Voleybol nedir ve nasıl oynanır?

Voleybol nedir?

Voleybol, altışar kişilik iki takımın, file ile ikiye bölünmüş bir sahada topu elle veya kolla karşı tarafın zeminine düşürmeye çalıştığı takım sporudur. Yedeklerle birlikte takım kadrosu en fazla 14 kişidir.

Voleybol nasıl oynanır?

Bir takım, topu karşı tarafa göndermeden önce kendi sahasında en fazla 3 kez dokunabilir (blok teması bu sayıya dahil değildir). Topa tutma veya taşıma yapılmadan vurulmalıdır. Aynı oyuncu üst üste iki kez topa vuramaz. Topun rakip sahaya düşmesi veya rakibin hata yapmasıyla sayı kazanılır. 25 sayıya ulaşan ilk takım seti kazanır (en az 2 sayı fark olmalıdır). 5 set üzerinden oynanır, 3 set kazanan takım maçı kazanır. Setlerde 2-2 eşitlik olursa, 15 sayı üzerinden oynanan karar (tie-break) seti oynanır. Servis hakkı her el değiştirdiğinde, oyuncular saat yönünde bir pozisyon kayarak yer değiştirir.

Bir maç kaç set?

Voleybol maçları toplam 5 set üzerinden oynanır ve 3 seti kazanan takım maçı galip tamamlar.

Set Sayısı: Bir takım ilk 3 seti kazandığında maç biter. Bu nedenle maçlar 3-0, 3-1 veya 3-2 skorlarıyla sonuçlanabilir.

Set Süresi: İlk 4 set 25 sayıya ulaşan takım tarafından kazanılır. Setin bitmesi için en az 2 sayı fark olması gerekir (örneğin; 24-24 eşitlik durumunda set 26-24 biter).

Karar Seti (Tie-break): Setlerde 2-2'lik eşitlik olması durumunda 5. ve son set oynanır. Bu set 15 sayı üzerinden oynanır ve yine en az 2 sayı farkla bitmesi gerekir.

Pasör ne yapar?

Pasör, voleybolda takımın hücumunu ve oyununu yöneten, futbol tabiriyle "oyun kurucu" konumundaki en kritik oyuncudur. Manşetle gelen topu, smaçörlerin en etkili şekilde vurabileceği yüksekliğe, hıza ve noktaya yönlendirir.

İkinci dokunuşu kural olarak pasör yapar. Rakip blokların pozisyonunu anlık analiz ederek topu hangi smaçöre atacağına karar verir. Oyunun gidişatına göre pas dağılımını dengeler (ön oyuncular, arka saha hücumları veya ortadan hızlı hücumlar). Rakip bloğu şaşırtacak pas yanılsamaları (pasör plasesi, ters pas) kullanarak kendi hücumcularını tekli bloğa veya boş sahaya çıkarır. Her hücumda top onun elinden geçtiği için sahadaki temposunu ve stratejisini doğrudan belirler.

Smaçör ne yapar?

Smaçör, voleybolda takımın temel sayı yükünü çeken, pasörün attığı pasları sert ve teknik vurarak rakip sahaya indiren ana hücum oyuncusudur. Voleybolda smaçörler görev alanlarına göre Köşe Smaçör (Smaçör) ve Pasör Çaprazı olarak ikiye ayrılır.

Temel görevleri sayı üretmektir. Pasörün kurduğu organizasyonları bitirici vuruşlarla (smaç, plase, blok-out) sayıya çevirmek. Köşe smaçörleri, rakibin attığı servisleri karşılayan (manşet alan) ana oyunculardan biridir. Ön hattayken rakip smaçörlerin ve pasör çaprazının hücumlarını file üstünde engellemek. Arka sahada olduklarında 3 metre çizgisinin gerisinden sıçrayarak hücum üretmek.

Orta oyuncu ne yapar?

