiyeler size yardımcı olabilir.

 

Tüp bebek tedavisi hem maddi anlamda masraflı hem de fizyolojik ve psikolojik olarak yorucu bir süreci içinde barındırıyor. Üstelik bu tedavinin başarılı olması bu süreci ne kadar stressiz ve mutlu geçirdiğinizle de epey ilintili. Bu sebeple tercih yaparken dikkatli ve sorgulayıcı olmak gerekiyor.

 

Başkalarının deneyimlerinden faydalanın

Kendi tedavi sürecinizden önce başkalarının başına gelenleri dinlemek ve süreçte onları mutlu eden veya rahatsız eden şeyleri öğrenmek ufkunuzu açacaktır. Başınıza gelmeden aklınıza gelmeyecek şeyleri tedavi görmüş olan insanlardan duymanız ve karar verirken bunları göz önünde bulundurmanız faydanıza olacaktır.

 

Kısa bir liste çıkartın

Şehrinizde yada tedavi olabileceğiniz şehirlerde bulunan tüp bebek merkezlerinin isimlerine ulaşıp, internet sitelerini, doktorlarını, doktor yorumlarını okuyarak ilginizi çeken merkez ve doktorların kısa bir listesini çıkarın.

 

Teknik araştırmaları ihmal etmeyin

Kısa listenizde bulunan merkezlerin ve doktorların gerekli ruhsat ve sertifikalara sahip olup olmadıklarını kontrol edin. Kalite standartlarına uygun hizmet verip vermediklerine dair belgeleri inceleyin. Ruhsatsız ve sertifikasız bir merkezde tedaviye başlamanın, geri dönülemez hatalara neden olabileceğini unutmayın.

 

KISIRLIĞA SEBEP OLAN HASTALIKLAR

 

Başarı oranlarını inceleyin

İncelediğiniz tüp bebek merkezi ile ilgili olarak “Kaç yıldan beri hizmet veriyor, kaç çiftle tedavi süreci yönetmişler ve kaç uygulamada başarılı olmuşlar?” gibi soruların yanıtını bulabileceğiniz istatistikleri inceleyin.

 

Yüz yüze randevuya hazırlıklı gidin

İncelediğiniz ve aklınıza yatan merkezlerden birisi ile yüz yüze görüşmek için bir randevu aldığınızda hazırlıklı gidin. Hem tedavi süreci hem de merkez hakkındaki sorularınızı gerekirse yazılı olarak yanınızda götürün ve sorularınızın cevaplarını daha sonrası için not edin.

 

Aldığınız bilgileri teyit edin

Nasıl ki herhangi bir ameliyat kararı için sadece bir doktorun görüşüyle karar vermek doğru bir yöntem değilse, tüp bebek süreci için de aynısı geçerli. İkinci bir merkez ve doktordan randevu alarak aldığınız bilgilerin güvenilirliğini teyit edin.

 

Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeyin

Sadece alanında ünlü diye içinize sinmeyen bir doktorla devam etmeyin ya da birisi önerdi diye beş vesaitle ulaşabileceğiniz mesafedeki bir merkezi tercih etmeyin. Bu tedavinin bir süreç olduğunu ve bu süreçte ne kadar rahat ve mutlu olursanız başarı elde etme şansınızın o kadar yüksek olduğunu unutmayın.

 

TÜP BEBEK NEDİR, KİMLERE NASIL UYGULANIR?

 

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