Takım arkadaşlığı çocuklara ne öğretir?

Filenin Sultanları’nın sahadaki başarısının ardında yalnızca bireysel yetenek değil, güçlü bir ekip ruhu ve birlikte hareket etme becerisi de bulunuyor. Çocuklara küçük yaşta kazandırılabilecek en önemli sosyal becerilerden biri olan takım çalışması da tıpkı voleybolda olduğu gibi paylaşmayı, iletişim kurmayı ve ortak bir hedef için birlikte mücadele etmeyi gerektiriyor. İşte çocuklarda ekip çalışmasını geliştirecek eğlenceli ve kolay uygulanabilir öneriler…

Ebeveyn olmak, gerçekten büyük bir sorumluluk. Çocuklarımızın yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda dünyayla başa çıkabilen, iyi kalpli ve becerikli bireyler olarak yetişmeleri için de çabalıyoruz. Bu zaman zaman üzerimizde büyük bir baskı oluştursa da güzel olan şu ki önemli yaşam becerilerini çocuklara erken yaşta kazandırmaya başladığımızda, bu beceriler onların hayatında kalıcı hâle geliyor. Çocuklara erken yaşta kazandırılması gereken en önemli becerilerden biri de takım çalışması.

Çocuğun okulda arkadaşlarıyla bir proje hazırlamasından, kardeşiyle oyuncağını paylaşmanın bir yolunu bulmasına kadar pek çok durumda birlikte hareket edebilmek gerekiyor. İleride iş hayatında meslektaşlarıyla çalışırken de aynı becerilere ihtiyaç duyacaklar. Bu nedenle çocuklara başkalarıyla uyum içinde çalışmayı öğretmek oldukça değerli. Peki çocuklara ekip çalışmasının önemini nasıl öğretebiliriz? Günlük yaşamda iş birliğini teşvik etmenin basit ve eğlenceli yolları nelerdir?

Çocuklarda takım çalışması nedir?

Ekip çalışması, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte hareket etmek anlamına gelir. Herkesin elinden gelen katkıyı sunması, fikirlerini paylaşması ve sonuca ulaşmada bir rol üstlenmesidir. Bu; oyun odasını birlikte toplamak, bir masa oyununu kazanmak ya da dünyanın en rahat yastık kalesini yapmak bile olabilir.

Çocuklar ekip çalışması yaptıkça birbirlerini dinlemeyi, gerektiğinde yardım etmeyi ve bir işi birlikte yapmanın keyfini çıkarmayı öğrenir. Herkesin bir görevi vardır ve herkes kendi üzerine düşeni yaptığında tüm ekip bundan fayda sağlar. Ekip çalışması aynı zamanda nazik olmayı, iyi bir dinleyici olmayı ve ihtiyaç duyduğunda başkasına yardım eli uzatmayı da öğretir. Üstelik en güzel yanı, yapılması gereken işleri çok daha eğlenceli hâle getirmesidir.

FİLENİN SULTANLARI Çocuklar voleybola kaç yaşında başlamalı?

Takım çalışmasının çocuklara faydaları nelerdir?

1. Problem çözme becerilerini geliştirir

Çocuklar bir ekibin parçası olarak çalıştıklarında, karşılaştıkları sorunlara farklı açılardan bakmayı ve birlikte çözüm üretmeyi öğrenir. Ekip çalışması; çocukların farklı fikirleri denemesine, başkalarının bakış açılarını dinlemesine ve gerektiğinde uzlaşmasına yardımcı olur. Burada önemli olan yalnızca işi tamamlamak değildir. Çocuklar aynı zamanda yaratıcı düşünmeyi, iş birliği yapmayı ve başkalarının ortaya koyduğu katkıların değerini anlamayı öğrenir.

2. İletişim becerilerini güçlendirir

Ekip çalışması, çocukların düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmelerine, başkalarını dinlemelerine ve yaşanan anlaşmazlıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Bu da ileride sağlıklı ilişkiler kurmaları için önemli bir temel oluşturur. Aslında bu, yetişkinlerin bile hâlâ geliştirmeye çalıştığı bir beceri. Bu nedenle çocuklara ne kadar erken yaşta bu becerileri kazandırır ve pratik yapmaları için fırsat sunarsak o kadar iyi.

3. Empati ve saygıyı geliştirir

Ekip çalışmasını öğrenen çocuklar, herkesin farklı güçlü yönleri, zorlukları ve bakış açıları olduğunu fark etmeye başlar. Bu farklılıkların birer avantaj olduğunu görürler. Böylece başkalarının farklılıklarına saygı göstermeyi, birbirlerini desteklemeyi ve ihtiyaç duyulduğunda yardım etmeyi öğrenirler. Biraz daha fazla empati ve saygı, çocukların sosyal gelişiminde uzun vadede önemli bir fark yaratabilir.

