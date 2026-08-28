“Çocuğumu voleybola kaç yaşında başlatmalıyım?” sorusunun tek bir doğru cevabı yoktur. Çünkü voleybolla tanışmak, düzenli voleybol eğitimi almak ve yalnızca voleybola odaklanmak aynı şeyler değildir. Çocuğun yaşı kadar gelişim düzeyi, temel hareket becerileri ve programın nasıl yapılandırıldığı da önemlidir.

Çocuklar voleybola kaç yaşında başlamalı?

Amerikan Pediatri Akademisi, çoğu çocuk için organize sporlara başlamada 6 yaş civarının uygun olabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni, bu yaşlarda çocukların çeşitli organize sporlar için gerekli temel becerileri kazanmaya başlaması. Ancak bu, “6 yaşından önce spor yapılmamalı” anlamına gelmiyor.

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6 yaşından küçük çocuklarda koşma, yüzme, yuvarlanma, atma ve yakalama gibi temel hareket becerilerinin serbest oyun ve aktif hareket yoluyla geliştirilmesi öneriliyor. Dolayısıyla 4-5 yaşındaki bir çocuğu mutlaka voleybol kursuna göndermek gerekmiyor. Bu yaşlarda top oyunları, koşma, sıçrama, denge ve farklı hareketleri içeren oyunların; çocuğun fiziksel becerilerini geliştirmek için yeterli olabileceği belirtiliyor.

Voleybola ne zaman başlanabilir? Voleybola başlamak için uygun yaş hangisidir?

Voleybola özgü başlangıç için tek bir evrensel yaş belirlenmiş değil. Ancak çocuklara yönelik voleybol programları daha küçük yaşlarda da uygulanabiliyor. Örneğin Volleyball Canada'nın gelişim modelinde 6-9 yaş aralığı, voleybolun temel hareket ve oyunlarla tanıtıldığı bir dönem olarak ele alınıyor. Bu yaş grubunda amaç doğrudan yüksek performans değil; oyun, hareket becerileri ve spora olumlu bir ilk deneyim kazandırmak.

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Voleybol konusunda önde gelen ülkelerden biri olan Kanada'da, Volleyball Canada'nın güncel gelişim materyallerinde de çocukların voleybolla ilk karşılaşmasının yaklaşık 6-9 yaş döneminde, yaşa uygunlaştırılmış oyunlarla yapılması öneriliyor. Örneğin Smashball ve 4'e 4 Tripleball gibi oyun formatları, çocukların gelişim düzeyine göre oyunu basitleştiriyor. 6-12 yaş grubunda, voleybolu çocuklara tanıtmak için geliştirilmiş formatlar öne çıkıyor. Daha küçük saha, alçak file, hafif top ve basitleştirilmiş kurallar kullanılan voleybol dersleri, çoğunlukla bu yaş için başlangıç niteliğinde oluyor.

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Türkiye'de durum nasıl?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun mevcut yarışma kategorilerinde kadın ve erkeklerde 11 yaş altı (U11) kategorisi bulunuyor. Bu, çocukların voleybola ancak 11 yaşında başlayabileceği anlamına gelmiyor; federasyonun resmi müsabaka kategorisini gösteriyor. Dolayısıyla “TVF'nin ilk kategorisi U11, o halde voleybola 11 yaşında başlanır” şeklinde bir çıkarım yapmak doğru olmadığı gibi, voleybol antrenmanlarına aktif başlama yaşından önce de voleybola hazırlık niteliğinde bir spor mantığı çocuklar için daha doğru bir hazırlık olabiliyor.

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Voleybola başlangıç: 6-9 yaş arası

Bu yaşlarda voleybol eğitiminin, yetişkin voleybolunun küçültülmüş hali olması gerekmiyor. Çocuğun gelişim düzeyine uygun programlarda; koşma ve sıçrama, denge ve koordinasyon, topu takip etme ve kontrol etme, temel voleybol hareketleri, basit oyun kuralları gibi beceriler oyun yoluyla çalışılabiliyor. 9-12 yaş döneminde ise temel spor becerileriyle birlikte voleybola özgü becerilerin daha sistematik biçimde öğrenilmesi öne çıkıyor.

