22 Şubat 2022’de ne olacak? İşte 22.02.2022’nin anlamı…

Palindrom günler, metafizik anlamları olsun olmasın birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanıyor. Yakın tarihte palindrom günlerin en bilindik örneği 07.07.2007 tarihi olmuştu. 7 Temmuz 2007 günü evlenmek için gün almak isteyenler nikah dairelerinde sıraya girmesi halen akıllarda iken daha da ilgi çekici bir tarihe geldik: 22.02.2022.

Tarihler 22 Şubat 2022’yi gösterdiğinde 2007 Temmuz’unda yaşananlara benzer bir durumdan söz etmek mümkün görünüyor. Washington Post’un haberine göre, ABD’de evlenmek için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Las Vegas’taki evlenme memurluğu, 22 Şubat 2022 tarihinin 7 Temmuz 2007’den sonra en fazla evliliğin gerçekleşeceği gün olmasını beklediğini açıkladı. Dünyanın diğer bir ucunda, Singapur’da da normal bir günde evlenen çiftlerin dokuz katı kadar çiftin evleneceği duyuruldu. South China Morning Post gazetesi, çift sayıların uğurlu kabul edildiği Çin takvimine göre bu tarihin de uğurlu kabul edildiğini bildiriyor. Sezaryen tarihini bugüne denk getiren ve çocuklarına özel bir doğum gününde kucağına almak isteyen çiftler de yok değil. Palindrom günlerin uğurlu olup olmadığı bir yana, bu tarihlerde özel etkilerin söz konusu olduğundan bahsediliyor ve niyetleri netleştirmek için tavsiyeler sıralanıyor.

Palindrom ne demek? Palindrom günler hangileri?

Tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara palindrom adı veriliyor. Gün/ay/yıl sistemine göre 22/02/2022 tarihi de palindrom günler arasında yer alıyor. ABD’deki Portland Üniversitesi’nde çalışan öğretim görevlisi Prof. Aziz İnan da yaptığı çalışmalarla palindrom günleri tespit etmiş, ABD basınında oldukça ilgi çekmişti. Prof.Aziz İnan tarafından hazırlanan 21. Yüzyıl’da Yer Alan Tüm Palindrom Tarihlerin Listesi’ne göre iki tarih sisteminde tek ortak palindrom gün 2 Şubat 2022 tarihi.

Beklenen gün 22 Şubat: 2-22-22 tarihinin anlamı ve etkileri

Ülkemizde yapılan yorumlara gelmeden önce, Washington Post’ta yer alan haberin devamına göz atalım. Görüşleri alınan Numerolog Ann Perry'nin bu konuda bazı düşünceleri var. “Bir portal açılıyor” diyen numerologlara biraz sinirlendiğini belirten Perry "İki numaranın enerjisi ortaklık, sabır ve diplomasi, denge, duyarlılık ve işbirliği ile ilgilidir" diyor. Ancak söylediğine göre numeroloji burada bitmiyor.

“22 Şubat 2022'nin neyle ilgili olduğu bulmak istiyorsanız, onu üç bölüme ayırmanız gerekir. Şubat ikinci aydır ancak bir de tarih var: 22. Kendini tekrar ediyor, buna ana numara denir." Perry, sonrasında 2022'nin tüm basamaklarını toplayınca ortaya çıkan sayıyı hatırlatıyor: 2+0+2+2=6. Ancak burada, 22.2.2022’ye dair üç titreşim olmasına daha fazla dikkat çekiyor ve “Hepimizi kendimizi ifade etmeye teşvik eden üç titreşim söz konusu. Örneğin, insanlara artık onların paspası olmayacağınızı söylemek gibi…" diyerek ekliyor: “Söz konusu enerji, düğünler ve bebekler hakkında konuşmak gibi daha havadar bir enerjiden çok daha ağır ve dönüştürücü.”

22 Şubat günü geldi! İşte astrolog, numerolog ve spiritüel rehberlerin sosyal medya hesaplarında 22.02.2022 tarihiyle ilgili yorumları...

@yantramucizesi

“22.02.2022 sayısına 2 olarak baktığımızda 2 sayısı işbirliğine dayalıdır, her zaman bir ilişkiye veya duruma barışı ve dengeyi getirmeyi amaçlar. 2 sayısı birleştirici ve sezgisel bir etkiye sahiptir. Bugün sezgilerinize güvenmenin tam zamanı. İlişkinizle ya da ortaklıklarınızla ilgili net kararlar alabilirsiniz. Eskilere veda edip yenilere kapı açma vakti geldi…”

@elifliastroloji

“22.02.2022 günün enerji sayısı 3. Kendimizi en güzel şekilde ifade etme, sanatsal yönümüzü ortaya koyma günü. Bu güzel enerjiye 22 sayısı da harika bir destek veriyor. Büyümenin, bolluk bereketin ve aydınlanmanın enerjisi 22 gününde başlayacak. Farkındalığımızı fark edebileceğimiz bu harika günde dileklerimizi, isteklerimizi bir yere yazarak mühürleyebiliriz…”

@officialmehmetaktürk

“2’lerden ve 11 yılda 1 oluşan bu diziler aslında önemli bir kavşak noktaları gibi yaşamınızı derinden etkileyen süreçler getirebilir. Düzen değiştirici, ezber bozucu, farkındalıkla gözlerinizi açan olayların olabileceği bir dönem. Yaşamınızda neyi büyütmek, geliştirmek ya da genişletmek istiyorsanız oraya odaklanarak çalışın. Niyet koyun, bilgi ve deneyimlerinizi tutku katarak kullanın…”

@nefesterapisti

“Maddi ve manevi dönüşüm için çok güçlü etkiler barındıran saatlerden geçeceğiz. 22 Şubat gece 12’ye kadar süren yoğun enerji akışı düşüncelerimizi gerçeğe dönüştürmek üzere bizi destekleyecek açıları oluşturuyor. Değişime hazır olmak için öncelikle kendi içsel çocuğumuzu affederek ona yeni harika potansiyeller oluşturması için izin vermeliyiz. Bugün kendinize niyetler yazın ve yazdığınız niyetleri güvenle teslim edin. Mutlaka bir meditasyon yaparak kendi çocukluğumuzla buluşmak, kendimizi affetmek, hayalimizin gerçekleştiğini canlandırmak gibi alanlarla kendimizi bu gece de müthiş yaratımlar sağlayabiliriz.”

Referanslar: Maura Judkis. "2-22-22 meaning" (2022) Şuradan alındı: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/21/2-22-22-meaning/

Prof. Aziz İnan. "21. Yüzyıl’da Yer Alan Tüm Palindrom Tarihlerin Listesi" (2011) Şuradan alındı: https://faculty.up.edu/ainan/palindromtarihler21yuzyil2011.pdf