4. Özgüveni artırır

Çocuğunuzun kendine güvenerek gülümsediğini görmekten daha güzel ne olabilir? Okulda kazandığı bir başarı ya da ilk kez cesaret edip yeni bir şey denemesi, onun özgüvenini artırır. Ekip çalışması da benzer şekilde çocukların özgüven kazanmasına yardımcı olabilir. Bir grubun parçası olduklarında ve kendi katkılarının önemli olduğunu gördüklerinde kendilerine olan inançları güçlenir. Yaptıklarıyla gurur duyar ve bir sonraki sefer yeniden denemek için daha istekli olurlar.

Çocuklara ekip çalışması nasıl öğretilir?

1. Birlikte oynayabilecekleri oyunlar seçin

Çocuklara ekip çalışmasını öğretmek için bunu resmi bir derse dönüştürmeye gerek yok. Hatta buna hiç gerek yok! Çocuklar ekip çalışmasını en iyi, deneyimleyerek öğrenir. Bunu öğretmenin en keyifli yollarından biri, doğal olarak iş birliğini teşvik eden oyunlar oynamaktır. Birlikte sessiz sinema oynamak veya ekip hâlinde bir hazine avına çıkmak bunlardan bazıları. Bu tür etkinlikler yalnızca eğlenceli anılar biriktirmelerini sağlamaz; aynı zamanda çocukların, hatta biz yetişkinlerin bile ekip çalışması becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

2. Onları ailece yaptığınız işlere dahil edin

Bir evin sorumluluklarını yerine getirmenin ne kadar emek istediğini anlatmaya gerek yok. Ancak bu işler, çocukları sürece dâhil etmek, üzerimizdeki yükü biraz olsun hafifletmek ve onlara ekip çalışmasını öğretmek için harika fırsatlar sunar. Birlikte yemek hazırlamak, ortak kullanılan bir alanı toplamak veya bahçede yan yana çalışmak gibi basit işler; çocuklara sorumluluk almayı, iletişim kurmayı ve ortak bir hedef için katkıda bulunmayı öğretir. Üstelik yapılacak işler listesini biraz daha eğlenceli hâle getirebilir.

3. Ders ve ödevlerde grup çalışmalarından yararlanın

İster evde eğitim yapıyor olun ister okuldan sonra çocuğunuzun ödevlerine yardımcı olun, ekip çalışmasını destekleyen etkinliklere yer vermek bu becerilerin gelişmesine katkı sağlar. Kardeşleri de sürece dâhil etmek ise işi daha da keyifli hâle getirebilir. Ortak bir hedef için birlikte çalışmak, kardeşler arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olur. Elbette her zaman sorunsuz ilerlemeyebilir; kardeşler arasında küçük tartışmalar kaçınılmazdır. Ancak birlikte hareket ettikleri her an, uzun vadede olumlu bir birikim oluşturur.

4. Grup sporlarına ve etkinliklerine katılmalarını destekleyin

Çocukları spor veya grup etkinliklerine dâhil etmek, ekip çalışması becerilerini doğal ve eğlenceli bir şekilde geliştirmeleri için harika bir fırsattır. Voleybol, basketbol, futbol veya hafta sonu oynanan basit bir takım oyunu; çocuklara iş birliği yapmayı, iletişim kurmayı ve ortak bir hedef doğrultusunda hareket etmeyi öğretir. Üstelik ekip çalışması yalnızca sporla sınırlı değildir. Robotik kulüpleri, koro veya müzikal tiyatro gibi grup etkinlikleri de çocukların daha büyük bir bütünün parçası olmanın ne anlama geldiğini görmelerini sağlar. Herkesin bir rolü vardır ve ortaya çıkan sonuca herkes katkıda bulunur.

5. Evde ekip çalışmasını siz modelleyin

Çocuklar yaptıklarımızı izler ve çoğu zaman bizi taklit eder. Bu nedenle ekip çalışmasını öğretmenin en etkili yollarından biri, bunu kendi davranışlarımızla göstermektir. Örneğin, eşinizle birlikte ev işlerini paylaşabilir, akşam yemeğinden sonra mutfağı beraber toparlayabilir veya evdeki bir işi birlikte tamamlayabilirsiniz. Akşam yemeği hazırlığını paylaşmak, çamaşırları birlikte katlamak ya da montajı zor bir mobilyayı sinirlenmeden kurmaya çalışmak bile ekip çalışmasına örnektir.

Bu anlar her zaman kolay olmayabiliyor. Ancak günlük anlar, çocuklara sağlıklı bir ekip çalışmasının gerçek hayatta nasıl göründüğünü göstermek için harika fırsatlardır. Üstelik biz de bu sırada kendi ekip çalışması becerilerimizi geliştirmiş oluruz.

6. Ekip çalışmasını anlatan hikâye ve kitaplardan yararlanın

Uyku öncesi kitap okumak, günü sakin bir şekilde tamamlamanın güzel yollarından biri. Aynı zamanda çocuklara yeni şeyler öğretmek için de harika bir fırsat. Çocuğunuza yatmadan önce zaten kitap okuyorsanız, arada sırada ekip çalışmasını ve iş birliğini konu alan kitaplara da yer verebilirsiniz.

FİLENİN SULTANLARI Sahada annelik ve spor: Anne olan milli voleybolcular

FİLENİN SULTANLARI Çocuğun voleybola yeteneği olup olmadığı nasıl anlaşılır?