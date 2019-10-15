Burçlara göre stil önerileri: Terazi

Terazi burçlarını şıklığın zirvesine taşıyacak stil önerilerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

+ Sonra Oku
Burçlara göre stil önerileri: Terazi

Zevkli ve güzelliğe düşkün terazi burcu kadınları giyimlerine her daim özen gösterirler. Beğenilmek ve beğendirmek dendiği zaman akla ilk gelen burçlardan biridir. Bu özellikleri düşünüldüğünde de pek çok modacı terazi burcundan çıkar. Eğer siz de terazi burcunun stil ipuçlarını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

 

Pastel tonlar

Venüs’ün feminenliğinden enerjisini alan naif ve zarif bir burçtur terazi. Bu nedenle stilinde de feminen öğeler öne çıkacaktır. Renk olarak genelde pastel ve nude tonları tercih etmesi de bundan kaynaklanır. Tozpembeler, şeftaliler, uçuk maviler genellikle terazi burcunun en tercih ettiği renkler arasındadır. Çok farklı renkleri bir arada kullanmaktan ziyade monokrom giyinmeyi tercih eder.

 

Fırfırlar, kurdeleler

Feminenliğin olmazsa olmazı fırfırlar ve kurdeleler vazgeçilmezidir. Kolları volanlı bluzları, üstünde küçük bir kurdele barındıran tatlı elbiseleri ya da üstünde fırfır detayı olan her türlü kıyafet parçasına içi gidecektir. Bu nedenle hep çıtı pıtı, hep hanım hanımcık bir görünüm yakalaması mümkündür. Derin dekoltelerden ve iddialı yırtmaçlardan çok hoşlanmaz uzak durur.

 

Ayakkabı

Genellikle yine uçuk renklerde ayakkabılar tercih edecektir. Dişiliğini ön plana çıkaran stilettolarında bile kurdele gibi küçük ve sevimli detaylar ekleyerek görünümünü daha sevimli bir havaya sokar. Günlük hayatında dolgu topukları daha çok tercih eder. Espadril ve babetler de günlük tarzında sıkça kullandığı parçalardır.

 

Çanta

Güzel ve şık çantalar tam onun tarzıdır. Az olsa bile kaliteli çantalar kullanmayı tercih eder. Genellikle çok büyük ve kaba çantalardan uzak dururlar. Küçük ve sevimli çantaları tercih ederler. Çantalarda da yine pastel tonları kullanarak tarzlarını yansıtabilirler.

 

Aksesuar

Fötr şapkalar, fularlar olmazsa olmaz aksesuarlarıdır. Feminen tarzlarını ön plana çıkarmak için aksesuarlardan bolca faydalanırlar. Şapka ve fular koleksiyonu vardır. Her kıyafetine uygun bir aksesuar yakıştırır ve kıyafetleri bir aksesuar ile tamamlamazsa kendini çıplak gibi hisseder. Bütüne değil detaylara özen gösterir. Venüs’ün ona verdiği yetkiye dayanarak güzel parçaları kombinlemek konusunda son derece başarılıdır.

 

TERAZİ BURÇLARI İÇİN MAKYAJ TÜYOLARI

 

En şık burç hangisi?
+12
Koç Koç kadınının hep harika bir moda zevki olmuştur ve görünüşü de kesinlikle orijinal ve benzersizdir. Koyu renkleri ve keskin değişimleri tarzında barındırmayı sever. Her zaman kendi tarzını yaratmıştır, günlük kıyafetlerden seksi bir kıyafete rahatlıkla dönebilir ve her tür tarzı rahatlıkla taşıyabilir. Kırmızı, yeşil, beyaz, siyah gibi renkler onun renkleridir. Aksesuar seçimlerindeki kontrast renkler onun bu işe ne kadar profesyonelce yaklaştığının bir göstergesidir.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Burçların gizli ikinci kişilikleri nelerdir?
Burçların gizli ikinci kişilikleri nelerdir?
10 maddeyle Koç burcu
10 maddeyle Koç burcu
Akrep erkeğine aşık olmak için 5 neden
Akrep erkeğine aşık olmak için 5 neden
Boğa burcunun takıntıları
Boğa burcunun takıntıları
Plüton yıkar Satürn inşa eder...
Plüton yıkar Satürn inşa eder...
Burçların en çekici özellikleri
Burçların en çekici özellikleri
Burçların en büyük korkuları
Burçların en büyük korkuları
Sonbahar Ekinoks'u: Işığın ve Karanlığın Düğünü
Sonbahar Ekinoks'u: Işığın ve Karanlığın Düğünü
HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X