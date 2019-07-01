Tatilden yorgun dönememek için...

Klinik Psikolog Simay Arslan, tatilde farkında olmadan yapılan 10 hatayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

+ Sonra Oku
Tatili tatil gibi yaşamak için...

Yıl boyunca çalışıp yoruldunuz, biraz dinlenebilmek için yaz tatilini heyecanla bekliyorsunuz. Peki tatilde sadece fiziksel olarak dinlenmenin yeterli olmadığını, zihnimizi ve ruhumuzu da aynı özenle dinlendirmemiz gerektiğini ama bazı yanlışlarımızın buna müsaade etmediğini biliyor muydunuz? Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nden Klinik Psikolog Simay Arslan “Tatilin bedenimize olumlu etkisi olduğu kesin ancak tek başına vücudumuzu dinlendirmek yeterli değil; aynı zamanda zihnimizi ve ruhumuzu da dinlendirmemiz şart. Aksi halde vücudumuzun onarımı, yeniden yapılanması ve iyileşmesi gerçekleşmeyip kısa sürede yeniden yorgun hissetmemiz kaçınılmaz olacaktır” diyor.

 

‘An’ı yaşamamak

Yaz tatilinde ya daha önce yaşadığımız sorunlar ya da dönüşte bizi bekleyen sorunlar aklımıza gelebiliyor. Haliyle geçmiş ve gelecek kaygıları yüzünden, içinde bulunduğumuz şu an’ı yaşayamıyoruz. Bu durum zihnimizin de dinlenmesini engelliyor. O nedenle özellikle de kısıtlı yaz tatilinizde sadece ‘an’da olun ve tatilin güzelliğini yaşayın.

 

Telefonu elden bırakmamak

Yapılan çalışmalar; tatilde sürekli sosyal medyayı kontrol etmenin ve internette sörf yapmanın endişe düzeyini artırdığını gösteriyor. Tatiliniz boyunca teknolojiyle aranıza mesafe koyun. Tam zamanlı bir zihin dinlenmesi için özellikle uyanır uyanmaz telefonu elinize almayın. Sosyal medyaya odaklanmadan gün sonuna doğru kısa bir süreyi teknolojiye ayırın.

 

Hareketsiz kalmak

Yapılan çalışmalar; doğada arkadaşlarla ya da tek başına yapılan yürüyüşün, depresyon ve stresi azaltabildiğini, bakış açısını iyileştirirken gevşemeyi sağladığını ve bağışıklığı kuvvetlendirdiğini gösteriyor. Bu nedenle tatilde hareketsiz kalmamaya dikkat edin.

 

Uyku düzenini bozmak

Tatilde yapılan en büyük yanlışlardan biri uyku düzenini bozmak. Oysa sağlıklı ve yeterli uyku, sadece vücut için değil, zihin için de gerekli. O nedenle tatilde uyku düzenini çok fazla değiştirmeyin. Aksi halde tatil dönüşü uyku düzenini toparlamaya çalışmak hayli yorulmanıza neden olabilir.

 

Evde kalmak

Klinik Psikolog Simay Arslan “İşten uzak, evde vakit geçirmek de şüphesiz rahatlatıcı etkiye sahip ancak konfor bölgesinin dışına çıkmak, yeni bir şey denemek, farklı bir bakış açısı kazanmak, gerçek bir dinlenme sağlamak için gerekli. Böylece, yaratıcılığınızı da yeniden şarj ederek kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz” diyor.

 

Kitap okumayı ihmal etmek

Tatiliniz esnasında gündemden uzak kalmayın. Sevdiğiniz tarz kitaplar okuyun. Kitap okumak kadar yazmak da zihnin verimli çalışmasına katkı sağlayan önemli bir unsur.

 

MUTLU İNSANLARIN YAPMADIĞI 15 ŞEY

 

Beslenme düzenini bozmak

Sağlıklı beslenmek, kendinize iyi bakmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri. Beslenmenize özen gösterin; yiyip içtiklerinizde aşırıya kaçmayın, sabah kahvaltısını kesinlikle ihmal etmeyin. Stresli bir yılın ardından tatilde yenilenmek için sağlıklı besinler tüketmeye ve günde en az 2 litre su içmeye dikkat edin. Aksi halde tatil dönüşü kendinizi zinde değil, yorgun hissedeceğinizi unutmayın.

