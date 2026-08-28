“Çocuğumu voleybola kaç yaşında başlatmalıyım?” sorusunun tek bir doğru cevabı yoktur. Çünkü voleybolla tanışmak, düzenli voleybol eğitimi almak ve yalnızca voleybola odaklanmak aynı şeyler değildir. Çocuğun yaşı kadar gelişim düzeyi, temel hareket becerileri ve programın nasıl yapılandırıldığı da önemlidir.
Çocuklar voleybola kaç yaşında başlamalı?
Amerikan Pediatri Akademisi, çoğu çocuk için organize sporlara başlamada 6 yaş civarının uygun olabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni, bu yaşlarda çocukların çeşitli organize sporlar için gerekli temel becerileri kazanmaya başlaması. Ancak bu, “6 yaşından önce spor yapılmamalı” anlamına gelmiyor.
6 yaşından küçük çocuklarda koşma, yüzme, yuvarlanma, atma ve yakalama gibi temel hareket becerilerinin serbest oyun ve aktif hareket yoluyla geliştirilmesi öneriliyor. Dolayısıyla 4-5 yaşındaki bir çocuğu mutlaka voleybol kursuna göndermek gerekmiyor. Bu yaşlarda top oyunları, koşma, sıçrama, denge ve farklı hareketleri içeren oyunların; çocuğun fiziksel becerilerini geliştirmek için yeterli olabileceği belirtiliyor.
Voleybola ne zaman başlanabilir? Voleybola başlamak için uygun yaş hangisidir?
Voleybola özgü başlangıç için tek bir evrensel yaş belirlenmiş değil. Ancak çocuklara yönelik voleybol programları daha küçük yaşlarda da uygulanabiliyor. Örneğin Volleyball Canada'nın gelişim modelinde 6-9 yaş aralığı, voleybolun temel hareket ve oyunlarla tanıtıldığı bir dönem olarak ele alınıyor. Bu yaş grubunda amaç doğrudan yüksek performans değil; oyun, hareket becerileri ve spora olumlu bir ilk deneyim kazandırmak.
Voleybol konusunda önde gelen ülkelerden biri olan Kanada'da, Volleyball Canada'nın güncel gelişim materyallerinde de çocukların voleybolla ilk karşılaşmasının yaklaşık 6-9 yaş döneminde, yaşa uygunlaştırılmış oyunlarla yapılması öneriliyor. Örneğin Smashball ve 4'e 4 Tripleball gibi oyun formatları, çocukların gelişim düzeyine göre oyunu basitleştiriyor. 6-12 yaş grubunda, voleybolu çocuklara tanıtmak için geliştirilmiş formatlar öne çıkıyor. Daha küçük saha, alçak file, hafif top ve basitleştirilmiş kurallar kullanılan voleybol dersleri, çoğunlukla bu yaş için başlangıç niteliğinde oluyor.
Türkiye'de durum nasıl?
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun mevcut yarışma kategorilerinde kadın ve erkeklerde 11 yaş altı (U11) kategorisi bulunuyor. Bu, çocukların voleybola ancak 11 yaşında başlayabileceği anlamına gelmiyor; federasyonun resmi müsabaka kategorisini gösteriyor. Dolayısıyla “TVF'nin ilk kategorisi U11, o halde voleybola 11 yaşında başlanır” şeklinde bir çıkarım yapmak doğru olmadığı gibi, voleybol antrenmanlarına aktif başlama yaşından önce de voleybola hazırlık niteliğinde bir spor mantığı çocuklar için daha doğru bir hazırlık olabiliyor.
Voleybola başlangıç: 6-9 yaş arası
Bu yaşlarda voleybol eğitiminin, yetişkin voleybolunun küçültülmüş hali olması gerekmiyor. Çocuğun gelişim düzeyine uygun programlarda; koşma ve sıçrama, denge ve koordinasyon, topu takip etme ve kontrol etme, temel voleybol hareketleri, basit oyun kuralları gibi beceriler oyun yoluyla çalışılabiliyor. 9-12 yaş döneminde ise temel spor becerileriyle birlikte voleybola özgü becerilerin daha sistematik biçimde öğrenilmesi öne çıkıyor.
"İyi voleybolcu" olmak için erken mi başlamalı?
Amerikan Pediatri Akademisi, çoğu spor için çocukların ergenlikten önce tek bir spora yoğun biçimde uzmanlaşmasının gerekli olmadığını; farklı sporların denenmesinin ve temel hareket becerilerinin geliştirilmesinin tercih edilmesini öneriyor. Erken ve yoğun uzmanlaşma ise aşırı kullanım yaralanmaları, aşırı antrenman ve tükenmişlik riskleriyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle 6 yaşında voleybola başlayan bir çocuğun, 9 yaşında başlayan bir çocuktan mutlaka daha başarılı olacağını söylemek çok mümkün görünmüyor. Peki çocuk ne zaman daha ciddi çalışmaya başlayabilir?
Çocuğun gelişimi ilerledikçe voleybol antrenmanlarının içeriği daha teknik ve yapılandırılmış hale gelebilir ancak antrenman yoğunluğu için tek bir doğru yaklaşım öne çıkmıyor. Örneğin Volleyball Canada'nın gelişim modelinde yaklaşık 9-12 yaş dönemi, temel spor becerilerinin ve voleybola özgü becerilerin daha sistematik biçimde öğrenildiği dönem olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 13 yaş ve sonrasında ise fiziksel kapasite ve voleybol becerilerinin geliştirilmesine daha fazla ağırlık veriliyor. Bu yaş aralıklarının yaklaşık olduğu ve gelişimsel farklılıkların dikkate alınması gerektiği özellikle belirtiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin, uygun yaştan ziyade çocuğumun yaşına ve gelişimine uygun voleybol programı arayışında olmaları daha doğru bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.
Özetle; çocuk 6 yaşından önce de top ve hareket oyunlarıyla voleybola hazırlık niteliğinde deneyimler yaşayabilir. Yaklaşık 6-9 yaş arasında voleybol, yaşa uygun oyun formatlarıyla tanıtılabilir. 9-12 yaş arasında voleybola özgü becerilerin daha sistematik biçimde öğretilmesi mümkündür. Ancak bunlar kesin sınırlar değildir. Erken başlamak, tek başına gelecekte başarılı bir voleybolcu olmanın göstergesi değildir. Çocukluk döneminde asıl amaç, sporu çocuğun gelişim düzeyine uygun, eğlenceli ve sürdürülebilir bir deneyim haline getirmektir.
Referanslar: American Academy of Pediatrics. "Organized Sports for Children, Preadolescents, and Adolescents", AAP "Sports Specialization and Intensive Training in Young Athletes" AAP "Sports Specialization and Intensive Training
Volleyball Canada "Long Term Athlete Development (LTAD), "Developing Physical Literacy through Stage-Appropriate Games", "Stage-Appropriate Games
Volleyball Canada – Smashball (ages 6-12).
Türkiye Voleybol Federasyonu – TVF Yarışma Talimatı Değişikliği Hakkında Önemli Duyuru (2025).
Çocuğun voleybola yeteneği olup olmadığı nasıl anlaşılır?