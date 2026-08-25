Filenin Sultanları'nı izlerken bilmeniz gereken 10 terim

Filenin Sultanları'nın maçlarını izlerken smaç, blok, ace ya da libero gibi pek çok voleybol terimiyle karşılaşıyoruz. Peki bu terimler ne anlama geliyor? Voleybolu daha yakından tanımak ve maçları izlerken oyunu daha iyi anlamak isteyenler için, Filenin Sultanları'nı izlerken bilmeniz gereken 10 temel voleybol terimini derledik.

Manşet

İki kolun yan yana getirilip birleştirilerek topun kollara (bilek ile dirsek arasına) çarptırılarak karşılanması veya pas verilmesi tekniği.

Ace

Ace, voleybolda servis atan oyuncunun, rakibin topa düzgün şekilde müdahale edememesi sonucunda doğrudan sayı kazanmasıdır. Örneğin; servis rakip sahaya düşerse, rakip topa hiç dokunamazsa veya yaptığı karşılama hatasıyla top oyun dışına çıkarsa ace sayılır.

Blok

Blok, rakibin hücum vuruşunu file üzerinde karşılayarak topun kendi sahasına geçmesini engelleme hareketidir. Ön oyuncular, rakibin smaçını durdurmak veya hücumunu zorlaştırmak için ellerini file üzerine uzatır.

Blok-out

Blok-out, hücum oyuncusunun topu rakibin bloğuna çarptırarak topun bloktan sekip saha dışına çıkmasını sağlamasıdır. Bu durumda sayı hücum eden takıma gider.

Pipe

Pipe, arka alanda bulunan bir oyuncunun, genellikle orta bölgede ve 3 metre çizgisinin gerisinden yaptığı hücum vuruşudur. Özellikle hızlı ve güçlü bir hücum seçeneği olduğu için rakip bloğunu şaşırtmak amacıyla kullanılır.

Smaç

Smaç, oyuncunun topa sıçrayarak güçlü bir şekilde vurup rakip sahaya göndermesidir. Voleybolda en etkili hücum silahlarından biridir. Amaç, topu rakibin savunamayacağı bir noktaya göndererek doğrudan sayı kazanmaktır.

Plase

Plase, oyuncunun sert bir smaç vurmak yerine topu rakip sahada boş bir bölgeye kontrollü ve yumuşak şekilde bırakmasıdır. Amaç, rakibin savunmasının ulaşamayacağı bir noktayı bulmaktır.

Rally

Rally, servisin atılmasıyla başlayan ve topun oyun dışına çıkmasıyla sona eren oyun sürecidir. Top iki takım arasında gidip gelir; rally sonunda hata yapan ya da oyunu kazanan takım sayı alır.

Challenge

Challenge, takımın hakemin verdiği bir karara itiraz ederek pozisyonun video görüntüleriyle yeniden incelenmesini istemesidir. Topun saha içine mi dışına mı düştüğü, file teması veya blok teması gibi pozisyonlar challenge ile incelenebilir.

Parmak Pas

Parmak pas, oyuncunun topu iki elinin parmak uçlarıyla kontrol ederek takım arkadaşına aktarmasıdır. Genellikle pasör, hücum oyuncusuna smaç için uygun bir top hazırlamak amacıyla kullanır.

Servis

Servis, her rallinin başlangıcında oyuncunun topu kendi sahasının gerisinden rakip sahaya göndermesidir. Amaç, topu rakibin karşılamakta zorlanacağı bir noktaya göndererek oyuna avantajlı başlamaktır.