Çocuğun voleybola yeteneği olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir çocuğun voleybola yatkın olduğunu anlamak için yalnızca boyuna, fiziksel gücüne ya da topa ne kadar iyi vurduğuna bakmak yeterli değildir. Voleybol; koordinasyon, denge, reaksiyon hızı, sıçrama, mekânsal algı, hareketleri hızlı öğrenme ve takım içinde karar verebilme gibi pek çok becerinin bir arada kullanılmasını gerektirir. Üstelik çocukluk döneminde bu özelliklerin tamamının gelişmiş olması beklenmez. Önemli olan çocuğun zaman içinde nasıl geliştiğidir.

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Boy önemlidir ama tek başına belirleyici değildir

Voleybolda boy ve özellikle ilerleyen yaşlarda boy potansiyeli önemli bir avantaj sağlayabilir. Ancak küçük yaşta uzun olan her çocuk iyi bir voleybolcu olmayacağı gibi, kısa olan bir çocuğun da voleybola yatkın olmadığı söylenemez. Çocuğun sıçrama yeteneği, koordinasyonu, hareket kabiliyeti ve öğrenme hızı da en az boy kadar önemlidir. Özellikle çocukluk döneminde biyolojik gelişim henüz tamamlanmadığı için yalnızca mevcut boya bakarak gelecekteki sportif potansiyeli tahmin etmek yanıltıcı olabilir.

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Çocuğun topla ilişkisi bize ne söyler?

Voleybol bir top sporu olduğu için çocuğun topu takip edebilmesi, topun geliş yönünü tahmin edebilmesi ve el-göz koordinasyonunun iyi olması avantaj sağlayabilir. Ancak küçük yaşta topa çok iyi vuramaması önemli değildir. Yeni bir hareket gösterildiğinde bunu ne kadar çabuk öğrendiği daha önemli bir kriterdir. Çünkü voleybolda servis, manşet, parmak pas, smaç ve blok gibi tekniklerin zaman içinde öğrenilmesi gerekir.

Sıçrama ve koordinasyon önemli ipuçlarıdır

Çocuğun zıplarken bedenini kontrol edebilmesi, havadayken dengesini koruyabilmesi, yön değiştirebilmesi ve farklı hareketleri peş peşe yapabilmesi voleybol açısından değerli becerilerdir. Fakat bunların erken yaşta mükemmel olması gerekmez. Çocuğun hareket becerilerinin gelişime açık olması daha önemli bir göstergedir.

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Takım oyunundan hoşlanıyor mu?

Voleybol yalnızca fiziksel becerilerden oluşmaz. Oyuncuların birbirleriyle iletişim kurması, hata yaptığında oyuna devam edebilmesi, takım arkadaşlarına güvenmesi ve kendi rolünü takımın bütünü içinde görebilmesi gerekir. Bu nedenle çocuğun:

Başkalarıyla birlikte oynamaktan hoşlanması,

Başkalarıyla birlikte oynamaktan hoşlanması, İletişim kurabilmesi,

İletişim kurabilmesi, Kaybettiğinde yeniden deneyebilmesi,

Kaybettiğinde yeniden deneyebilmesi, Koçtan aldığı geri bildirimi uygulayabilmesi uzun vadede önemli olabilir.

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Profesyonel voleybolcular çocukken nasıldı?

Bugün profesyonel olan sporcuların çocukluk dönemine baktığımızda hepsinin küçük yaşta “mükemmel voleybolcu” görüntüsü vermediğini görüyoruz.

Elit sporcu gelişimi üzerine araştırmalar, sportif başarının yalnızca erken dönemde görülen fiziksel özelliklerle açıklanamayacağını; antrenman, motor beceriler, motivasyon, koçluk ve sosyal çevrenin birlikte etkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle çocuğun 8-10 yaşındaki performansından çok, birkaç yıl içinde ne kadar geliştiği daha anlamlı bir gösterge olabilir.

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En önemli nokta şudur

Çocuğunuzun voleybola yatkınlığını anlamak için “boyu yeterince uzun mu?” veya “topa çok iyi vuruyor mu?” sorularına takılmayın. Şunları gözlemleyin:

Hareketleri kolay öğreniyor mu?

Hareketleri kolay öğreniyor mu? Koordinasyonu gelişiyor mu?

Koordinasyonu gelişiyor mu? Sıçrama ve denge becerileri ilerliyor mu?

Sıçrama ve denge becerileri ilerliyor mu? Takım içinde oynamaktan keyif alıyor mu?

Takım içinde oynamaktan keyif alıyor mu? Hata yaptığında yeniden deniyor mu?

Hata yaptığında yeniden deniyor mu? Antrenmana kendi isteğiyle gitmek istiyor mu?

Antrenmana kendi isteğiyle gitmek istiyor mu? Voleybolu gerçekten seviyor mu?

Çocukluk döneminde sportif potansiyeli keşfetmenin en sağlıklı yolu, çocuğu erken yaşta “profesyonel olacak mı?” diye değerlendirmekten çok, hangi koşullarda geliştiğini ve spordan nasıl etkilendiğini gözlemlemektir.