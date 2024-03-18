Tavuklu zerdeçallı pirinç pilavı 

Tek tencerede pişirme kolaylığı olan tavuklu & nohutlu leziz pilavın yanına çok yakışan ayran ve mevsim salatası ile gayet doyurucu bir öğün olarak hazırlayabilirsiniz. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Tavuklu zerdeçallı pirinç pilavı 
Yaşam
Giriş: 18 Mart 2024 09:59
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Tarif defterimden;

En beğenilen sokak lezzetlerimizden biri olan tavuklu & nohutlu pirinç pilavını kendimce yorumlayarak zerdeçallı pişiriyorum, sonrasında üzerine serpiştirdiğim taze kekik de pilava ayrı bir lezzet katıyor...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 45 dakika


Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 bardak basmati pirinç + 3 bardak sıcak su + 1 tatlı kaşığı tuz
  • 600 gr kemiksiz tavuk but, kuşbaşı doğranmış
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 diş sarımsak, ince doğranmış
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım bardak haşlanmış nohut
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 bardak sıcak su
  • 5 - 6 dal taze kekik


Yapılışı:

*Pirince tuz ve 3 bardak sıcak suyu ekleyip kenarda bekletin.


*Kuşbaşı doğranmış tavuğu geniş bir pilav tenceresine alarak zeytinyağı ekleyin, tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu salıp çekene kadar orta ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Tavuk suyunu tamamen çekince sarımsağı ilave edip açık ateşte soteleyin. Nohut, zerdeçal, karabiber, tuz ve tereyağını ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırın.


*Islanan pirinci nişastalarından arınana kadar bol suda yıkayıp sularından süzdürün ve sotelenen tavuklu karışıma ilave edin, en son sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar 20 - 25 dakika pişirin. Tavuklu pilavı 10 dakika kadar demlendirip karıştırdıktan sonra üzerine kekik yaprakları serpiştirin ve sıcak olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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