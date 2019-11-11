Tek bir kişiyi sevemiyorum

Kimse beni anlamıyor, tek eşli olmam gerektiğini söylüyorlar.

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Tek bir kişiyi sevemiyorum

Kendimi bildim bileli hiçbir zaman tek bir kişiye körü körüne bağlı kalamadım. Aynı anda birden fazla kişiye gönlümü kaptırdım hep. Bunu kime anlatsam bana hep saçmaladığımı, aslında içlerinden birini daha çok sevdiğimi ve onu bulup onu seçmem gerektiğini söylediler. Ama ben kalbime sorduğumda birinin sevgisi diğerinden fazla gelmedi hiç. Bu meyveleri sevmek gibi geldi bana hep. Hayatım boyunca sadece tek bir meyveyi sevemem ya! Hepsinin ayrı tadı ayrı kokusu var. İnsanlar da bana böyle geliyor işte, hepsinin ayrı bir özelliği var ve kıyaslayamıyorum onları. Bu yüzden de bunu açıkça söylediğim birçok flörtüm benden uzaklaştı çünkü tek olmak istediler. Bu durumu nasıl düzelteceğim ya da düzeltmeli miyim bilmiyorum.

 

Rumuz: Şıpsevdi

***

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