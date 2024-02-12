Susamlı tavuk köftesi

Airfriyer'de kısa sürede pişen baharatlı ve bol susam kaplamalı leziz tavuk köftelerinin yanında acı biber sosu veya acılı ketçap çok yakışıyor...
Servis: 26 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 350 gr tavuk göğüs eti
- 350 gr kemiksiz derisiz tavuk kalça but
- 1 yumurta
- 5 sap taze soğan, incecik doğranmış
- 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kişniş
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
- 4 yemek kaşığı galeta unu
- 1 su bardağı simitlik susam
Servis esnasında;
Acı biber sosu veya acılı ketçap
Yapılışı:
*Tavuk etlerini iri küpler halinde doğrayın, kıyma kıvamına gelene kadar blenderden geçirin. Susam haricindeki tüm malzemeleri geniş bir kaba aktarıp iyice yoğurun ve köfte şekli vererek susama bulayın.
*Airfriyer'de tavuk pişirme ayarında kızarana kadar 20 dakika pişirin.
*Köfteler sıcakken acı biber sosu veya acılı ketçap ile servis edin.
Kısa bir not;
*Köfteleri fırında pişirecekseniz pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayarak 190 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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