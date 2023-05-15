Tahinli yoğurtlu iç bakla salatası

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden tahinli yoğurtlu iç bakla salatası tarifi...

Tahinli yoğurtlu iç bakla salatası
Yaşam
Giriş: 15 Mayıs 2023 10:33 Güncelleme: 15 Mayıs 2023 10:47
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Glutensiz veya vejeteryan beslenenler için... Tahinli & yoğurtlu sos ve baklanın buluşmasıyla ortaya çıkan sağlıklı ve nefis salata & meze arası lezzete sofralarınızda yer verin derim...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

  • 1 küçük kapya biber

  • 2 sap taze sarımsak

  • 7 - 8 dal dereotu

  • 2 bardak haşlanmış taze veya kuru iç bakla

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım limonun suyu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tahinli & yoğurtlu sos için:

  • 1,5 bardak süzme yoğurt

  • 3 yemek kaşığı tahin

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Yarım çay kaşığı tuz




Yapılışı:

*Kapya biberi minik tavla zarı formunda doğrayın, taze sarımsak ve dereotunu da incecik doğrayın.


*Haşlanmış baklayı geniş bir kaba alın, baharatlar, tuz, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın, doğranmış kapya biber, taze sarımsak ve dereotunu ekleyip harmanlayarak hazırda bekletin.


*Tahinli yoğurtlu sos malzemelerini iyice karıştırıp servis tabağına alın, kaşık yardımıyla kenarlarını yüksek bırakarak orta bölümüne oyuk açın ve hazırladığınız bakla salatasını tahinli & yoğurtlu sosun üzerine aktarın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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