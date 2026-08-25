HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Filenin Sultanları

Sahada annelik ve spor: Anne olan milli voleybolcular

Hem profesyonel voleybol kariyerini sürdüren hem de anne olan voleybolcular kariyer yolculuğunu sürdürmeye çalışan annelere ilham oluyor. İşte o isimler...

Dilay Argün dargun@hthayat.com
Giriş: 25 Ağustos 2026, Salı 14:26
Güncelleme: 25 Ağustos 2026, Salı 14:26
1

Natalia Hanikoğlu

Voleybol kariyerine 8 yaşında Moskova'da adım atan ve Rusya'da Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun olan Natalya Hanikoğlu, profesyonel hayatına CSKA Moskova'da başladı. Zareçye Odintsovo ve İtalyan kulübü Ancona'da oynadıktan sonra, Rusya Millî Takımı'nda görev yaptığı sırada 1997 yılında Kocaelispor'a geçerek ilk kez bir Türk takımında forma giydi. Türkiye'ye geldikten sonra voleybolcu Hakan Hanikoğlu ile evlenerek 1998'de Türk vatandaşlığına geçen sporcu, 2000 yılında transfer olduğu Eczacıbaşı ile oldukça başarılı bir dönem geçirdi. 2007'de ilk çocuğunu dünyaya getirmesi nedeniyle 2007-08 sezonuna dahil olamayan Hanikoğlu; ertesi sezon Beşiktaş'ta, 2009-10 sezonunda yeniden Eczacıbaşı'nda, 2010-11'de ise Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımında oynadı. Kariyerini 2011-12 sezonunda Galatasaray'da, ardından 2012-14 yılları arasında tekrar döndüğü Beşiktaş'ta sürdüren başarılı voleybolcu, siyah-beyazlı formayla 2013-14 CEV Challenge Kupası'nda ikincilik yaşadı.

Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

2

Çiğdem Can

Voleybol kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başlayan Çiğdem Can, 1992 yılında Güneş Sigorta'ya, 1994 yılında ise Ankara Vakıfbank'a transfer oldu. 2007 yılına kadar toplam 174 kez millî forma giyen başarılı voleybolcu, Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın ilk önemli uluslararası başarısı olan 2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası kadrosunda yer alarak gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında anne olan sporcu, 2015 yılına kadar Fenerbahçe'de menajerlik görevini üstlenerek kariyerini sürdürmüştür.

3

Neslihan Demir

"Türk Voleybolunun Demir Lady'si" unvanıyla anılan Neslihan Demir, voleybol yolculuğuna 1995 yılında Eskişehir DSİ altyapısında adım attı. 14 yaşındayken Yeşilyurt Spor Kulübü'ne transfer olarak profesyonel kariyerine başlayan başarılı voleybolcu, burada geçirdiği dört sezonun ardından 2002 yılında VakıfBank'a imza attı ve gösterdiği üstün performansla yıldızını parlattı. 2008 yılında kızı Zeynep'i kucağına alan sporcu, doğumun ardından 2008-2010 yılları arasında yeniden eski takımı VakıfBank'ın formasını giydi. 2010-11 sezonunda transfer olduğu Eczacıbaşı'nda kesintisiz 7 sezon boyunca mücadele ettikten sonra, 2017 yılında Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Türk voleybolunun efsane isimlerinden biri olan Neslihan Demir, 6 Mayıs 2018 tarihinde Galatasaray forması altında aktif voleybol kariyerini noktalandırdı.

Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

 

4

Seda Aslanyürek

Voleybol kariyerine İller Bankası altyapısında adım atan Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı ile gümüş madalya kazanarak ilk büyük uluslararası başarısını elde etti. 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı smaçör, 2009'da Avrupa Konfederasyon Kupası'nda (CEV Cup) "En Skorer Oyuncu" unvanına layık görüldü. Milli formayı toplamda 172 kez terleten Aslanyürek, anne olduktan sonra da profesyonel voleybol kariyerini sürdürmeye devam etti.

 

 

Fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir.

5

Bahar Toksoy Guidetti

Voleybol kariyerine Karşıyaka altyapısında başlayan eski milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti; Yeşilyurt, VakıfBank, Savino Del Bene Scandicci, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi. Başarılı orta oyuncu, anne olduktan sonra da profesyonel voleybol kariyerini sürdürmeye devam etti.

Fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir.

6

Naz Aydemir Akyol

14 Ağustos 1990 İstanbul doğumlu milli pasör Naz Aydemir Akyol, kariyerine Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta devam etmektedir. Akyol, geçmişte Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Türk Hava Yolları ve Galatasaray formalarını giymişti. Kariyeri boyunca dokuz Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Akyol; bu zaferlerin dördünü VakıfBank, üçünü Eczacıbaşı ve ikisini Fenerbahçe çatısı altında elde etti. Dört kez CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran deneyimli pasör, bu başarıya VakıfBank ile üç, Fenerbahçe ile bir kez ulaştı. Ayrıca VakıfBank, Eczacıbaşı  ve Fenerbahçe formalarıyla toplam dört FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu kazandı. Milli takım düzeyinde de Türk voleybolunun simge isimlerinden biri olan oyuncu, 2012 Londra ve 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları kadrosunda yer aldı. 2018 yılında oğlu Pamir'i dünyaya getiren Naz Aydemir Akyol, kariyerine aktif bir şekilde devam etmektedir.

Fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar
brush-

İlgili Haberler

ITEM