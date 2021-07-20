Yazın neden uyuyamıyorum?

Sadece sıcaklar değil, ritmimizin değişmesi de yaz gecelerinde uyuyabilme kapasitemizi etkiliyor.

Yazın neden uyuyamıyorum?
Yaşam
20 Temmuz 2021 Salı

Yaz ayları birçoğumuz için zor. Gündüzleri sıcağın ve nemin etkisiyle normalden birkaç kat fazla yoruluyor, geceleri ise aynı sebeple uyumakta güçlük çekerek bir türlü dinlenemiyoruz. Uzmanlar konuyu üç başlıkta özetliyor.


1- Aşırı sıcak hava

Rahatlıkla uyuyabilmemiz için en ideal sıcaklık, yaklaşık 18 santigrat derecedir. Neredeyse üşüme hissedebileceğimiz bu sıcaklık, bedenin doğal ısı dengesini destekleyerek uykuya geçişi kolaylaştırır. Sirkadiyen ritmimiz sıcaklığı çok önemsediğinden, çok yorgun hissettiğimizde bazen üşüdüğümüzü hissetmemiz de bundandır. Geceleri hava sıcaklığı düşmediğinde ve bedenimiz serinleyemediğinde ise uykuya dalmakta zorlanıyoruz. Uyumadan önce odayı iyice serinletmek için klima ya da vantilatör kullanmak kadar, serin suyla duş almak da uyku kalitesini iyileştirmek için etkilidir. Soğuk suyun etkisiyle vücudunuz bir süreliğine de olsa serinlediğinde, uykuya geçiş daha kolay olacaktır. Yatağı serin tutmayı kolaylaştırmak içinse pamuklu ya da keten yatak örtüleri kullanmak, hafif ve nem emici pijamalar giymek yardımcı olacaktır.


2- Daha uzun günler

Işığa maruz kalmak, iç biyolojik saatimizi veya sirkadiyen ritmimizi düzenleyen en önemli dış etkendir. Yazın daha uzun süren gündüzler, özellikle akşam saatlerinde daha fazla ışığa maruz kalmak anlamına gelir ve bu da yatma zamanını daha geç saatlere çekerek, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı biraz daha zor hale getirebilir. Aynı şekilde, yaz sabahlarında çok daha erken saatlerde ışığa maruz kalmak da istediğinizden daha erken uyanmanıza neden olabilir. Fonksiyonel Tıp Pratisyeni Stacie J. Stephenson, günlerin uzamasının akşam yemeği saatinin de daha geçe kalmasına neden olarak uyku düzenini olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Yatak odanıza ne kadar ışık girdiğini kontrol ederek ışığa bağlı yaşanan uyku problemlerinin üstesinden gelmek mümkün. Karartma perdeleri ya da göz bandı, birkaç saat daha uykuya ihtiyacınız olduğunda size yardımcı olabilir. Vücudumuzun karanlıkta ihtiyaç duyduğu gibi dinlenmesine yardımcı olmak için elektronik bir gün batımı yaratabilir, tüm cihazlarınızı kapatıp akşamları loş ışıkta oturduğunuzda, akşam yemeklerini mümkün olduğunca aynı saatte tuttuğunuzda bedeninize yaz gecelerine uyumlanması için fırsat vermiş olursunuz. Stephenson özellikle son yenilen lokma ile uyku saati arasında en az iki saat bulunması gerektiğini söylüyor: “böylece vücudunuz siz uyurken sindirim yerine onarım ve restorasyona enerji ayırabilir.”


Uyku düzeni tipinizi anlamak hayatınızı değiştirebilir!
Uyku düzeni tipinizi anlamak hayatınızı değiştirebilir!


3- Değişen yaşam tarzı

Yazın sıcak ve güneşli günlerde daha dışa dönük oluruz. Dışarıda ve insanlarla daha fazla zaman geçirir, geç saatlerde bir şeyler içmek için okuma saatimizden feragat ederiz. Bu sosyal hayatımız için iyi olsa da, uyku-uyanıklık kalıplarımızı değiştirerek uyku düzenimizi olumsuz etkileyebilir. Özellikle alkol alımı, REM uykusunu bozabilir. Stephenson, alkolün gecenin ilk yarısında daha hızlı uykuya dalmamızı kolaylaştırdığını ancak genellikle gecenin ikinci yarısında uyku kalitesini bozduğunu ifade ediyor. Yatma ve uyanma saatlerini mümkün olduğunca sabit tutmak, uykuya dalma ve daha uzun süre uykuda kalma becerimizi geliştirecektir. Eğer uyku probleminiz aldığınız tüm önlemlere rağmen devam ediyorsa, herhangi bir vitamin veya mineral takviyesine ihtiyaç duyup duymadığınızı öğrenmek için doktorunuza danışmanız iyi bir fikir olabilir.


Referanslar:

Emma Loewe. "3 Things That Could Be Messing With Your Sleep Right Now + What To Do". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/barriers-to-sleep-during-summer. (15.06.2021)


Partnerinizle nasıl uyumalısınız?
Partnerinizle nasıl uyumalısınız?

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.