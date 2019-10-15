Burçlara göre stil önerileri: Terazi

Terazi burçlarını şıklığın zirvesine taşıyacak stil önerilerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Zevkli ve güzelliğe düşkün terazi burcu kadınları giyimlerine her daim özen gösterirler. Beğenilmek ve beğendirmek dendiği zaman akla ilk gelen burçlardan biridir. Bu özellikleri düşünüldüğünde de pek çok modacı terazi burcundan çıkar. Eğer siz de terazi burcunun stil ipuçlarını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Pastel tonlar

Venüs’ün feminenliğinden enerjisini alan naif ve zarif bir burçtur terazi. Bu nedenle stilinde de feminen öğeler öne çıkacaktır. Renk olarak genelde pastel ve nude tonları tercih etmesi de bundan kaynaklanır. Tozpembeler, şeftaliler, uçuk maviler genellikle terazi burcunun en tercih ettiği renkler arasındadır. Çok farklı renkleri bir arada kullanmaktan ziyade monokrom giyinmeyi tercih eder.

Fırfırlar, kurdeleler

Feminenliğin olmazsa olmazı fırfırlar ve kurdeleler vazgeçilmezidir. Kolları volanlı bluzları, üstünde küçük bir kurdele barındıran tatlı elbiseleri ya da üstünde fırfır detayı olan her türlü kıyafet parçasına içi gidecektir. Bu nedenle hep çıtı pıtı, hep hanım hanımcık bir görünüm yakalaması mümkündür. Derin dekoltelerden ve iddialı yırtmaçlardan çok hoşlanmaz uzak durur.

Ayakkabı

Genellikle yine uçuk renklerde ayakkabılar tercih edecektir. Dişiliğini ön plana çıkaran stilettolarında bile kurdele gibi küçük ve sevimli detaylar ekleyerek görünümünü daha sevimli bir havaya sokar. Günlük hayatında dolgu topukları daha çok tercih eder. Espadril ve babetler de günlük tarzında sıkça kullandığı parçalardır.

Çanta

Güzel ve şık çantalar tam onun tarzıdır. Az olsa bile kaliteli çantalar kullanmayı tercih eder. Genellikle çok büyük ve kaba çantalardan uzak dururlar. Küçük ve sevimli çantaları tercih ederler. Çantalarda da yine pastel tonları kullanarak tarzlarını yansıtabilirler.

Aksesuar

Fötr şapkalar, fularlar olmazsa olmaz aksesuarlarıdır. Feminen tarzlarını ön plana çıkarmak için aksesuarlardan bolca faydalanırlar. Şapka ve fular koleksiyonu vardır. Her kıyafetine uygun bir aksesuar yakıştırır ve kıyafetleri bir aksesuar ile tamamlamazsa kendini çıplak gibi hisseder. Bütüne değil detaylara özen gösterir. Venüs’ün ona verdiği yetkiye dayanarak güzel parçaları kombinlemek konusunda son derece başarılıdır.

En şık burç hangisi?