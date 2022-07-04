Temmuz 2022'nin önemli gökyüzü açıları

Merhaba. Temmuz ayı hareketli aylardan bir tanesi olacak. Ay başında Mars’ın Plüton ile sert bir etkileşimi söz konusu. Fakat etkileri uzun sürmeyecek. Bu dönemde patlayıcı agresyona dikkat edilmeli. Birtakım krizlere, yüzleşmelere girilebilir fakat yok edici davranma riski var. Bunun dışında derinleşme, odaklanma, hareket tarzımızda veya fiziksel konularla ilgili de dönüştürücü etkilere sahip.

Bu açıyı yaptıktan sonra Mars Boğa burcuna geçecek. Bu da ayın bir diğer çok önemli gökyüzü olaylarından. 2.5 aydır güçlü olduğu Koç burcunda seyahat eden Mars bu sefer pek de rahat etmediği Boğa burcuna geçecek. Boğa burcu huzur ister ve güvenlik alanında kalan, elindeki ile mutlu olan bir burçtur. Fakat Mars burada Boğa’yı biraz tetikleyecek. Öfkeyi doğru zamanda ifade edememe, içinde fazla tutma sonra biriktirip patlama gibi özellikleri beraberinde getirecek. Ayrıca finansal konularda fazla risk almayı da beraberinde getirebilir. Mars burada çok güvende hissetmediği için daha sinirli ve dengesiz olabilir.

Ayrıca Merkür’de yine kendi evinde olduğu İkizler burcundan Yengeç burcuna geçecek. Kısacası biraz daha düşük tempolu bir Temmuz geçireceğiz diyebiliriz. İkizler burcundaki Merkür gezegen hızı olarak değil belki ama iletişim ve kavrama açısından oldukça hızlı ve meraklıydı, şimdi yerini hafızası güçlü, empati yapabilen, duygularıyla karar veren ve etkileyici konuşmalar yapabilen Yengeç burcuna bırakacak. Biraz daha yavaşlayacak ve içe dönecek.

Yine Temmuz içinde Merkür Aslan burcuna da geçiş yapacak. Güneş ile birlikte Temmuz sonlarına doğru Aslan burcu etkisi yükselecek. Kendimizi ifademiz güçlenecek, tam olarak yazın tadını yaşama üzerine istek duyacağız. Özgüvenimiz de yükselecek. Venüs’ün Yengeç burcuna geçişi de yaklaşık bu tarihlere, yani 18 Temmuz’a geliyor. Sosyal her ne kadar Güneş’in Aslan burcuna geçmesi ile açık ve gösterişli günlere giriş yapacak da olsak sosyal ilişkilerimiz biraz daha çekingen bir noktada devam edebilir. Ailemize, sevdiklerimize daha çok önem verecek, ikili ilişkilerde de sadakatin ve duygusallığın daha da yükseldiği bir dönemde olacağız.

Ay’ın bir diğer önemli etkisi ise Uranüs’ün Kuzey Ay Düğümü ile yapacağı kavuşum olacak. Bu da özellikle Boğa burcu vurgusunda yani finansal konular, sahip olduklarımız, konfor alanımız, toprak ile ilgili konularda kadersel değişiklikler yaşayabileceğimiz bir döneme giriş yapacağımızın habercisi. Ve bu birkaç hafta süreyle etki ediyor olacak.

Yine Jüpiter’de retro periyoduna bu ay girecek. Bu da akademik konuların biraz tatil dönemine girdiğine işaret ediyor. Fakat yolculuklar konusunda da birtakım ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Eski gördüğümüz fakat tekrar gitmek istediğimiz yerleri tekrar görebiliriz.

Yukarıda bahsettiğim bu iki etki, yani Jüpiter retrosu ve Uranüs’ün Boğa burcundaki Kuzey ay düğümü ile kavuşması bu ayın finansal olarak çok önemli bir ay olduğunu bence bize anlatıyor. Ve bu bence çok pozitif olmamakla birlikte önümüzdeki uzun yılları etkileyecek çok önemli ve kadersel bir dönüm noktasında olduğumuzu gösteriyor olabilir. Çok önemli kararlar alınabilir.

Temmuz ay’ının önemli gökyüzü açıları:

2 Temmuz – Mars Plüton Karesi:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

2 Temmuz – Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

2 Temmuz – Merkür Neptün Karesi:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil. Sakarlıklar, yanlış yere giden mesajlar gibi konular gündeme gelebilir.

5 Temmuz Mars Boğa’da!

5 Temmuz Merkür Yengeç’te!

5 Temmuz – Merkür Mars Altmışlığı:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

6 Temmuz – Venüs Chiron Altmışlığı:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

8 Temmuz – Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

9 Temmuz – Merkür Jüpiter Karesi:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

10 Temmuz – Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

11 Temmuz – Güneş Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişileren destek alabileceğimiz bir zaman.

13 Temmuz – Merkür Chiron Karesi:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

13 Temmuz – Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

14 Temmuz – Merkür Uranüs Altmışlığı:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

14 Temmuz – Venüs Neptün Karesi:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

14 Temmuz – Merkür Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

16 Temmuz – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir her ne kadar Merkür retro da olsa, retroyu yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalmışsak en verimli kullanabileceğimiz günler.

17 Temmuz – Merkür Neptün Üçgeni:

Hayal gücümüzün ve zihinsel yaratıcılığımızın yüksek olduğu günlerdeyiz. Söylediklerimiz veya öğrendiklerimizin duygusal tesiri yüksek olacak. Anlaşmalar, toplantılar için uygun bir gün.

18 Temmuz – Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

18 Temmuz Venüs Yengeç’te!

18 Temmuz – Merkür Plüton Karşıtlığı:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

19 Temmuz Merkür Aslan’da!

19 Temmuz Chiron geri harekete başlıyor!

20 Temmuz – Güneş Plüton Karşıtlığı:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

22 Temmuz Güneş Aslan’da!

23 Temmuz – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

25 Temmuz – Venüs Jüpiter Karesi:

Her ne kadar abartma ve fazla iyimser olma riskini taşısa da, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

26 Temmuz – Merkür Mars Karesi:

Sivri dilli ve tartışmacı bir dönem. Konuşulanlar ileride yara ve ayrılık olarak geri dönebilir. Zihnimiz hızlı, girişken ve enerjik.

26 Temmuz – Uranüs Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Yazımın başında bahsettiğim gibi Boğa burcunda oluşacak bu kavuşum finansal konularda beklenmedik ve bir o kadar da kadersel değişimleri hayatımıza getirebilir. Ay başından beri hissetmekte olduğumuz bir etki. Hayatımızı etkileyen zincir kıran, özgürleştiren, ani haberler alabiliriz.

27 Temmuz – Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

28 Temmuz – Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

28 Temmuz Jüpiter geri harekete başlıyor!

29 Temmuz – Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

31 Temmuz – Merkür Satürn Karşıtlığı:

Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

31 Temmuz – Venüs Chiron Karesi:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

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