Temmuz ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. Bu ay çok önemli gezegen Retroları ve burç değişiklikleri meydana gelecek. Adeta belki de yeni dönem başlatabilen etkiler olacak. Öncelikle Neptün geri harekete geçiyor.

Neptün, mistisizm, yaratıcılık ve hayal gücü ile ilişkilendirilen bir gezegendir. Balık burcu ise hassas, empatik ve ruhsal bir enerji taşır. Neptün'ün geri harekete geçmesiyle birlikte, hayatlarımızda derin düşüncelere dalmak, iç dünyamızı keşfetmek ve ruhsal büyüme için bir fırsat doğuyor.

Bu geri hareket dönemi boyunca, hayatımızdaki illüzyonları, yanılsamaları ve kendimize yaptığımız kandırmacaları gözlemleme şansımız olacak. Neptün'ün geri hareketi, bizi daha derin bir iç yolculuğa çekiyor ve kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu süreçte, içsel bilgelikle bağlantı kurmak, sezgilerimizi dinlemek ve hayallerimize odaklanmak önem kazanacak.

Neptün'ün geri hareketinin etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak genel olarak duygusal ve zihinsel olarak daha hassas olabiliriz. Bu dönemde, gerçeklik ile hayal arasındaki sınırlar bulanıklaşabilir ve yanıltıcı durumlarla karşılaşabiliriz. Ancak bu durumu olumlu bir şekilde kullanarak, iç dünyamızı keşfedebilir, yaratıcılığımızı ortaya çıkarabilir ve spiritüel olarak büyüme sağlayabiliriz.

Neptün'ün geri hareketi, aynı zamanda bağımlılıklar, alışkanlıklar ve illüzyonlarla ilgili farkındalığımızı artırabilir. Kendimizi kandırdığımız ya da gerçeklikten kaçmaya çalıştığımız durumları gözlemleyerek, bu bağımlılıkları dönüştürmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için fırsatlar yakalayabiliriz.

Ayrıca ikili ilişkiler, sevgi alışverişi ile alakalı gezegen Venüs de, pek de kısa olmayan bir süre geri harekette kalacak. Eylül ayına kadar Venüs Retro harekette olacak. Venüs’ün Retro hareketi bize geçmişe dönme ve ilişkilerimizi gözden geçirme fırsatı veriyor. Bu dönemde, eski aşklar, ilişkiler veya duygusal deneyimler yeniden gündeme gelebilir.

Venüs'ün Retro hareketi, ilişkilerimizdeki dinamikleri anlamamıza yardımcı olabilir. Geçmişte yaşanan hataları ve yanılgıları fark etmek ve gelecekteki ilişkilerimizde daha bilinçli adımlar atmamız için bir uyarı niteliği taşır.

Aynı zamanda, bu dönemde kendi değerimizi ve sevgiye olan ihtiyaçlarımızı gözden geçirebiliriz. Venüs'ün Retro hareketi, kendimize daha fazla özen gösterme ve içsel güzellikle bağlantı kurma zamanı olduğunu hatırlatıyor.

Ayrıca belki de ayın en önemli burç değişimi Düğümler dediğimiz noktaların burç değiştirmesi olacak. Bu noktalar hesaplanmış noktalardır ve bir burçtaki seyri yaklaşık 1.5 sene kalır. O yüzden bu geçiş çok çok önemli olacak.

Kuzey Ay Düğümü, hayatımızda hedeflerimizi ve ruhsal gelişimimizi temsil ederken, Koç burcu ise cesaret, özgünlük ve liderlik enerjileriyle ilişkilendirilir. Bu geçiş dönemi, bizi kendi benliğimize bağlamak ve tutkulu bir şekilde kendi yolculuğumuzu takip etmek için cesaretlendirebilir.

Güney Ay Düğümü ise geçmiş deneyimlerimizi ve rahat alanımızı temsil ederken, Terazi burcu ise adalet, denge ve ilişkilerle bağdaştırılır. Güney Ay Düğümü'nün Terazi burcuna geçişi, ilişkilerde ve denge arayışında yeni bir perspektif kazanma zamanı olduğunu işaret ediyor.

Son olarak Mars Başak burcuna geçiş yapıyor ve yaklaşık 2.5 ay kadar bu burçta kalacak. İddiacı Aslan yerini detaycı, endişeli, çabuk sinirlenen, kolay beğenmeyen Başak burcuna bırakacak. İş ve çalışma trafiğimiz çok artacak, detaycılığımız ve huysuzluğumuz çok artacak. Fakat bir o kadar da verimli çalışabilecek, etkili çalışabileceğiz.

Temmuz ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Temmuz - Neptün Geri harekete başlıyor!

1 Temmuz - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

1 Temmuz - Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Bu altmışlık iletişim, önemli anlaşmalar, konuşmalar, yazışmalar gibi konularda, özellikle ticaret konularında oldukça şanslı bir dönem’e işaret ediyor.

1 Temmuz - Güneş Jüpiter Altmışlığı:

Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bi dönem.

2 Temmuz - Venüs Uranüs Karesi:

Tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. Değişim ve sorumlulukları bir araya getirme teması ikili ilişkilerimize yansıyor.

6 Temmuz - Merkür Chiron Karesi:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

7 Temmuz - Merkür Uranüs Altmışlığı:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

10 Temmuz - Merkür Neptün Üçgeni:

Hayal gücümüzün ve zihinsel yaratıcılığımızın yüksek olduğu günlerdeyiz. Söylediklerimiz veya öğrendiklerimizin duygusal tesiri yüksek olacak. Anlaşmalar, toplantılar için uygun bir gün.

10 Temmuz - Mars Başak’ta!

10 Temmuz - Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Bu açı ile rüzgarı biraz daha arkamıza alabileceğimiz, hedeflerimize zorluklar çıksa da motivasyonu yüksek bir şekilde ilerlemek isteyeceğiz.

10 Temmuz - Merkür Plüton Karşıtlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

11 Temmuz - Merkür Aslan’da!

11 Temmuz - Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

12 Temmuz - Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

12 Temmuz - Kuzey Ay Düğümü Koç’ta - Güney Ay Düğümü Terazi’de!

15 Temmuz - Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

17 Temmuz - Merkür Jüpiter Karesi:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

20 Temmuz - Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

20 Temmuz - Mars Satürn Karşıtlığı:

Ay’ın en zor dönemi olabilir. Bu birkaç gün öfke problemlerine çok dikkat etmek gerkeiyor. Engellenmişlik hissinin çok fazla yaşandığı, aksiyonlarımıza çok fazla dirençle karşılaşacağımız, kendimizi şanssız hissettiğimiz, hızlanmasını istediğimiz işlerin aksine yavaşladığını görebileceğimiz bir dönem, çok dikkatli olmamız gerekiyor.

22 Temmuz - Güneş Plüton Karşıtlığı:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

22 Temmuz - Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

22 Temmuz - Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

23 Temmuz - Venüs Geri harekete başlıyor!

23 Temmuz - Güneş Aslan’da!

24 Temmuz - Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

27 Temmuz - Merkür Venüs Karesi:

Bugün özellikle ikili ilişkilerde ve sosyal ilişkilerimizde kendimizi tam da ifade edemediğimizi düşündüğümüz, görüş ayrılıkları yaşadığımız birkaç gün geçirebiliriz.

28 Temmuz - Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

29 Temmuz - Merkür Başak’ta!

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