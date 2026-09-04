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Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Orman meyveli yulaflı kek 

Müjgan Yurtseven, rafine şekersiz ve yulaf unlu orman meyveli kek tarifiyle çay saatlerine sağlıklı bir lezzet katıyor.

Orman meyveli yulaflı kek 
Giriş: 04 Eylül 2026, Cuma 08:39
Güncelleme: 04 Eylül 2026, Cuma 08:39

Orman meyveli, yulaf unlu ve rafine şekersiz leziz kek...

Servis: 20 cm'lik yuvarlak kalıpta

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 3 yumurta
  • Yarım bardak agave şurubu
  • 1 bardak süt
  • 1/4 bardak fındık yağı
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 3,5 bardak yulaf unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1/2 çay kaşığı karbonat
  • 400 gr karışık orman meyvesi
  • 2 yemek kaşığı kırıntılanmış badem

Yapılışı:

*Kalıba pişirme kağıdı serip kenarda bekletin.

*Yumurtaları derin bir kaba alarak mikser ile köpükler oluşana kadar 3 - 4 dakika çırpın. Agave şurubu, süt, fındık yağı ve vanilya özütünü ekleyip 2 - 3 dakika çırpın.

*Yulaf unu, kabartma tozu ve karbonatı eleyerek sıvı karışıma ilave ederek 2 - 3 dakika daha çırpın. Orman meyvelerinden üzeri için iki yemek kaşığını ayırıp kalanı hamura ekleyip karıştırın.

*Hamuru kalıba aktarın, üzerine ayırdığınız orman meyveleri ve bademi serpiştirin.

*170 derecede önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Bu süre sonunda kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısı ayarını 160 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin.

*Servis esnasında dilerseniz üzerine agave şurubu akıtın.

Kısa bir not;

*Agave yerine elma özütü kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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