Son zamanın vazgeçilmezi: Airfryer önerileri

Kumtel digital fastfryer

Ürün fiyatı: 2.319,99 TL

Ürüne dair kullanıcı yorumları:

"Sabah geldi hemen denedim, patates ve börek kızarttım harika oldu. Yağ içinde yüzmeyen ama kızartma çıtırlığı ve lezzeti veren bir makine. Bir tık daha büyük bekliyordum iyi ki küçüğünü almamışım. 2 kişilik yemek ancak yapar. Sağlam ve güzel görünüyor umarım uzun yıllar kullanırım."

"1 haftadır kullanıyorum yemek yapmak sorun halinden çıktı teslimat çok iyiydi. 2 günde elime ulaştı özellikle zamandan tasarruf etmek isteyen bayanlar için ideal. Köfte ve tavuk tam suyunda pişiyor, patates kızartması zaten super. Bugün bir de biber ve patlıcan denedim onları da maalesef bugüne kadar yağdan tam tadında yiyemiyormuşuz, airfryerda yapınca lezzetini daha güzel aldık. Bu arada evet koku oluyor ama zaten ocakta da pişirirsek olmuyor mu? Bu şekilde pişince yüzde 50 gibi düşünün bence kesinlikle bütçesi uygun olanın alması gereken bir ürün."

"Hiç öyle yorumlarda okuduğum gibi çıtır çıtır kızaran bir patates olmadı haşlama gibi yarı çiğ yapıyor her şeyi sebzeler dahil."

"Eşime hediye olarak aldım "kek yapayım" dedi. Şu anda 180c 10 dk'dan 3 kere pişirme yaptı hala da olmadı yine ne varsa marka ürünlerde var demek ki... Almayın tamam dijital falan ama gel gör ki bir işe yaramıyor."