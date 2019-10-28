İDOB çocukları unutmadı...

Tamino ile rüya alemine yolculuk

İstanbul Devlet Opera - Balesi'nin bu sezon da çocuklara bir süprizi var!

Wolfgang Amadeus Mozart’ın Sihirli Flüt Operası’nın çocuklara hitap eden en güzel aryalarından düzenlenen Türkiye’nin ilk “Çocuk Operası” geçtiğimiz sezonlarda yoğun ilgi görmesi üzerine 2019-2020 sezonunda da Süreyya Operası'nda sahne alacak.

Mozart’ın 1791 yılında bestelediği son operası olan “Sihirli Flüt”te çocuklar kahramanımız Tamino’nun fantastik rüyasında sihirli bir yolculuğa çıkacaklar. İnsani erdemlerin ve sevginin her türlü zorluğun üstesinden gelip kötülükleri yenebileceği temasının işlendiği bu güzel eserde Prens Tamino'nun gece kraliçesinin kızı Paminayı kötü büyücü Sarastro'nun elinden kurtarmak için çıktığı yolculukta başından geçen maceralı olaylar anlatılacak.

Tamino ve yol arkadaşı Papageno bu yolculukta birbirinden zorlu badireler geçirirken Gece Kraliçesi ve Büyücü Sarastro'dan intikamını almak için her yolu deneyecek.

Aslında hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir…

Büyücü Sarastro prensimiz Tamino ve yol arkadaşını Pamina'ya laik bir eş olup olmadığını anlamak adına belli sınavlara tabi tutacağı bu harika eser çocuklarla buluşmayı bekliyor. Ama son tam bir sürpriz! Bakalım bu yolculuk sırasında Tamino gerçekten kimin iyi, kimin kötü taraf olduğunu anlayabilecek mi?

35'er dakikalık iki perde olan bu fantastik opera etkileyici müzikleri, göz alıcı dekorları ve birbirinden renkli kostümleriyle çocukların hem algıları açık tüm dikkatleriyle sahneye odaklanmalarını hem de görsel hafızalarını kullanarak sahne akış ve konuları birbirine bağlamaya yönlendirmesiyle nefessizce izleyecekleri bu fantastik şölenin adeta içinde kaybolmalarını sağlıyor.

Her gösterimi kapalı gişe oynanan “Sihirli Flüt”ü kaçırmamanız için bilet satışları her gösteri tarihinden tam 1 ay önce satışa sunuluyor!

Kasım ve ocak ayları içinde gösterimi yapılacak bu şahane opera şölenini sakın kaçırmayın.

Hazırlayan: Konser Arkası / Osman Enfiyecizade