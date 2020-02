Daha sağlıklı beyin ve kalp için şükredin

Şükretmenin iyileştirici bir gücü olduğunu biliyor muydunuz?

Sahip olduğumuz şeyler için şükretmek, var olanla mutlu olabilmek, insanların belki en zor başarabildiği şeylerden biri. Dünyanın bir tarafında bir bardak temiz su ya da karlı yollarda okula yürümek için bir çift kışlık bot bulduğu için minnettar olabilenler varken hep daha da iyisine sahip olamadığı için üzülebiliyoruz. İçinde yaşadığımız tüketim toplumu bize satın almanın, daha iyisine ve fazlasına sahip olmanın mutluluk getireceği fikrini işler. Belki mutluluk gerçekten de geçici bir duygudur ama aslında mutluluk içsel bir yolculuktur.

Gerçek mutluluk kavramından uzaklaşıyoruz

Bir başka bakış açısıyla, sürekli daha fazlasını istemek ve sahip olduklarındansa olamadıklarının farkında olarak yaşamak, gerçek mutluluk kavramından uzaklaşmamıza neden oluyor. Sürekli olarak mutluluğu dışarıdan hayatımıza girecek şeylerde bulabileceğimiz mesajını aldıkça, içsel dünyamızın önemini unutuyoruz.

Şükretmek beyindeki gri maddeyi çalıştırıyor

Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi, UCLA'nın Zihinsel Farkındalık Araştırma Merkezi'nin bir araştırmasında şu ifadeler kullanılıyor: Minnet ve şükran duygusu beynin moleküler yapısını değiştiriyor, beyindeki gri maddeleri çalışır hale getiriyor ve daha sağlıklı, daha mutlu olmamızı sağlıyor. Mutlu olduğumuzda merkezi sinir sistemimiz etkilenir, daha huzurlu oluruz ve daha az tepki gösteririz, daha az direnç gösteririz. İyi olabilmenin en kolay yolu mutlu olmaktır, bunu da şükrederek başarabiliriz. Şükreden insanların daha az depresyona girdiğine dair çok sayıda araştırma var, mutluluk seviyeleri ise çok daha yüksek.

Şükretmek iyileştiriyor

Berkeley Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada depresyon ve kaygı tedavisi gören 300 denek rastlantısal olarak 3 gruba ayrıldılar. Birinci grup 3 hafta boyunca çevrelerindeki insanlara, hayatlarında var oldukları için teşekkür eden mektuplar yazdılar. İkinci grup yaşadıkları kötü deneyimleri anlatan mektuplar kaleme aldılar ve üçüncü gruptan mektup istenmedi. 12 haftalık gözlemler sonunda teşekkür mektupları yazanların zihin sağlığı ciddi şekilde iyileşme göstermişti. Şükreden ve minnet duygusunu ifade edebilen insanlar ruhsal olarak daha sağlıklı oldukları kadar dengeli bireyler oluyorlar ve stresle daha kolay başa çıkabiliyorlar.

Şükretmenin beyindeki etkisi

Bilimsel araştırmalar şükretmenin beyinde nasıl etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

- Şükretmek zararlı düşüncelerin beyinde tutunabilmesini engelliyor.

- Şükretmek, bu duyguyu ifade edebilenler kadar içinde kabul edenler için de aynı etkiyi gösteriyor.

- Şükretmenin faydaları uzun zaman etkisini sürdürebilir.

Pozitif duygular ve kalp sağlığı

Peki ya kalbimiz? Şükretmek kalbimizin de daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Beyindeki etkileri bilimsel araştırmalarla ortaya koyulabiliyor, ölçülebiliyor. Son yıllarda kalp ile şükretmek arasındaki ilişki üzerine de araştırmalar yapılıyor. Kalbin çalışması üzerine çalışmalar yapan HearthMath Enstitüsü'nde fizikçiler, biyologlar, astrofizikçiler, eğitimciler, matematikçiler, mühendisler, kardiyologlar ve daha pek çok bilim insanı bir araya geliyor. Yaptıkları çalışmalardan biri de aşk, minnet, anlayış gibi pozitif duyguların kalp ritminde nasıl karşılık bulduğu üzerine.

Etrafımızdaki manyetik alanı kodluyoruz

Enstitünün yöneticilerinden, Prof. Rolin McCratey, duygusal bilgilerin aslında kodlanmış ve modüle edilmiş olduğunu söylüyor. Duygularımızı değiştirmeyi öğrenerek, kalp tarafından yayılan ve etrafımızdakileri etkileyebilecek manyetik alanlarımızdaki kodlanmış bilgileri değiştiriyoruz. Prof. McCratey, kalbin beyni etkileyebilen bir organ olduğunu söylüyor, kalbimiz ne kadar tutarlıysa ritmi de o kadar düzenli oluyor. Kalp tutarlı olduğunda, beyin de dahil olmak üzere, tüm vücudumuz her türlü faydayı deneyimlemeye başlıyor. Zihinsel netlik kazanıyoruz ve daha iyi karar verme yeteneğimiz de gelişiyor.

Şükretmek nasıl öğrenilir?

İçinde yaşadığımız tüketim toplumunun getirdiği mesajlarla başa çıkabilmek sandığınızdan daha zor. Şükretmeyi öğrenmek için empati duygumuzu geliştirecek, sahip olduklarımızın değerini anlamaya yönelik meditasyon yapabilir, iç dünyamızı daha fazla dinleyerek kendimize daha doğru sorular sorarak başlayabiliriz.

