Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?

Dış yüzeyin temizlenmesi

Haftada bir bulaşık makinesinin kapısını yumuşak, hafif nemlendirilmiş bir bezle temizleyin ve iyice kurulayın. Kontrol paneli için de aynı işlemi yapabilirsiniz. Unutmayın aşırı nem panele zarar verebilir. Bulaşık makinesinin iç kısımları paslanmaz çelik veya plastiktir. Paslanmaz çelik genellikle lekelere karşı dayanıklıdır.

Küf temizleme

Küfü iç kısımdan çıkarmak için, bir bir galon suyu 1/2 fincan amonyakla karıştırın. Daha sonra lastik eldiven giyerek bir bez veya süngerle silin. Not: Çamaşır suyu ve amonyağı asla birlikte karıştırmayın; bunu yapmak tehlikeli, potansiyel olarak ölümcül dumanlara neden olur.

Makinenin iç kısmı paslanmaz çelikse, küfü temizlemek için klorlu ağartıcı kullanmayın; ağartıcı paslanmaya sebep olabilir. Bulaşık makinesinde yıkanır mı?

Pas lekelerinin temizlenmesi

Sudaki demir ve magnezyum genellikle paslanmaya neden olur. Pas, su ısıtıcısından veya paslı su hatlarından da gelebilir. Bir su arıtma cihazı şirketi veya test laboratuvarı tarafından analiz yaptırarak demir ve magnezyum olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Lekeleri çıkarmak için, pas sökücü gibi temizlik ürünlerini deneyebilirsiniz.

Kahverengi lekelerin temizlenmesi

Muhtemelen kalsiyum veya demir birikmesinden kaynaklanır, sıvı formda sitrik asit (limon tuzu olarak da bilinir) kullanın. Bulaşık makinesini boşaltın, deterjan kabını sitrik asitle doldurun ve makinenizi çalıştırın. Daha sonra bulaşık makinesini boş olarak bu sefer deterjan ekleyerek ikinci kez daha çalıştırın. Tuzun kullanım alanlarını okumak için tıklayın.

İç kısmının ve filtrenin temizlemesi

Herhangi bir lekeyi temizledikten sonra, bulaşık makinenizin içini temizleyin: Rafları çıkarın ve dönen kollardaki deliklerdeki herhangi bir pisliği temizlemek için bir kürdan kullanın. Suyun aktığı yerdeki ızgarayı ve çıkarılabilir filtreyi (varsa) ılık sabunlu suyla yıkayın. Lastik kapı contasını sirkeye batırılmış nemli bir bezle silin. Altına bir fincan karbonat serpin, ardından kalan lekeleri ve kokuları temizlemek için makineyi kısa programda sıcak ayarda çalıştırın.

Kaynak: https://www.marthastewart.com/1539304/how-clean-your-dishwasher