Susamlı tavuk köftesi

Airfriyer'de kısa sürede pişen baharatlı ve bol susam kaplamalı leziz tavuk köftelerinin yanında acı biber sosu veya acılı ketçap çok yakışıyor...

Servis: 26 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

350 gr tavuk göğüs eti

350 gr kemiksiz derisiz tavuk kalça but

1 yumurta

5 sap taze soğan, incecik doğranmış

3 diş sarımsak, ezilmiş

7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

4 yemek kaşığı galeta unu

1 su bardağı simitlik susam

Servis esnasında;

Acı biber sosu veya acılı ketçap

Yapılışı:

*Tavuk etlerini iri küpler halinde doğrayın, kıyma kıvamına gelene kadar blenderden geçirin. Susam haricindeki tüm malzemeleri geniş bir kaba aktarıp iyice yoğurun ve köfte şekli vererek susama bulayın.

*Airfriyer'de tavuk pişirme ayarında kızarana kadar 20 dakika pişirin.

*Köfteler sıcakken acı biber sosu veya acılı ketçap ile servis edin.

Kısa bir not;

*Köfteleri fırında pişirecekseniz pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayarak 190 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...