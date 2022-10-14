Son zamanın vazgeçilmezi: Airfryer önerileri

Electrolux Explore
Ürün fiyatı: 5.674,50 TL
Ürüne dair kullanıcı yorumları:
"Muadillerine göre hem daha ekonomik hem iç haznesinin metal olması çok büyük avantaj. Vallahi kızartma kokusuna son. İlk çalıştığında bi kablo kokuyor ama geçiyor kılavuzunda da yazıyor zaten bu detay. Patatesler sahane oldu... Sepeti bir iki kere çıkarıp sallayın her yeri eşit pişiriyor. Haznesi çok geniş ve pratik. Çalışırken çıkardığı ses bana fazla gelmedi, davlumbazımı açtığımda çıkan sesle eşdeğer bence. Çeyizime almıştım denemek için açtım ve kusursuz bir performans sergiledi. Çalışan kadınların vazgeçilmezi olacak bence."
"Ürün çok güzel ve kullanışlı. 4 kişilik bir aile için ideal büyüklükte bol yağlı kızartmaları artık veda ettik çok az bir yağla daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Biz çok beğendik umarım sizler de beğenirsiniz tavsiye ederim."
"Uzun yıllardır, farklı bir markanın buna benzer ürününü severek kullanıyordum, arızalandığı için ya aynı ürünün yenisini alacaktım ya da Airfry teknolojisinde bir ürün alacaktım. Ben de daha yeni ve sağlıklı olduğunu düşündüğüm için Air Fry'a yöneldim. Markaları inceledim ve Electrolux'un iyi olduğuna karar verdim. Ürün zamanında ve iyi koşullarda teslim edildi. Ancak sonrası tam bir hayal kırıklığı, asla eski ürünümden aldığım performansa ulaşamadım, lezzet derseniz yakından uzaktan alakası yok, patatesler, patlıcanlar hepsi birbirinden lezzetsiz, ne yapsam eski ürünün kalitesine ulaşamıyorum. Ürünümü satıp, diğer markanın yeni ürününü alacağım, parama yazık oldu, almayı düşünenler sadece sağlıklı olsun, lezzet öenmli degil diyorsaniz, alın ama lezzet de önemli derseniz mutlaka bir yerde deneyip sonra karar verin derim."
"Patateste istediğim verimi alamadım ama tavuk idare eder şimdilik."
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