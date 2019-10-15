Terazi kadınına aşık olma sebepleri

Yönetici gezegeni Venüs olan ve son derece dişil özellikler gösteren terazi burcuna aşık olmanızın sebeplerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

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Terazi kadınına aşık olma sebepleri

Zodyak kuşağının dengeli olsa da kararsız bir yapıya sahip çekici kadınları teraziler, dediğim dedik olsalar da çatışmadan ve kavgadan hiç hoşlanmazlar. Son derece fedakar ve sevecen bir yapıları vardır. Sevdiklerine değer verir ve onları pamuklara sarar sarmalarlar. İşte bu özellikleri de onları kolayca aşık olunabilir biri haline getirir.

 

Dişidirler

Yönetici gezegeni Venüs olan teraziler, feminen özellikler gösterirler. Son derece zarif ve narin bir yapıları vardır. Kibarlıkları onlar için her kapıyı açar. Her zaman hoş görünürler ve konuşurken zarafetlerini fark etmemek mümkün değildir. Bu bile birçok kişinin peşlerinden koşması için yeterli olacaktır.

 

Uyumludurlar

Terazi, diplomasi konusunda çok başarılıdır. İlişkilerin dinamiğini çok iyi çözer. Çatışma ve kavga gibi negatif hisler yaratan ortamlardan hiç hoşlanmazlar bu nedenle genellikle uyumlu davranırlar. Ortamı bozan çok az terazi kadını vardır. Hiç sevmeseler de sırf sevdikleri kişiler hoşlanıyor diye sizinle aynı aktiviteye katıldıkları olur ve bundan rahatsızlık duymazlar. İstemedikleri şeyleri ise kolayca ve içtenlikle ortadan kaldırabilme yetenekleri mevcuttur.

 

Güzelliklerine düşkündürler

Her zaman bakımlıdırlar ve güzel giyinirler. Biraz zor beğenmelerinin sebebi de budur. Güzel ve nezih şeylere kolayca kapılırlar. Hatta güzel şeylere son derece düşkündürler. Güzellik rutinlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Kuaför randevuları aylık ve yıllık tamamdır. Zevkleri çok rafinedir. Bu nedenle eğer alışverişe çıkmayı düşünüyorsanız yanınızda bir terazi burcunu götürebilirsiniz.

 

Özel hissettirir

Terazi kadınları çevresindeki insanlara çok değer verirler. Sevdikleri şeyleri takip eder, onları çok iyi tanırlar. Bu nedenle en ihtiyacınız olan anda birden yanınızda beliriverirler. Beraber yaşarken kendinizi çok özel hissetmenizi sağlarlar. Böylece siz de istemeseniz dahi onların çekim gücüne kolayca kapılabilirsiniz.

 

Mantığın sesidir

Duygularına kapılıp, yürekleriyle hareket etmeden önce mutlaka mantıklarına danışırlar. Çatışmayı ve hata yapmayı sevmedikleri için, işlerini garantiye almak isterler. Bu nedenle mutlaka bir işe kalkışmadan önce uzun süre kafa yorarlar. Zaman zaman kararsızlıkla itham edilmeleri de bu uzun düşünme süreçlerinden kaynaklanır. Kafanızda düşünüp çözemediklerinizi birterazi kadınının yardımıyla kolayca çözüme ulaştırabilirsiniz.

 

BURÇLARA GÖRE STİL ÖNERİLERİ: TERAZİ

 

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