Orta oyuncu, filenin ortasını kontrol eden, takımın en uzun ve hızlı oyuncusudur. Rakibin attığı smaçları durdurmak için hızla sağa sola kayarak blok oluşturur. Ayrıca pasörden gelen hızlı ve kısa pasları rakip defans yetişemeden ani smaçlarla sayıya çevirir veya rakip bloğu üzerine çekip kendi smaçörlerini rahatlatır. Arka sahaya geçtiğinde ise savunma yapmak üzere yerini liberoya bırakır.

Libero ne yapar ve neden farklı forma giyer?

Libero, takımın tamamen savunma ve manşet karşılamaya odaklanmış özel savunma uzmanıdır. Rakip servisleri karşılar, smaçları defans yapıp çıkarır ve pasörün işini kolaylaştıracak düzgün paslar atar. Arka sahaya geçen orta oyuncunun yerine oyuna girer. Bu değişimler hakeme bildirilmeden, duraksama yaşanmadan hızlıca yapılır ve takımın değişiklik hakkından düşmez. Ayrıca, servis atamaz, blok yapamaz, file seviyesinin üzerindeki bir topla hücum vuramaz.

Libero, arka sıra oyuncularının yerine girebilir; yani pozisyon numarası açısından 1, 5 ve 6'da bulunan oyuncuların yerine geçebilir. Libero ön sıra pozisyonlarına geçemez. FIVB'nin güncel 2025-2028 kurallarında da libero değişikliklerinin arka sıra oyuncularıyla yapılabildiği belirtiliyor. Libero, arka sıra oyuncularının yerine oyuna girer ve savunma ile manşet görevini üstlenir.

Liberonun farklı renk forma giymesinin tek nedeni hakemlerin, oyuncuların ve seyircilerin liberoyu kolayca ayırt edebilmesini sağlamaktır. Liberonun oyuna giriş-çıkış kuralları, pozisyon kısıtlamaları ve yapabileceği hamleler diğer oyunculardan çok farklı olduğu için, başhakem ve çizgi hakemleri onun kural ihlali yapıp yapmadığını (örneğin servis atıp atmadığını veya hücum yapıp yapmadığını) forması sayesinde anında takip edebilir.

Pasör çaprazı ne yapar?

Pasör çaprazı, voleybolda takımın en skorer ve ana hücum gücü olan oyuncudur. Sahadaki dizilişte pasörün tam çaprazında yer aldığı için bu ismi alır. Temel görevi sayı üretmektir; pasörün zor kaldığı veya sıkıştığı anlarda yüksek ve zor topları sayıya çeviren bitirici güçtür. Servis karşılama yani manşet görevinden muaf tutulur, böylece tüm enerjisini ve odağını hücuma verir. Hem ön sahanın sağ köşesinden hem de arka sahadan etkili smaçlar vurur. Sahanın sağ tarafında daha geniş bir vuruş açısına sahip oldukları için bu pozisyonda sıklıkla solak oyuncular tercih edilir.

Servis sırası nasıl belirlenir?

Servis sırası, maç başındaki kura ve sahada uygulanan dönüş (rotasyon) kuralına göre belirlenir.

1. İlk servis (Kura): Maç başlamadan önce başhakem iki takım kaptanıyla kura atışı yapar. Kurayı kazanan takım ilk sette servisi atacak tarafı veya sahayı seçer.

2. Maç içi servis sırası ve dönüş: Set başında takımlar koçlarının hakeme bildirdiği 6 kişilik diziliş sırasıyla sahaya çıkar. Servis atan oyuncu her zaman 1 numaralı pozisyondaki (sağ arka) oyuncudur.

Sayıyı servisi atan takım kazanırsa; servis sırası veya oyuncu değişmez. Aynı oyuncu servis atmaya devam eder. Sayıyı servisi karşılayan takım kazanırsa; takım hem sayıyı hem de servis atma hakkını kazanır. Servisi atmadan önce takımdaki tüm oyuncular saat yönünde bir pozisyon kayarak döner. Böylece 2 numaradaki (sağ ön) oyuncu 1 numaraya geçer ve yeni servisçi olur. Her servis hakkı kazanıldığında bu dönüş tekrarlanır; böylece sahada bulunan 6 oyuncunun tamamı sırayla servis atmış olur.

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