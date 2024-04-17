Stresi azaltan 5 spor

Egzersiz yapmak stresi atmanın ve ruh halinizi iyileştirmenin harika bir yolu...

Stresi azaltan 5 spor
Sağlık
Giriş: 17 Nisan 2024 09:44
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Egzersiz yapmanın kortizol düzeylerini (diğer adıyla vücudun stres hormonunu) düşürdüğü ve endorfin (mutluluk hormonu) salgıladığı artıkb ilinen bir gerçek. Yaptığınız sporu bir parkta, ormanda, plajda veya doğayla iç içe herhangi bir alanda yaptığınızda doğanın faydalarından da yararlanırsınız! Bu nedenle, spor yaparken normalden daha fazla mutluluk elde etmek için doğayla daha fazla zaman geçirebileceğiniz, sakinleştirici 5 açık hava sporunu ve stres azaltıcı etkilerini sizin için derledik.


Doğa yürüyüşü

Yürüyüş yapabileceğiniz bir alanınız varsa en kısa sürede oraya gidin. Parkur konusunda endişelenmeyin; yalnızca bitkilerle, çimenlerle ve ağaçlarla çevrili olmanın bile stresle mücadelede ciddi faydaları vardır. Konuya ilişkin bir örnek olarak yapılan bir çalışma; yeşil alanlarda yürüyüş yapmanın beyninizde meditasyonla aynı etkiye sahip olduğunu keşfetti. O halde yürüyüşe çıkarak stresten kurtulmaya "evet" deyin!


Yürüyüş veya koşu

Spor salonuna gitmek yerine yürüyüş veya koşu rutininizi dışarıda yapın. Mahallenizde yürüyüşe çıkın, açık hava parkurunda koşu yapın ya da sizi dışarıya ve doğaya çıkarabilecek herhangi bir yere gidin.


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Yoga

Hafif egzersizlerle ruh halinizi nasıl yükselteceğinizi merak ediyorsanız, yoga en iyi seçenek olabilir. İster yeni başlıyor olun, ister kendinizi bir usta olarak görüyor olun... Yoga, vücudunuzu güçlendirme ve beyninizi sakinleştirme konusunda başka hiçbir fiziksel aktivitenin olmadığı kadar eşsiz bir yeteneğe sahip. Güzel günlerde pratiğinizi dışarıya taşıyarak bir sonraki aşamaya gelmeyi hedefleyin. Doğanın sağlık açısından faydalarının, yoga yapmanın stresi azaltan ve ruh halinizi iyileştirici etkilerini artırdığını hemen göreceksiniz. Kötü havalarda ise aynı rahatlatıcı etkiyi elde etmek için akışınızı sürdürürken bir doğa sesleri uygulamasından faydalanmayı deneyin.


Baketbol, beyzbol veya voleybol

İster parkta ister plajda olun, açık havada spor yapmak kapalı mekanlarda spor yapmaktan çok daha iyidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi hem egzersiz yapmak hem de doğayla iç içe olmak stres hormonlarını azaltır ve size mutluluk sağlar. Çok fazla güneş cildiniz için zararlı olabilir. Bu yüzden sahaya çıkmadan önce biraz güneş kremi kullanmayı unutmayın.


Yüzme, sörf veya diğer su sporları

Daha mutlu olmanın yollarını arıyorsanız su sporları sizin için mükemmel bir stres atma seçeneği olabilir. Pek çok açık havuz yeşil alanlarla çevrili olduğundan yüzmenin stres azaltıcı faydalarını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Göller, nehirler, okyanuslar ve denizler gibi su kütlelerin yakınlarında oturanlar, bir çalışmaya göre rahatlama hissine daha rahat kavuşabiliyorlar. Bu nedenle yüzmeye gitmek, sörf yapmak, kürek çekmeye gitmek veya diğer su sporlarını yapmak stresinizin son derece azalmasını sağlayabilir.



Referans: "5 Stress Relief Sports to Boost Your Mood". Şuradan alındı: https://www.stives.com/5-stress-relief-sports-to-boost-your-mood.


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