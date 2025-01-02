Trabzon hurmalı zerdeçallı smoothie

Servis: 2 kişilik
Hazırlama süresi: 5 dakika
Malzemeler:
- 1 adet olgun Trabzon hurması
- 1 büyük su bardağı kefir
- 1 yemek kaşığı chia tohumu
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı tarçın
Üzerlerine:
- 2 yemek kaşığı nar tanesi
- 1 tatlı kaşığı Antep fıstığı veya ceviz içi & fındık
Yapılışı:
*Hurmanın tepesini kesip kabuğunu soymadan dilimleyin, kefir, chia tohumu, zerdeçal ve tarçın ile birlikte pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin.
*Smoothie'yi bardaklara pay ederek üzerlerine nar taneleri ve Antep fıstığı serpiştirin. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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