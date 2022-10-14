Son zamanın vazgeçilmezi: Airfryer önerileri

Marka ve fiyatları ile birlikte en çok satılan airfryerları bir araya getirdik. Kullanıcı yorumlarına da yer verdik!

Yaşam
14 Ekim 2022 11:21 Güncelleme: 14 Ekim 2022 12:00
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  • Kumtel digital fastfryer

    Ürün fiyatı: 2.319,99 TL

    Ürüne dair kullanıcı yorumları:

    "Sabah geldi hemen denedim, patates ve börek kızarttım harika oldu. Yağ içinde yüzmeyen ama kızartma çıtırlığı ve lezzeti veren bir makine. Bir tık daha büyük bekliyordum iyi ki küçüğünü almamışım. 2 kişilik yemek ancak yapar. Sağlam ve güzel görünüyor umarım uzun yıllar kullanırım."

    "1 haftadır kullanıyorum yemek yapmak sorun halinden çıktı teslimat çok iyiydi. 2 günde elime ulaştı özellikle zamandan tasarruf etmek isteyen bayanlar için ideal. Köfte ve tavuk tam suyunda pişiyor, patates kızartması zaten super. Bugün bir de biber ve patlıcan denedim onları da maalesef bugüne kadar yağdan tam tadında yiyemiyormuşuz, airfryerda yapınca lezzetini daha güzel aldık. Bu arada evet koku oluyor ama zaten ocakta da pişirirsek olmuyor mu? Bu şekilde pişince yüzde 50 gibi düşünün bence kesinlikle bütçesi uygun olanın alması gereken bir ürün."

    "Hiç öyle yorumlarda okuduğum gibi çıtır çıtır kızaran bir patates olmadı haşlama gibi yarı çiğ yapıyor her şeyi sebzeler dahil."

    "Eşime hediye olarak aldım "kek yapayım" dedi. Şu anda 180c 10 dk'dan 3 kere pişirme yaptı hala da olmadı yine ne varsa marka ürünlerde var demek ki... Almayın tamam dijital falan ama gel gör ki bir işe yaramıyor."

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  • Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 Lt

    Ürün fiyatı: 2.821,73 TL

    Ürüne dair kullanıcı yorumları:

    "İnanılmaz güzel. Kendinize bir iyilik yapın alın, aldırın. Yüreği güzel annelerinize bir süpriz yapın, güzel ve şık bir armağan olacaktır. Geldiğinde ilk alta patatesleri ızgarasında yufka böreklerini birlikte bilirdim çok güzel oldu birde arkasından kek yaptım oda çok güzel oldu bence bu cihaz benim elim ayağım olucak şimdiden teşekkürler."

    "Eşime doğum günü hediyesi aldım, iki haftada o kadar çok şey denedik ki hepsi 10 numara oldu. En lezzetlisi bebek patatesler 15 dakikada mis gibi oldu. Kurabiye, güveçte sulu yemek, börek her şeyi denedik. Çocuklar özellikle patates kızartmasına bayıldı. Yapsak her gün yerler iyi ki almışım."

    "Çok araştırdım çok düşündüm en sonunda fiyatı daha düşük olduğu için xiaomi almaya karar verdim. Ne fark vardır ki? diye düşünerek. Fakat hiç ama hiç memnun kalmadım patates tam bir felaket arkadaşlar. Hiç aman bir umut diye düşünmeyin. Nasıl denerseniz deneyin patatesi hiç güzel kızartmıyor sadece hazır patatesi kızartıyor onu da sıcakken yemelisiniz biraz soğusun çok kötü oluyor. Biber kızartmasına gelecek olursak onda da çok başarısız koku yapıyor. Nugget yaptım onu da çok kuruttu... Anlayacağınız hiç memnun kalmadım keşke Philips alsaydım şartları zorlayıp en azından verilen paraya değerdi..."

    "Ürünü çeyizim için aldım ama bir kez denemek istedim. Kızartma olayı şu şekilde oluyor: Kesinlikle yarım saat boyunca kızartma yapmama rağmen tüm patateslerde çiğlik vardı ve tadları sanki suda pişirip kavrulmuş gibiydi. Alacak olanlar için söylüyorum kızartma yapmıyor sadece pişiriyor o da tam pişirme değil tabii."

