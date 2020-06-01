Taze baklalı pirinç pilavı

Servis: 4 Kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 + 30 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak pilavlık pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz

1/2 kg taze bakla

1 limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan

6 sap taze soğan

2 sap taze sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

1/2 demet dereotu

Yapılışı:

Pirinci ve tuzu bir kaba alarak üzerini aşana kadar ılık su ekleyip kenarda bekletin. Ayrı bir kaba 1 litre kadar su alın ve yarım limon suyu sıkın (baklaların kararmamaları için doğradıkça bu suya aktarıyoruz). Baklaları yıkadıktan sonra saplarını kopartıp atın ve 2 cm genişliğinde doğrayarak bekletmeden limonlu suya alın. Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağını ilave edin, kuru soğanı yemeklik doğrayıp yağa ekleyin, kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Baklaları sudan çıkartıp yarım limon suyu ilavesiyle soğanlara ekleyip karıştırın, tencerenin kapağı olarak yaklaşık 20 dakika ara sıra karıştırarak pişirin. Pirinçleri nişastasından arınana kadar yıkayıp sularından süzdürerek baklalara ekleyin, üzerine incecik doğranmış taze soğan ve sarımsaklar, karabiber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişen baklalı pilava yıkanıp incecik kıyılmış dereotunu ekleyip 15 dakika kadar demlendirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…