"İyi voleybolcu" olmak için erken mi başlamalı?

Amerikan Pediatri Akademisi, çoğu spor için çocukların ergenlikten önce tek bir spora yoğun biçimde uzmanlaşmasının gerekli olmadığını; farklı sporların denenmesinin ve temel hareket becerilerinin geliştirilmesinin tercih edilmesini öneriyor. Erken ve yoğun uzmanlaşma ise aşırı kullanım yaralanmaları, aşırı antrenman ve tükenmişlik riskleriyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle 6 yaşında voleybola başlayan bir çocuğun, 9 yaşında başlayan bir çocuktan mutlaka daha başarılı olacağını söylemek çok mümkün görünmüyor. Peki çocuk ne zaman daha ciddi çalışmaya başlayabilir?

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Çocuğun gelişimi ilerledikçe voleybol antrenmanlarının içeriği daha teknik ve yapılandırılmış hale gelebilir ancak antrenman yoğunluğu için tek bir doğru yaklaşım öne çıkmıyor. Örneğin Volleyball Canada'nın gelişim modelinde yaklaşık 9-12 yaş dönemi, temel spor becerilerinin ve voleybola özgü becerilerin daha sistematik biçimde öğrenildiği dönem olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 13 yaş ve sonrasında ise fiziksel kapasite ve voleybol becerilerinin geliştirilmesine daha fazla ağırlık veriliyor. Bu yaş aralıklarının yaklaşık olduğu ve gelişimsel farklılıkların dikkate alınması gerektiği özellikle belirtiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin, uygun yaştan ziyade çocuğumun yaşına ve gelişimine uygun voleybol programı arayışında olmaları daha doğru bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

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Özetle; çocuk 6 yaşından önce de top ve hareket oyunlarıyla voleybola hazırlık niteliğinde deneyimler yaşayabilir. Yaklaşık 6-9 yaş arasında voleybol, yaşa uygun oyun formatlarıyla tanıtılabilir. 9-12 yaş arasında voleybola özgü becerilerin daha sistematik biçimde öğretilmesi mümkündür. Ancak bunlar kesin sınırlar değildir. Erken başlamak, tek başına gelecekte başarılı bir voleybolcu olmanın göstergesi değildir. Çocukluk döneminde asıl amaç, sporu çocuğun gelişim düzeyine uygun, eğlenceli ve sürdürülebilir bir deneyim haline getirmektir.

Referanslar: American Academy of Pediatrics. "Organized Sports for Children, Preadolescents, and Adolescents", AAP "Sports Specialization and Intensive Training in Young Athletes" AAP "Sports Specialization and Intensive Training

Volleyball Canada "Long Term Athlete Development (LTAD), "Developing Physical Literacy through Stage-Appropriate Games", "Stage-Appropriate Games

Volleyball Canada – Smashball (ages 6-12).

Türkiye Voleybol Federasyonu – TVF Yarışma Talimatı Değişikliği Hakkında Önemli Duyuru (2025).

FİLENİN SULTANLARI Çocuğun voleybola yeteneği olup olmadığı nasıl anlaşılır?