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  • Philips Airfryer Xxl

    Ürün fiyatı: 6.769,63 TL

    Ürüne dair kullanıcı yorumları:

    "Ürünü denedim ilk etapta beklentimi çok karşılamadı gibi hissettim. Ama zamanla fonksiyonları keşfedilecek işi pratikleştirecek bir ürün. Hemen uygulamasını indirip patates kızartması denedim, gayet iyi oldu fakat beklediğim süreden daha uzun sürede kızarttım taze patatesi. Sıfır koku ne sıçrayan yağ ne de yağ kokusu tertemiz ortam. Dediğim gibi zamanla keşfedilecek bir ürün. Ben şimdilik bekar evime aldım yalnız ilerleyen süreçte evleneceğim için çeyizimde olsun almışken büyük olsun diye düşünerek bu boyu aldım. Dış kısmı aşırı büyük fakat içi beklenilen kadar geniş değil baya mini fırın gibi. Alınabilir."

    "Alalı 1 hafta oldu ve her gün çalıştı. Patates kızartması çok iyi oluyor ben 20 dakika 180 derecede daha sevdim. Tabii 15 dakika da iyi, kişiye göre. Dana eti pişirdim güzel oldu, kek yaptım içi biraz nemli kalıyor uzun süre pişmesi gerek ama benim kalıbım büyüktü muffin değil. Patlıcan közledim çok iyi, içi sulu oldu. Tavuk kanat yaptim mangal gibiydi, sıcak tahin helvası yaptım 10 dakikada hazırdı. Tek kafama takılan üst rezistans kısmı aliminyum ve dış hazne dışı iç kısım aliminyum bu beni "yiyeceklere etkisi olur mu?" diye düşündürdü, onun dışında her şey mükemmel."

    "Kızarma tadı vermiyor açıkçası... Çalışan bir bayan olduğum için pratik olması avantaj. Karnıyarık içimi hazırlayıp buzluğa arıyorum yemek olmadığında tavada çözülene kadar patlıcanlarım közlenmiş oluyor. Lezzet konusunda 0, pratiklik konusunda 10 verebilirim."

    "Yorumlara aldanıp aldım fakat kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunun yerine bu parayla yeni ankastre ocak seti alın daha iyi. Patates, sebze kızartma lezzetli olmuyor. Kokusu çok, evi duman basıyor ve aşırı büyük çok yer kaplıyor. Her sildigimde çiziliyor. Temizligi zor. Asla gerekli bir ürün değil!"

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  • Tefal Easy Fry & Grill Classic Yağsız Fritöz Airfryer

    Ürün fiyatı: 4.108,50 TL

    Ürüne dair kullanıcı yorumları:

    "Birkaç araştırma sonucunda bu ürünü almaya karar verdim. İlk deneyim olarak 20 dakikada patates kızartması yaptım ve yaklaşık 17 dakikada dana rosto yaptım. Et harika pişmişti, patates biraz daha ince dilimlense daha güzel olabilir ama böyle de güzeldi. Ürün tam puanı hakediyor. Hemen ablama da aldık. Herkese öneriyorum."

    "Hemen denedik çok büyük kolaylık pratik ve sağlıklı yiyecekler yapmak için. Marka olarak çok düşündüm Tefal'e karar verdim. Büyüklüğü de gayet iyi 4-5 kişilik için yeterli."

    "Aslında aynı şeyleri fırınla da yapabilirsiniz. Fırınla aynı sürede pişiriyor, taşınması rahat olduğu için tercih edilebilir. Ses olarak biraz gürültülü, elektirikli süpurgelerle aynı sese sahip." Her eve gerekli mi?" sorusu tartışılmalı ama bence gerekli değil."

    "Herkes çok beğendiğini söylemiş ama ben bugün patlıcan yapmayı denedim. İlk denemede hepsi kupkuru çıktı ve yanıktı, ikincisinde de biraz daha erken çıkarayım bari dedim bu seferde pişmedi. Bakalım et balık tavuk nasıl pişirecek?"

