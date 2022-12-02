Tarçınlı badem şekeri

Müjgan Yurtseven'den yapılışı kolay badem şekerleri tarifi...

Tarçınlı badem şekeri
Yaşam
Giriş: 02 Aralık 2022 10:35 Güncelleme: 02 Aralık 2022 10:35
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Mis gibi tarçın aromalı badem şekerleri Avrupa'da özellikle Almanya'da Aralık ayı boyunca Noel pazarlarında karşınıza çıkar. Tezgahlarda taze taze hazırlayıp külah içinde satışa sunarlar. Dışarısı o kadar soğuktur ki sıcacık badem şekeri külahı hem elinizi ısıtır hem de nefis tarçın aromasıyla çerez gibi yemelere doyamazsınız...


Badem şekerinin birkaç püf noktasına dikkat ederek evde de kolaylıkla hazırlanabilir; Bademleri karamele ekledikten sonra sürekli karıştırmak gerekiyor, yaklaşık 10 dakika sonra mucize bir şekilde karamel bademlere yapışıp kristalize bir görüntü oluşturunca ocağı kapatıyoruz ve bekletmeden pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aktarıyoruz.


Yapılışı bu kadar kolay olan badem şekerlerini yeni yıl yaklaşırken sevdikleriniz için deneyin derim...


Servis: Büyük bir kase dolusu

Pişirme süresi: 15 + 10 dakika





Malzemeler:

  • 300 gr kavrulmamış tuzsuz badem
  • 110 gr esmer şeker
  • 70 ml su
  • 1 yemek kaşığı tarçın
  • Yarım çay kaşığı karanfil tozu
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Yapılışı:

* Tepsiye pişirme kadığı serin, bademleri tek sıra halinde yerleştirip soğuk fırına verin ve kavrulmaları için ısıyı 150 dereceye ayarlayıp 15 dakika fırınlayın.


* Esmer şeker ve suyu geniş bir tavaya alın, orta ateşte şeker eriyip kaynamaya başlayınca tarçın, karanfil ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Kavrulan bademleri ilave edin, sürekli karıştırarak karamel suyunu çekip bademlere yapışınca ocağı kapatın. Bekletmeden pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aktarın ve birbirine yapışanları çatal yardımıyla ayırın.


Tamamen soğuyunca kapalı cam kavanozda saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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