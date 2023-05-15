Tahinli yoğurtlu iç bakla salatası

Glutensiz veya vejeteryan beslenenler için... Tahinli & yoğurtlu sos ve baklanın buluşmasıyla ortaya çıkan sağlıklı ve nefis salata & meze arası lezzete sofralarınızda yer verin derim...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:
- 1 küçük kapya biber
- 2 sap taze sarımsak
- 7 - 8 dal dereotu
- 2 bardak haşlanmış taze veya kuru iç bakla
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım limonun suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tahinli & yoğurtlu sos için:
- 1,5 bardak süzme yoğurt
- 3 yemek kaşığı tahin
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- Yarım çay kaşığı tuz
Yapılışı:
*Kapya biberi minik tavla zarı formunda doğrayın, taze sarımsak ve dereotunu da incecik doğrayın.
*Haşlanmış baklayı geniş bir kaba alın, baharatlar, tuz, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın, doğranmış kapya biber, taze sarımsak ve dereotunu ekleyip harmanlayarak hazırda bekletin.
*Tahinli yoğurtlu sos malzemelerini iyice karıştırıp servis tabağına alın, kaşık yardımıyla kenarlarını yüksek bırakarak orta bölümüne oyuk açın ve hazırladığınız bakla salatasını tahinli & yoğurtlu sosun üzerine aktarın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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