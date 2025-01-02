Trabzon hurmalı zerdeçallı smoothie

Servis: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Malzemeler:

1 adet olgun Trabzon hurması

1 büyük su bardağı kefir

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tarçın

Üzerlerine:

2 yemek kaşığı nar tanesi

1 tatlı kaşığı Antep fıstığı veya ceviz içi & fındık

Yapılışı:

*Hurmanın tepesini kesip kabuğunu soymadan dilimleyin, kefir, chia tohumu, zerdeçal ve tarçın ile birlikte pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin.

*Smoothie'yi bardaklara pay ederek üzerlerine nar taneleri ve Antep fıstığı serpiştirin. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...