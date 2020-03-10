Ayurveda'ya göre kahve nasıl tüketilmeli?

Ayurvedik beslenmede kahvenin yeri

Kahveyi sağlık kaynaklarından biri olarak gören Ayurveda’da kahve nasıl kullanılıyor? Kahvenin Ayurveda’daki yeri ve önemi nedir?

Çoğumuz için kahve adeta vazgeçilmez. Kahvenin birçok faydası bulunsa da bazıları için zaman zaman “fazla” denilebilecek etkiler gösterebiliyor. Yaşam bilimi anlamına gelen Ayurveda’da da kahvenin yeri var ancak kahve, herkes için önerilmiyor. Bazı dosha yani yaşam enerjisi tipleri için ise kahve gayet uygun. Kısacası herkes için kahve tüketimi farklılıklar içeriyor. Öncelikle Ayurveda’daki vücut tipinizi belirleyerek kahvenin sizin için uygun olup olmadığına göz atabilirsiniz. Peki Ayurveda’ya göre kahvenin ne gibi etkileri var?

Ayurveda, tüm bitkilerin bir amaca hizmet ettiğini öğretir. Kahve ise en etkili ilaçlardan biri olarak kabul edilir ancak her ilaçta olduğu gibi, etkilerini izlemek ve tüketimini buna göre ayarlamak önemlidir. Kahvenin vücutta sıcak, uyarıcı bir etkisi olduğu bilinir. Enerjiyi teşvik eder, sindirimi teşvik eder ve kan basıncını bir miktar yükseltir. Bu özellikler bazı dosha tipleri için fayda sağlayabilir ancak bazı doshalar da kahveyi ölçülü tüketmelidir.

Vata: Ayurveda’ya göre Vata tipinde iseniz, hızlı düşünen, gaz problemini sık yaşayan ve beden ısısı nispeten daha düşük olan biri olmanız mümkündür. Vata tiplerine kahve tüketimi önerilmez. Kahve yerine zencefil çayı, sindirim ateşini “ısıtmak” ve bağırsakları uyarmak için daha iyi seçenektir. Kahve içmeniz odaklanmada güçlük çekmenize ve geceleri uyumakta zorlanmanıza sebep olabilir.

Pitta: Ayurveda’ya göre Pitta dosha tipleri, hızlı düşüncelere ve sıcak, rekabetçi tepkiler vermeye eğilimlidir. Bu sebeple Pitta tipinde iseniz sizin de kahveden kaçınmanız iyi olabilir, ancak kahveyi Vata dosha tipleri kadar kısıtlamak yerine, belki kahvaltıdan sonra 1-2 fincan tüketebilirsiniz. Bu dosha türü için kahve, asit ve öfkenin aşırı üretimini ortaya çıkarabilir. Gastrik reflü, artan vücut ısısı, alaycılık ve öfke duygularının arttığını hissediyorsanız kahve tüketiminizi gözden geçirebilirsiniz.

Kapha: Güçlü Kapha özelliği gösteren biriyseniz sadece sabahları değil, gün içinde de güç ve yavaş hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. Kahve, güçlü Kapha Dosha olanlarda enerjiyi uyarmaya yardımcı olmanın yanı sıra, yemeklerden sonra sindirimi teşvik etmek için harika bir araç olabilir. Canlandırma ve enerji vermenin yanı sıra, kahvenin idrar söktürücü özellikleri Kapha tipi olanların ağır, ıslak doğası üzerinde bir nevi “kurutma” etkisi gösterebilir.

Ayurveda’da bir bireyin sadece tek tip doshada olmayacağı da kabul ediliyor. İki dosha tipinin birden özelliklerini taşımak mümkün. Dosha tipinizi belirlemeden önce bile kahvenin etkilerini gözlemlemek için Ayurveda iyi bir farkındalık sunuyor. Ayurveda’da kahve kendine yer buluyor olsa da vücutta kafein yoluyla yaratılan bir enerjinin olacağını da hatırlamak gerek. Sahte enerji üretiminin zaman içinde dengesizlik yaratabileceğini hatırlatıyor. Günlük kahve alışkanlığını yerine getirmeden enerjinizin azaldığını fark ederseniz, uyku döngülerinizi gözden geçirmeniz daha iyi bir seçenek olabilir. Uzmanlar bazen vücudun sadelik istediğini ve ihtiyacın kafeinle değil, dinlenme ile karşılanmasının daha iyi olacağını hatırlatıyor.

Referanslar:

Brittany Wright “Coffee Benefits, According to Ayurveda” (2017) Şuradan alındı: https://chopra.com/articles/coffee-benefits-according-to-ayurveda

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