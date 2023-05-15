Tahinli yoğurtlu iç bakla salatası

Glutensiz veya vejeteryan beslenenler için... Tahinli & yoğurtlu sos ve baklanın buluşmasıyla ortaya çıkan sağlıklı ve nefis salata & meze arası lezzete sofralarınızda yer verin derim...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

1 küçük kapya biber

2 sap taze sarımsak

7 - 8 dal dereotu

2 bardak haşlanmış taze veya kuru iç bakla

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tahinli & yoğurtlu sos için:

1,5 bardak süzme yoğurt

3 yemek kaşığı tahin

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Kapya biberi minik tavla zarı formunda doğrayın, taze sarımsak ve dereotunu da incecik doğrayın.

*Haşlanmış baklayı geniş bir kaba alın, baharatlar, tuz, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın, doğranmış kapya biber, taze sarımsak ve dereotunu ekleyip harmanlayarak hazırda bekletin.

*Tahinli yoğurtlu sos malzemelerini iyice karıştırıp servis tabağına alın, kaşık yardımıyla kenarlarını yüksek bırakarak orta bölümüne oyuk açın ve hazırladığınız bakla salatasını tahinli & yoğurtlu sosun üzerine aktarın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...