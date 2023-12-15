Tulum peynirli cevizli erişte

Yöresel lezzet;

Bol tulum peynirli, tereyağlı ve cevizli ev yapımı erişte ile hazırladığım nefis lezzetin yanında bol yeşillikli salata ve ayran çok yakışıyor. Ev yapımı erişteyi geçen haftalarda yöresinden marifetli Anadolu kadınlarımız göndermişlerdi, elinizde ev yapımı yoksa hazır erişteyle de yapabilirsiniz...

Servis: 4 - 5 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 15 - 20 dakika

Malzemeler:

500 gr ev yapımı erişte

3 - 4 lt su, erişteleri haşlamak için

1 tatlı kaşığı tuz

100 gr tereyağı

75 gr ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

150 gr Erzincan tulum peyniri

1 çay kaşığı pul biber

Üzerine;

Tulum peyniri

Nar taneleri

Maydanoz veya fesleğen yaprakları

Yapılışı:

*Suyu büyük bir tencereye aktarın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve erişteyi ekleyin, Tencerenin kapağı aralık olarak yaklaşık 10 dakika haşlayın.

*Erişte haşlanırken 6. dakikasında ayrı bir tavada orta ateşte tereyağını eritin ve cevizleri ekleyip 3 - 4 dakika kavurun. Haşlanan erişteyi delikli kepçe yardımıyla cevizli tereyağlı karışıma aktarın, peynir ve pul biberi ilave edip karıştırın, 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın.

*Servis esnasında üzerine peynir, nar taneleri, maydanoz veya fesleğen yaprakları serpiştirin.

Kısa bir not;

*Erzincan tulum peyniri yerine İzmir tulum peyniri kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...