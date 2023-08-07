Tahinli yoğurtlu patlıcan kızartma

Yaz sofralarına çok yakışan meze & yemek arası bir lezzet. Müjgan Yurtseven'in tarifi...

Tahinli yoğurtlu patlıcan kızartma
Yaşam
Giriş: 07 Ağustos 2023 11:15
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Yaz lezzeti;

Altında tahinli süzme yoğurt, üzerindeki kızarmış patlıcan & biber ve sarımsaklı domates sosuyla yaz sofralarına çok yakışan meze & yemek arası lezzet...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika


Malzemeler:

  • 1 kg patlıcan
  • 200 gr kıl biber
  • 1 kapya biber
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı, kızartmak için

Domates sosu için;

  • 5 adet domates
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Yarım çay kaşığı tuz

Tahinli yoğurt için;

  • 1,5 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • Yarım çay kaşığı tuz




Yapılışı:

*Sebzeleri yıkayıp iyice kurulayın, patlıcanları alacalı soyup minik küpler halinde olacak gibi doğrayın ve kağıt mutfak havlusu ile fazla sularından arındırın (patlıcan çok su çektiğinden kızartmalarda tuzlu suya koymuyoruz). Kapya biberleri de minik küpler halinde doğrayın, kıl biberlerin saplarını biraz kesin.


*Ayçiçek yağını tavaya alın, açık ateşte yağ kızınca patlıcan ve biberleri sırayla kızartın.


*Sebzeleri kızarttığınız tavada bir yemek kaşığı yağ bırakın (kalanı daha sonra bir kez daha kullanmak üzere kenara ayırın).


*Domatesleri blenderden geçirin, ocağı orta ateşe ayarlayın, sarımsağı yağa kokusunu bırakana kadar çevirin, domates püresi, sirke ve tuzu ekleyip sos koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.


*Süzme yoğurt, tahin, sarımsak ve tuzu ayrı bir kasede karıştırın.


*Yoğurtlu karışımı ortası çukur kalacak gibi servis tabağına yayın, üzerine kızarmış sebzeleri yerleştirin, domates sosunu üzerleri gezdirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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