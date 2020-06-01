Taze baklalı pirinç pilavı

Geçen hafta tarladan gelen taze baklaların bir bölümüyle yaptım bu leziz pilavı. Ilık veya soğuk olarak tüketebileceğiniz bol taze otlu baklalı pilavı deneyin derim.

Taze baklalı pirinç pilavı
Yaşam
01 Haziran 2020 Pazartesi

Servis: 4 Kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 + 30 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 bardak pilavlık pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 kg taze bakla

  • 1 limon

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kuru soğan

  • 6 sap taze soğan

  • 2 sap taze sarımsak

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1,5 su bardağı sıcak su

  • 1/2 demet dereotu


Yapılışı:

Pirinci ve tuzu bir kaba alarak üzerini aşana kadar ılık su ekleyip kenarda bekletin. Ayrı bir kaba 1 litre kadar su alın ve yarım limon suyu sıkın (baklaların kararmamaları için doğradıkça bu suya aktarıyoruz). Baklaları yıkadıktan sonra saplarını kopartıp atın ve 2 cm genişliğinde doğrayarak bekletmeden limonlu suya alın. Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağını ilave edin, kuru soğanı yemeklik doğrayıp yağa ekleyin, kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Baklaları sudan çıkartıp yarım limon suyu ilavesiyle soğanlara ekleyip karıştırın, tencerenin kapağı olarak yaklaşık 20 dakika ara sıra karıştırarak pişirin. Pirinçleri nişastasından arınana kadar yıkayıp sularından süzdürerek baklalara ekleyin, üzerine incecik doğranmış taze soğan ve sarımsaklar, karabiber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişen baklalı pilava yıkanıp incecik kıyılmış dereotunu ekleyip 15 dakika kadar demlendirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.