 

Hep ‘evet’ demek

Yaz bitmeden önce yapmanız gereken şeylerle dolu bir liste, tatili zorlu bir iş haline getirebilir ve sizi daha başlamadan önce yorabilir. Bir tatil planlamadan önce şu soruyu kendinize sorun: “Gerçekten bana iyi gelecek mi?” Bir seferde bir şey yapın; kendinize de yalnız geçireceğiniz zaman dilimi yaratın ve dinlenin. Gittiğiniz yerde ki her şeyi görmeyi mecburiyet haline getirip, kendinizi strese sokmayın. Çoklu görev, strese, kafa karışıklığına sebep olup, odaklanmaya engel oluyor ve tatilde kişiyi yorgun düşürüyor.

 

Doğru nefes almamak

Günlük hayatta nefes aldığımızı fark etmiyoruz bile. Tatilde günde iki dakikanızı ayırıp gözlerinizi kapatın ve sadece nefesinize odaklanın. Bu kısa ve günlük mola, bedenimizde oluşan gerginliğin azalmasına izin verip, zihnimizi yeniliyor.

 

Sosyal ortamlardan uzaklaşmak

Klinik Psikolog Simay Arslan “Sosyal medya çağında insanlar çeşitli siteler aracılığıyla arkadaşlarını takip etme eğiliminde oluyorlar ancak nadiren arıyorlar. Aynı zamanda kariyer, aile ve sorumluluklar bize bazı değerleri unutturabiliyor. Araştırmalar, arkadaşlar ile iletişimin endişe düzeyini azalttığını gösteriyor. Bir süredir vakit bulup konuşamadığınız birkaç arkadaşınızı arayın. İş arkadaşlarıyla iletişim halinde olun ama iş sorunlarını düşünmeyin” diyor.

 

Bu yaz hangi tatile ihtiyacınız var? Doğanın kucağında mı olmalısınız, beş yıldızlı bir otelde mi, yoksa çok uzaklarda mı?
1. Şu günlerde aklınız neyle meşgul?
2. Hangi hayvanı tercih edersiniz?
3. Son aylarda sizi en çok yoran hangisi?
4. "Eğlence”nin sizdeki çağrışımı hangisi?
5. Seçeneğiniz olsa hangisini hayatınızdan elerdiniz?
6. Tatil deyince aklınıza hangisi geliyor?
7. Hangi rengi tercih edersiniz?
8. Sizce para:
9. Hangi fotoğraf size mutluluk veriyor?
10. "Asla onsuz tatile çıkmam” dediğiniz hangisi?

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Türkiye’deki en güzel 10 plaj
Türkiye’deki en güzel 10 plaj
Günübirlik tatilcilerin gizli cenneti: Saklıgöl
Günübirlik tatilcilerin gizli cenneti: Saklıgöl
Cennetten bir köşe Datça
Cennetten bir köşe Datça
Photoshop'suz en iyi 100 kare
Photoshop'suz en iyi 100 kare
Tanrıçalar ve kutsal dayı
Tanrıçalar ve kutsal dayı
Dünya üzerindeki en sıra dışı 11 kasaba
Dünya üzerindeki en sıra dışı 11 kasaba
Dünyanın en korkunç yerleri
Dünyanın en korkunç yerleri
Yakın kaçış rotası: Yuvacık
Yakın kaçış rotası: Yuvacık

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Makarna kızartması!
    Makarna kızartması!

    Süresi : 00:52 İzlenme : 11275

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?
    Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?

    Süresi : 03:40 İzlenme : 3538

  • Hafif pizza tarifi
    Hafif pizza tarifi

    Süresi : 01:28 İzlenme : 9362

  • Yoğurtlu kereviz salatası
    Yoğurtlu kereviz salatası

    Süresi : 01:17 İzlenme : 5893

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X