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  • Yasomi Air Fryer

    Ürün fiyatı: 3.599 TL

    Ürüne dair kullanıcı yorumları:

    "Birçok fritöz markası varken karar vermek çok zor olsa da Yasomi'yi gördüğünüzde artık almış oluyorsunuz çünkü kalite, iyi teknoloji, geniş hazne şık tasarım ve akıllı uygulama sayesinde tüm özellikleri içinde barındırıyor. Biz aşırı beğendik kızımın çeyizi için de alacağız o kadar güzel hamur işi yaptık ki efsane oldu sessiz çalışan bir ürün çalıştığını yaklaşınca anlıyorsunuz sabah kahvaltıda biber patlıcan kızartıyorum efsane oluyor. Geçen gün milföy yaptık çok güzel oldu."

    "Öncelikle tasarımı çok şık dokunmatik paneli kullanmak çok kolay. Ayrıca telefon uygulamasından yönlendirilebiliyor. Bir çok şey denedim koku neredeyse yok yağsız ve lezzetli pişirebiliyor. Haznesi geniş. Çok memnun kaldım herkese tavsiye ederim."

    "Yorumlar hep iyi olunca aldım ama ben memnun değilim. 2 haftadır kullaniyorum ya ben daha çözemedim ya da ürün gereksiz. Sadece üstten isi veriyor o yüzden hamur işlerinin altı pişmiyor. Balık gibi şeylerde çeviriyorum ama birçok seyde sorun. Bir de yazan sürede hiçbir şey pşmiyor çabuk pşiriyor sanıyordum ama nerdeyse fırınla aynı. Denediğim şeylerin hepsi fırında daha güzel oluyor."

    "Patates yaptık herkes gibi altta kalıp cok karışmayanlarda çiğlik vardı ama o da bizim acemiliğimiz olabilir. Kek denemesi yaptım maalesef altını pişirmedi kapta olanı. Muffin kabında koyduğum pisti. Cam kapta olanı alt üst yapayım dedim ama aktı gitti maalesef demek ki keki fırında yapmaya devam edeceğiz."

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  • Electrolux Explore

    Ürün fiyatı: 5.674,50 TL

    Ürüne dair kullanıcı yorumları:

    "Muadillerine göre hem daha ekonomik hem iç haznesinin metal olması çok büyük avantaj. Vallahi kızartma kokusuna son. İlk çalıştığında bi kablo kokuyor ama geçiyor kılavuzunda da yazıyor zaten bu detay. Patatesler sahane oldu... Sepeti bir iki kere çıkarıp sallayın her yeri eşit pişiriyor. Haznesi çok geniş ve pratik. Çalışırken çıkardığı ses bana fazla gelmedi, davlumbazımı açtığımda çıkan sesle eşdeğer bence. Çeyizime almıştım denemek için açtım ve kusursuz bir performans sergiledi. Çalışan kadınların vazgeçilmezi olacak bence."

    "Ürün çok güzel ve kullanışlı. 4 kişilik bir aile için ideal büyüklükte bol yağlı kızartmaları artık veda ettik çok az bir yağla daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Biz çok beğendik umarım sizler de beğenirsiniz tavsiye ederim."

    "Uzun yıllardır, farklı bir markanın buna benzer ürününü severek kullanıyordum, arızalandığı için ya aynı ürünün yenisini alacaktım ya da Airfry teknolojisinde bir ürün alacaktım. Ben de daha yeni ve sağlıklı olduğunu düşündüğüm için Air Fry'a yöneldim. Markaları inceledim ve Electrolux'un iyi olduğuna karar verdim. Ürün zamanında ve iyi koşullarda teslim edildi. Ancak sonrası tam bir hayal kırıklığı, asla eski ürünümden aldığım performansa ulaşamadım, lezzet derseniz yakından uzaktan alakası yok, patatesler, patlıcanlar hepsi birbirinden lezzetsiz, ne yapsam eski ürünün kalitesine ulaşamıyorum. Ürünümü satıp, diğer markanın yeni ürününü alacağım, parama yazık oldu, almayı düşünenler sadece sağlıklı olsun, lezzet öenmli degil diyorsaniz, alın ama lezzet de önemli derseniz mutlaka bir yerde deneyip sonra karar verin derim."

    "Patateste istediğim verimi alamadım ama tavuk idare eder şimdilik."

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