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Ancak bu isim, Avrupa ikinciliği elde edildikten sonra resmî olarak verilen bir unvan gibi değil, turnuva sırasında ortaya çıkan bir niteleme olarak kabul ediliyor. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Daniele Santarelli Daniele Santarelli, Filenin Sultanları'nın başantrenörü ve Türk kadın voleybolunun son dönemdeki büyük başarılarının mimarlarından biri. İtalyan antrenör, Türkiye'nin başına 2023 yılında geçti. Göreve geldiği yıl Filenin Sultanları'na tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşattı. Santarelli yönetimindeki Türkiye, 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Ardından aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez altın madalyaya ulaştı. Böylece Türkiye, 2023'te hem VNL hem de Avrupa Şampiyonası kupasını kazanarak dünya sıralamasında da zirveye yükseldi. Santarelli'nin başarısı Türkiye ile sınırlı değil. Türkiye'ye gelmeden önce Sırbistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Şampiyonası'nı kazandı. Ayrıca kulüp düzeyinde İtalya'nın güçlü ekiplerinden Imoco Conegliano ile 2019 ve 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonlukları yaşadı. Böylece farklı milli takımlarla ve kulüplerle üst düzey başarılar elde eden bir teknik adam olarak öne çıktı. Türkiye'deki görevinde yalnızca yıldız oyunculara değil, genç oyuncuların milli takım seviyesinde deneyim kazanmasına da önem veren Santarelli, kadroda farklı rotasyonlar kullanmasıyla dikkat çekiyor. 2025'te Türkiye'nin VNL finallerine kalmasında da takımın başında yer aldı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Eda Erdem Dündar Eda Erdem Dündar, Türk voleybolunun en önemli isimlerinden ve uzun yıllardır Filenin Sultanları'nın kaptanı. 2005 yılında A Milli Takım forması giymeye başlayan Erdem, 300'ün üzerinde kez milli formayı giyerek takımın en deneyimli oyuncularından biri oldu. Kaptanlığını yaptığı Filenin Sultanları ile 2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarının yanı sıra, 2025 Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen Türkiye kadrosunun önemli parçalarından biri oldu. Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası'nı gümüş madalyayla tamamladı ve Erdem turnuvanın En İyi Orta Oyuncusu seçildi. Eda Erdem'in bireysel kariyerindeki en dikkat çekici rekorlardan biri ise Avrupa Şampiyonası'nda dört kez üst üste En İyi Orta Oyuncu seçilmesi. 2015, 2017, 2019 ve 2021 Avrupa Şampiyonalarında bu ödülü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk voleybolcu oldu. Ayrıca 2018 ve 2021 Milletler Ligi'nde de turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi. Kısacası Eda Erdem; kaptanlığı, istikrarı, blokları ve uzun milli takım kariyeriyle yalnızca Filenin Sultanları'nın değil, Türk voleybol tarihinin sembol isimlerinden biri. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Zehra Güneş Zehra Güneş, Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli orta oyunculardan biri. Genç yaşta milli takımlarda forma giymeye başlayan Güneş, 2023'te Filenin Sultanları'nın tarihindeki ilk Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan kadronun önemli parçalarından biri oldu. Finalde Çin'i 3-1 mağlup eden Türkiye'nin şampiyonluğunda Güneş, turnuvanın "En İyi Blok Yapan Orta Oyuncusu" seçilerek rüya takımda yer aldı. Güneş, aynı yıl 2023 Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluk yaşayan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı ve turnuvanın "En İyi Orta Oyuncusu" seçildi. Bireysel başarıları genç yaşlarda başlayan Zehra Güneş, 2017 U20 Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" seçilerek uluslararası arenada dikkat çekti. Kulüp kariyerinde de önemli başarılara imza atan Güneş, 2021 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda En İyi Orta Oyuncu ödülünü aldı. Başarıları 2026'da da devam etti. VakıfBank ile 2026 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Güneş, turnuvanın rüya takımında En İyi Orta Oyunculardan biri seçildi. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Melissa Vargas Melissa Vargas, 2023 yılında Türk vatandaşlığı kazanarak Filenin Sultanları forması giymeye başlayan Küba doğumlu yıldız oyuncu. Türkiye ile çıktığı ilk büyük turnuva olan 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) takımın şampiyonluğunda başrol oynadı ve turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Türkiye'nin tarihindeki ilk VNL şampiyonluğunda Vargas, hücum gücü ve servisleriyle takımın en önemli silahlarından biri oldu. Vargas'ın 2023'teki başarısı bununla sınırlı kalmadı. Aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmasına büyük katkı sağladı. Sırbistan ile oynanan finalde 41 sayı üreterek olağanüstü bir performans sergileyen Vargas, finalin MVP'si seçildi. FIVB, bu 41 sayılık performansı Avrupa Şampiyonası finallerindeki en etkileyici performanslardan biri olarak değerlendirdi. Vargas'ın dikkat çeken özelliklerinden biri de servis hızındaki gücü. 2023 Avrupa Şampiyonası'nda saatte 112,7 km hıza ulaşan servisi, turnuvanın en hızlı servislerinden biri olarak öne çıktı. Güçlü smaçları ve servisleri nedeniyle kısa sürede "Vargas füzesi" olarak anılmaya başladı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Hande Baladın Hande Baladın, Türk voleybolunun önemli smaçörlerinden biri ve uzun yıllardır Filenin Sultanları'nın formasını giyen başarılı oyunculardan. Milli takım kariyerinin yanı sıra altyapı kategorilerinde de önemli başarılara imza atan Baladın, 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin şampiyonluğunda başrol oynayarak turnuvanın MVP'si ve En İyi Köşe Smaçörü seçildi. A Milli Takım seviyesinde de önemli başarılara ulaşan Baladın, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya karşısında 18 sayı üreterek Türkiye'nin olimpiyat biletini almasında önemli rol oynadı. Bu sonuç, Filenin Sultanları'nın tarihinde ikinci kez Olimpiyat Oyunları'na katılmasını sağladı. Baladın, 2023 yılında Filenin Sultanları'nın tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan kadronun da önemli parçalarından biriydi. Bireysel performansıyla da sık sık öne çıkan Baladın, milli takım formasıyla önemli maçlarda yüksek skorlar üretti. 2021 Milletler Ligi'nde Belçika karşısında 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Gizem Örge Gizem Örge, Türk voleybolunun en başarılı liberolarından biri ve özellikle savunmadaki refleksleri, oyun okuma becerisi ve kritik toplardaki performansıyla Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden. Uzun bir aranın ardından 2023'te yeniden milli takım kadrosuna dönen Örge, dönüşünü Milletler Ligi şampiyonluğu ve turnuvanın En İyi Libero ödülüyle taçlandırdı. Böylece Türkiye'nin tarihindeki ilk VNL şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. 2023, Örge'nin milli takım kariyerindeki en özel yıllardan biri oldu. Aynı yıl Filenin Sultanları ile Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı. Türkiye'nin finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Örge, savunmadaki performansıyla dikkat çekti. Örge'nin turnuvadaki performansı bireysel bir ödülle de karşılığını buldu. 2023 Avrupa Şampiyonası'nın En İyi Libero'su seçilen Gizem, CEV'in oluşturduğu Rüya Takım'da yüzde 92 oyla libero pozisyonunda ilk sırada yer aldı. Böylece aynı yıl hem Milletler Ligi'nin hem de Avrupa Şampiyonası'nın en iyi liberosu seçilerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Kariyerinde kulüp düzeyinde de çok sayıda başarı bulunan Örge, özellikle VakıfBank ve Fenerbahçe formalarıyla Türkiye ve Avrupa'da önemli kupalar kazandı. Milli takım seviyesinde ise 2014 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 2015 U23 Dünya Şampiyonası ikinciliği gibi dereceleri bulunuyor. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri İlkin Aydın İlkin Aydın, Türk voleybolunun genç kuşak smaçörlerinden ve Galatasaray altyapısından yetişerek A Milli Takım'a kadar yükselen önemli oyunculardan biri. Filenin Sultanları'nın 2023 Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan kadrosunda yer alan Aydın, aynı yıl Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği kadroda da bulundu. Aydın, milli takımın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan Paris 2024 Olimpiyatları'nda da kadroda yer aldı. Filenin Sultanları'nın olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde ederek dördüncü olduğu turnuvada Aydın, özellikle savunma katkısı ve çok yönlü oyunuyla takımın alternatiflerinden biri oldu. 2025 yılında da milli takım kadrosunda yer alan Aydın, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda tarihindeki ilk madalyasını kazanarak dünya ikincisi olduğu kadronun bir parçasıydı. İlkin Aydın'ın dikkat çeken özelliklerinden biri, yalnızca hücumda değil servis, savunma ve manşet karşılamada da katkı sağlayabilmesi. Bu çok yönlülüğü sayesinde farklı rotasyonlarda görev alabilen Aydın, Filenin Sultanları'nın geniş kadrosunda önemli bir alternatif haline geldi. 2026 sezonunda da milli takım kadrosunda yer alarak takımın Milletler Ligi'nde finale yükselen kadrosunun bir parçası oldu. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Elif Şahin Elif Şahin, Türk voleybolunun genç nesil pasörlerinden biri. Altyapı milli takımlarından itibaren Filenin Sultanları'na uzanan kariyerinde 2017'de U18 Milli Takımı, 2019'da ise U20 Milli Takımı kadrolarında yer alarak genç yaşta milli takım deneyimi kazandı. A Milli Takım seviyesinde özellikle 2023 yılı, Elif Şahin'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı kadroda yer alan Şahin, aynı yaz Avrupa Şampiyonası'nda da finale çıkan takımın pasörlerinden biriydi. Şahin, genç yaşına rağmen farklı milli takım seviyelerinde edindiği deneyim ve oyun kuruculuğuyla dikkat çekiyor. 2021'de Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan geniş milli takım kadrosunda da yer alan pasör, böylece A Milli Takım havuzundaki yerini erken yaşlarda sağlamlaştırdı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Sinead Jack-Kısal Sinead Jack Kısal, Trinidad ve Tobago doğumlu, orta oyuncu pozisyonunda görev yapan deneyimli bir voleybolcu. 2019 yılında Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlenmesinin ardından Türk vatandaşlığı kazanan Jack Kısal, 2025 yılında ilk kez Filenin Sultanları kadrosunda yer aldı. Böylece uzun yıllar Trinidad ve Tobago Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Türkiye Milli Takımı'nın bir parçası oldu. Jack Kısal, milli takım kariyerinden önce de uluslararası arenada önemli bireysel başarılara imza attı. 2013 NORCECA Şampiyonası, 2017 Pan Amerikan Kupası ve 2018 Orta Amerika ve Karayipler Oyunları'nda "En İyi Orta Oyuncu" seçildi. Ayrıca Japonya Ligi'nde 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında da aynı ödüle layık görüldü. Eczacıbaşı formasıyla 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan kadroda yer aldı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Saliha Şahin Saliha Şahin, Türk voleybolunun başarılı smaçörlerinden biri. Karayolları altyapısından yetişen Şahin, 2018'de Eczacıbaşı'na transfer olarak üst düzey kulüp kariyerine adım attı. Altyapı milli takımlarında da önemli başarılara imza atan oyuncu, 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk yaşadı. Ayrıca U20 Dünya Şampiyonası'nda dördüncülük elde eden kadroda yer aldı. A Milli Takım seviyesinde ise Şahin, 2023 Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları kadrosunun bir parçası oldu. Türkiye'nin tarihindeki ilk VNL şampiyonluğuna ulaşan takımda yer alan Şahin, böylece milli takım kariyerinin en önemli başarılarından birini elde etti. Kulüp kariyerinde de önemli kupalar kazanan Şahin, Eczacıbaşı ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası ve 2021-22 CEV Kupası şampiyonluklarını yaşadı. 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş, 2022'de ise bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Yaprak Erkek Yaprak Erkek, Türk voleybolunun genç kuşak smaçörlerinden biri. 2001 doğumlu oyuncu, voleybola İlbank altyapısında başladı ve 2022'den bu yana Eczacıbaşı forması giyiyor. Milli takım kariyerinde altyapıdan itibaren dikkat çeken Erkek, 2017 U18 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin dördüncü olduğu kadroda yer aldı ve bronz madalya maçında takımının en skorer oyuncusu olarak 16 sayı üretti. Yaprak Erkek, genç milli takımlardaki deneyiminin ardından A Milli Takım seviyesinde de önemli organizasyonlarda forma giydi. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya, 2022 Akdeniz Oyunları'nda ise gümüş madalya kazanan kadrolarda yer aldı. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde de Filenin Sultanları'nın kadrosunda bulunan Erkek, turnuvada 102 sayı üretti; bunun 96'sını hücum, 4'ünü blok ve 2'sini servis sayısından elde etti. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Deniz Uyanık Deniz Uyanık, Türk voleybolunun yükselen orta oyuncularından biri. 25 Haziran 2001 doğumlu Uyanık, 195 cm boyuyla özellikle blokları ve hızlı hücumlarıyla öne çıkıyor. Uyanık'ın kariyerindeki önemli bireysel başarılardan biri, 2022-23 Sultanlar Ligi sezonunda "En Çok Blok Yapan Oyuncu" seçilmesi. Bu başarısı, genç yaşta ligin en etkili blokörlerinden biri olduğunu gösterdi. A Milli Takım'a ilk kez 2024 yılında davet edilen Uyanık, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde milli formayla ilk maçına çıktı. Fransa karşısındaki ilk milli maçında 16 sayı üreterek dikkat çekici bir başlangıç yaptı. 2025'te ayrıca Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğunu kazanan kadrosunda yer aldı ve turnuvanın En İyi Blok Yapan Oyuncusu seçildi. 2026 ise Uyanık için önemli bir dönüm noktası oldu. VakıfBank ile CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları yaşarken, Filenin Sultanları ile 2026 Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğu kazandı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Cansu Özbay Cansu Özbay, Türk voleybolunun öne çıkan pasörlerinden biri. 17 Ekim 1996'da İzmir'de doğan Özbay, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 6 Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza atan Özbay, 2018 Milletler Ligi'nde bronz, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı. Kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri ise 2023 oldu. Filenin Sultanları'nın tarihindeki ilk Milletler Ligi ve ilk Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarını kazandığı kadrolarda yer alan Özbay, 2023 Milletler Ligi'nde En İyi Pasör seçildi. Özbay, bireysel başarılarıyla da dikkat çekiyor. 2018 Milletler Ligi, 2022 ve 2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde En İyi Pasör seçildi. Ayrıca 2021 Türkiye Süper Kupa'da MVP, 2025 Sultanlar Ligi'nde ise En Değerli Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Olimpiyat deneyimi de bulunan Cansu Özbay, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Paris 2024'te Filenin Sultanları'nın tarihindeki en iyi olimpiyat derecesi olan dördüncülüğü elde eden kadronun pasörlerinden biriydi. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Derya Cebecioğlu Derya Cebecioğlu, Türk voleybolunun genç kuşak smaçörlerinden biri. Altyapı milli takımlarından itibaren dikkat çeken Cebecioğlu, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" seçilerek kariyerinin erken döneminde önemli bir bireysel başarı elde etti. Türkiye turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. 2017 U18 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin dördüncü olduğu kadroda yer aldı ve turnuvanın son maçında 13 sayı üretti. Aynı jenerasyonda daha sonra 2019 U20 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin dördüncülük elde ettiği kadronun da parçası oldu. Milli takım kariyerinde A Milli Takım seviyesine yükselen Cebecioğlu, özellikle 2023 Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarını kazanan Filenin Sultanları kadrosunda yer almasıyla önemli bir başarıya imza attı. Genç yaşta başlayan milli takım yolculuğu, onu Türkiye'nin üst düzey kadrosunun önemli smaçör alternatiflerinden biri haline getirdi. Cebecioğlu'nun genç yaşlardan itibaren liderlik özellikleri de dikkat çekti. 2019 U20 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin takım kaptanlığını üstlendi.